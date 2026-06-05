JAR: Rabování, samozvaní strážci a neaktivní úřady
5. 6. 2026
Poslední masivní rabování obchodů v Jižní Africe proběhlo před pěti lety a nakonec bylo napočítáno 350 mrtvých. Probíhající útoky na podniky vlastněné africkými cizinci ze strany samozvaných strážců se nyní vyvíjejí podobným směrem.
Xenofobní nepokoje se o víkendu proměnily v rozsáhlé rabování v provincii KwaZulu-Natal (KZN), která byla již v roce 2021 středem násilí. Ve městě Estcourt policie použila gumové projektily proti lupičům, kteří vnikali do uzavřených obchodů vlastněných cizinci. Obchody byly vyklizeny navzdory policejnímu zásahu.
Starostka Estcourtu Nhlanhla Myeza nařídila cizincům zavřít jejich obchody při prvních demonstracích na konci dubna jako bezpečnostní opatření. Toto opatření platí dodnes, ačkoli 38 obchodníků, převážně Etiopanů, získalo u soudu alespoň povolení znovu vstoupit do svých obchodů. Myeza to ignorovala a místo toho jim byly zabaveny klíče.
Docházelo také k rabování v několika městech v jiných částech země. V KwaNonqaba (Mossel Bay) na jižním pobřeží Jihoafrické republiky v provincii Western Cape bylo mnoho lidí vysídleno ze svých domovů. Několik zahraničních ambasád nyní evakuuje své občany žijící tam z KwaNonqaby. Autobusy jsou vysílány, ale cizinci, kteří se cítí ohroženi, se stále skrývají v několika veřejných budovách.
Ghana vyváží své krajany
Ghana byla první zemí, která zorganizovala evakuační lety z Jižní Afriky. Přibližně 300 lidí přistálo na mezinárodním letišti v Accře minulý týden ve středu po speciálním letu pronajatém vládou. Dalších 600 bylo registrováno na ghanské ambasádě v Jihoafrické republice až do minulého víkendu a mají následovat.
"Pokud jde o bezpečnost a důstojnost Ghaňanů, ghanská vláda kompromisy nepřijímá a jedná bez váhání," řekl ministr zahraničí Sam Okudzeto Ablakwa a vysvětlil, že o repatrianty se stará speciální tým z jeho ministerstva. 120 jich už bylo nasazeno do práce. Ghanská vláda nyní také zvažuje odebrání licence jihoafrickému zlatokopskému gigantovi Gold Fields na těžbu zlata v Ghaně.
Obvinění, že to vše byla přehnaná reakce, která byla původně vznesena, už dávno utichla. V Nigérii policie minulý víkend varovala před odvetnými útoky na Jihoafričany poté, co se v Jihoafrické republice objevily zprávy o útocích na Nigerijce.
Mosambičané zabiti při útocích
A v úterý úřady v Mosambiku oznámily zabití několika Mosambičanů v KwaNonqabě v Jihoafrické republice. Bylo napadeno 800 Mosambičanů a jejich chatrče a obchody byly zapáleny, uvedl úřad. "Bohužel zemřelo několik mosambických občanů – pět přímo v důsledku xenofobních útoků a dva při autonehodě na cestě zpět do Mosambiku," uvádí prohlášení.
Ve středu se očekávalo šest autobusů s více než 500 Mosambičany, přičemž jeden z nich byl výhradně obsazen ženami a dětmi. Více než 300 se již vrátilo samostatně. Současně bylo v úterý z Jihoafrické republiky deportováno 105 Mosambičanů. I v Malawi se vláda připravuje na příliv uprchlých občanů z Jihoafrické republiky.
ANC obviňuje cizince z "arogance"
Jihoafrická vláda má s násilím potíže. V úterý v parlamentu prezident Cyril Ramaphosa řekl: "Nikdy nesmíme podlehnout násilí, xenofobii a nedůvěře. Budeme vymáhat naše zákony a zároveň respektovat ústavu a lidskou důstojnost."
Poté však vedoucí parlamentní skupiny ANC Ndumiseni Ntuli uvedl, že zatímco odsuzují "démonizaci" afrických migrantů, "zároveň pevně odmítáme pýchu a aroganci některých cizinců v naší zemi".
Někteří vůdci xenofobního násilí se zřejmě vidí jako téměř beztrestní. Kolují výzvy, aby všichni cizinci v Jihoafrické republice, včetně těch s právem pobytu, opustili zemi do 30. června.
V tomto klimatu roste strach také mezi menšími skupinami obyvatelstva v Jižní Africe, které se cítí ohroženy agitátory z hlavních etnických skupin Zulu a Xhosa. Při nepokojích v KwaNonqabě byl nyní zabit teenager z etnické skupiny Tsonga na dalekém severovýchodě Jižní Afriky. Nhlamulo Sambo, kterému je 18 nebo 19 let, byl podle rodiny ubodán, protože nemluvil jazyky Zulu nebo Xhosa.
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