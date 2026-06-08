Epistemologická pokora a ontologický řád bytí
8. 6. 2026 / Petr Vařeka
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Předem se omlouvám všem, kterým tento text nebude připadat příliš srozumitelný, poněvadž nic mi není tak protivné, jako snaha působit "intelektuálsky".
Nejde mi o žádnou osobní exhibici; tento a podobné příspěvky jsou ostatně vytvořeny s přispěním umělé inteligence, která umožňuje lépe artikulovat myšlenky a zároveň přitom zůstává svým způsobem pokorná a obezřetná. Nementoruje, nekáže..
Čím jsme starší, tím víc nám svět připadá složitější, nepochopitelnější a bezútěšnější..
Je to podobné jako s prvotním Obrazem, když poprvé vytane před malými dětmi a odraz jehož záře se pak zračí na jejich úsměvech. Nejedná se přitom pouze o nás, ale o všechna mláďata, která jsou roztomilá právě svou hravostí a důvěřivostí.
Zvědavost tak způsobuje, že k němu během růstu přistupují blíž.
A následkem toho se původní Obraz mění v změť barevných skvrn zdánlivě bez jakéhokoliv smyslu. A jejich tváře se začnou krabatit úsilím jej pochopit a úsměv a lehkost bytí mizí..
Nejlépe se proto o skutečnosti hovoří s dětimi, kteří ještě nemají mysl přetíženou přemírou abstraktních pojmů..
Tolik na začátek.
Epistemologická pokora a ontologický řád bytí
Úvod: Omyl moderního triumfalismu
Od renesance a vědecké revoluce dosáhla západní civilizace mimořádných úspěchů. Schopnost matematicky popsat přírodní zákony vedla k technologické a medicínské revoluci, která nemá v dějinách obdoby.
S tímto úspěchem však postupně vznikl i skrytý předpoklad: že lidský rozum je schopen v principu pochopit vše a že naše modely skutečnosti se stále více blíží skutečnosti samotné.
Mapa se začala zaměňovat za krajinu, kterou měla původně jen popsat..
Hranice poznání
Ve 20. století se začaly objevovat trhliny v představě neomezené poznatelnosti světa.
Gödelovy věty o neúplnosti ukázaly, že žádný dostatečně bohatý formální systém nemůže být zároveň úplný a bezesporný.
Kvantová fyzika odhalila, že samotný akt pozorování nelze vždy oddělit od pozorovaného jevu.
Moderní kosmologie ukazuje, že většina obsahu vesmíru je tvořena jevy, jejichž podstatu dosud neznáme.
Tyto objevy neznamenají selhání rozumu. Ukazují však, že skutečnost může být hlubší než jakýkoli model, který si o ní vytvoříme.
Evoluční původ poznávajícího subjektu
Ještě hlubší otázka se týká samotného poznávajícího.
Lidská mysl nevznikla jako nástroj k odhalování absolutní pravdy. Je produktem evoluce, která zvýhodňovala především schopnost přežít.
Kategorie jako „já", „svět", „nebezpečí", „užitek" nebo „cíl" jsou biologicky mimořádně účinné. Není však samozřejmé, že zároveň odhalují konečnou strukturu reality.
Člověk je součástí vesmíru, který se snaží pochopit sám sebe.
Právě zde naráží poznání na zvláštní paradox.
Štěně a želva...
Jedno štěně se rozhodlo, že se povznese nad omezení svého pohledu na svět.
Sedělo v botě a usilovně tahalo za tkaničky, aby se spolu s botou vzneslo do vzduchu.
Stará želva jej chvíli pozorovala a nakonec řekla:
„To nepůjde. Nemůžeš se vytáhnout za tkaničky od boty, ve které sedíš."
V této jednoduché metafoře je skryta hluboká epistemologická lekce.
Poznávající subjekt se pokouší vystoupit ze systému, jehož je součástí. Chce získat absolutní nadhled nad skutečností, ale nemůže zcela opustit perspektivu, skrze kterou poznává.
Smysl jako lidský úkol
Z této skutečnosti však nevyplývá nihilismus.
Neexistuje žádný důvod domnívat se, že objektivní smysl existence je někde uložen jako kosmický fakt čekající na objevení.
Smysl není nalezená věc.
Je vytvářeným vztahem mezi člověkem a světem.
Každý člověk si buduje svůj vlastní příbytek významů, skrze který interpretuje realitu.
Tento příbytek však nemůže být zcela libovolný. Musí respektovat společně sdílené rysy skutečnosti: biologii, fyzikální zákony, smrtelnost, utrpení i vzájemnou závislost lidí.
Epistemologická pokora jako základ civilizace
Budoucnost civilizace možná nebude záviset ani tak na množství informací, které dokážeme získat, jako spíše na schopnosti zacházet s nejistotou.
Epistemologická pokora neznamená rezignaci na poznání.
Znamená pochopení, že naše teorie jsou mapami, nikoli krajinou.
Znamená připustit, že druzí lidé mohou nacházet jiné významy ve stejné skutečnosti.
A znamená respektovat ontologický řád bytí, který nás přesahuje a který nikdy neobsáhneme celý.
Možná právě v tomto spočívá skutečná zralost člověka: ne v přesvědčení, že konečně ví, jak svět doopravdy je, ale v ochotě hledat pravdu s vědomím, že jeho vlastní perspektiva bude vždy jen jedním z pohledů vesmíru na sebe sama.
...
Na začátku byl Obraz a my všichni jsme byli jeho částí.
Ale tím že jsme se jej snažili pochopit, jsme z něj vystoupili.
A jestli osobně v něco věřím, tak je to Návrat do přůzračnosti, ze které jsme všichni vzešli...
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