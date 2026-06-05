JAR: V Západním Kapsku exploduje protiimigrační násilí
5. 6. 2026
Imigranti postižení protesty, převážně z Malawi a Mosambiku, našli útočiště v komunitních sálech.
Někteří se přes noc schovávali v horách nebo na pláži.
Stovky lidí se zúčastnily protiimigračních pochodů v Kleinmondu a Gansbaai.
"Nemůžeme někoho ubytovat, a pak nejíst," řekl jeden z organizátorů pochodu.
Imigranti v Overbergu o víkendu prchali na pláže a do hor, zatímco protesty proti imigrantům nabíraly na síle. V Mossel Bay byly hlášeny úmrtí několika mosambických občanů a desítky domů byly vypáleny. Desítky rodin byly vysídleny.
Mosambická vláda uvedla, že pět občanů zemřelo o víkendu při "xenofobních útocích", které se v zálivu Mossel dotkly 800 Mosambičanů. SAPS však potvrdila pouze dvě úmrtí mosambických občanů ve věku 27 a 43 let, kteří byli napadeni v neformální osadě v Mossel Bay.
Podle vlády země se asi 300 lidí rozhodlo vrátit do Mosambiku.
V Kleinmondu v neděli ráno uspořádaly stovky lidí pochod, při němž požadovaly, aby cizinci oblast opustili. V Gansbaai více než 200 lidí opustilo své domovy po protestu v pondělí ráno.
Toto je nejnovější v vlně protiimigračních protestů po celé zemi, vedených nebo inspirovaných hnutím March and March.
Podle policejního mluvčího kapitána F.C. Van Wyka v neděli v 7 hodin ráno se shromáždilo asi 500 lidí k protestu. Pochodovali od stanoviště taxi do neformální osady Overhills a vyzývali imigranty, aby odešli.
Mnozí už v sobotu opustili své domovy po setkání organizátorů pochodu a SAPS v pátek večer.
Když reportér listu GroundUp dorazil kolem 14:00 v pondělí, asi 50 lidí bylo ubytováno v komunitní hale. Pomáhali jim úředníci pro řízení katastrof. Mnozí byli nuceni opustit své věci.
Lado Amido, Mosambičan, uvedl, že páteční a sobotní noc strávil na hoře za městem.
Grant Cohen, zastupitel obvodu Kleinmond v Overstrand, uvedl, že slyšel, že některé ženy a děti se stále skrývají v dunách poblíž pláže. Lidé opustili své domy ze strachu, řekl.
"Snažíme se jim poskytnout náš prostor jako bezpečné místo."
Cohen řekl, že většina skupiny v síni řekla, že se chtějí vrátit do své domovské země.
"V sobotu večer začali cizinci balit věci a odcházet do buše," řekl muž z Malawi, který seděl na pláži. Muž, který nechtěl své jméno prozradit, uvedl, že zastrašování začalo v sobotu. "Začali chodit od dveří ke dveřím. Pokud někoho najdou, vyhrožovali, že ho zmlátí nebo udělají něco hrozného," řekl.
"Přišli jsme ze svých zemí, protože tam je chudoba. Mysleli jsme, že tady můžeme hledat lepší pastviny, ale nic nefunguje," řekl.
Van Wyk uvedl, že dva lidé byli zatčeni kvůli expirovaným dokumentům a mají se v úterý dostavit k soudu v Caledonu.
"Nedošlo k žádným škodám ani násilí," řekl.
Více než 200 imigrantů, včetně žen a dětí, po protiimigračním pochodu v pondělí ráno našlo útočiště v Gansbaai Tourism and Conference Centre.
Mnozí měli kufry, když GroundUp dorazil v 16 hodin.
Mluvčí policie seržant Wesley Twigg uvedl, že 1 500 lidí z neformální osady Masakhane v Gansbaai pochodovalo a předalo memorandum okresnímu komisaři Overbergu. Uvedl, že tři lidé byli zatčeni podle imigračního zákona a tři další za držení nebezpečných zbraní. Nebyl hlášen žádný vážný trestný čin ani škody na majetku, dodal.
Paní Nomatiti, PR poradkyně DA, která byla v sále, uvedla, že protestující chtěli, aby odešli jak imigranti bez dokumentů, tak s nimi.
"V 6 ráno začali prohledávat komunitu a vyrážet dveře," řekla.
Nomatiti uvedla, že zavolala na pomoc správu katastrof.
Městský manažer Overstrandu Dr. Dean O'Neill uvedl, že dary pro postižené lze doručit na jakoukoli z hasičských stanic Overstrand v Kleinmondu, Pringle Bay, Hermanusu a Gansbaai.
Mozambický muž, který se představil pouze jako Joseph, řekl, že má zvláštní obavy o děti. "Nevím, co se stane," řekl.
V pondělí v 17 hodin jsme našli velkou skupinu protestujících stále shromážděnou u vchodu do neformální osady Masakhane. Byla tam silná policejní přítomnost.
Sabelo Jonase, organizátor pochodu, uvedl, že nejsou spojeni s žádnou organizací. Řekl, že hlavním problémem v komunitě je nezaměstnanost.
Tvrdil, že firmy dávají přednost zaměstnávání imigrantů před místními.
"Nemůžeme někoho ubytovat a pak nejíst. Nedává to smysl," řekl Jonase.
"Chceme jen, aby všichni, kdo nejsou z Jižní Afriky, byli venku."
V úterý ráno Nomatiti uvedla, že asi 150 lidí bude přesouváno z Gansbaai do Stanford Community Hall. Ti, kteří zůstali, byli převážně Mosambičané čekající na autobusy domů, dodala.
Zdroj v angličtině: ZDE
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