Dopis Zelenského Putinovi
5. 6. 2026
Volodymyr Zelenskyj v otevřeném dopise adresovaném Vladimíru Putinovi vyzval k osobnímu setkání s ruským prezidentem s cílem ukončit válku proti Ukrajině.
V dopise Zelenskyj předkládá svůj pohled na tento již čtyři roky trvající konflikt a uvádí, že zatímco odolnost Ukrajinců zůstává neporušená, většina Rusů je jeho dopady unavená a je připravena na mír.
Ukrajinský prezident se na Putina přímo obracel jen zřídka, ale opakovaně vyzýval k setkání s ním s tím, že je to nezbytné pro jakoukoli dohodu o území. Putin již dříve takové přímé rozhovory vyloučil, když Zelenského neprávem označil za „nelegitimního“ vůdce a prohlásil, že se s ním setká pouze za účelem finalizace předem dohodnuté dohody.
Zde je plné znění Zelenského dopisu, který je zveřejněn na webových stránkách prezidenta a který byl podle jeho kanceláře zaslán i dalším zemím, včetně USA.
4. června 2026 – 21:20
Otevřený dopis
Prezidentovi Ruské federace
Od prezidenta Ukrajiny
Když jste před více než 26 lety nastoupil k moci v Rusku, mnoho lidí na Ukrajině vás vnímalo pozitivně. Tak to bylo. Ale to je nyní minulost.
Nyní drtivá většina Ukrajinců vnímá pozitivně, že naše bezpilotní letouny s dlouhým doletem navštívily zahájení vašeho fóra v Petrohradu, přičemž urazily vzdálenost více než 1 000 kilometrů. Jak velmi dobře víte, tato vzdálenost není limitem našich schopností.
Za 26 let, co jste u moci, se agenda vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem zcela změnila. Od diskusí o obchodu a dalších civilních záležitostech se naše národy posunuly k tomu, že hovoří téměř výlučně o útocích a ztrátách.
Téměř polovinu svých 26 let u moci jste strávil vedením války proti Ukrajině.
Ať už říkáte cokoli o NATO, geopolitice nebo ruském jazyku, tato válka je vaším osobním rozhodnutím – válkou bez skutečného důvodu. Tak si ji historie zapamatuje.
Tyto roky mohly být úplně jiné.
Často slýcháme, že vám tato válka vyhovuje. Samozřejmě ne v těch případech, kdy jde o bezpečnost vašeho sídla ve Valdaji nebo vaší přehlídky v Moskvě. Váš vlastní život je pro vás cenný.
Nyní však všichni vidíme, že Rusům se tato realita konečně začíná líbit čím dál méně – skutečnost, že válka přináší Rusku stále více negativních důsledků.
Nelíbí se jim naše drony a rakety.
Nelíbí se jim nedostatek benzínu a neustále rostoucí ceny.
Nelíbí se jim neustálá omezení.
Nelíbí se jim váš záměr zahájit druhou vlnu mobilizace s cílem rozšířit válku na Ukrajině do jiného směru nebo ji použít proti dalším zemím sousedícím s Ruskem.
Nelíbí se jim skutečnost, že konec vaší války není v dohledu.
Ano, stále můžete Rusy nutit, aby takto žili. Vaše zdroje se však výrazně tenčí.
Nebudete mít dost peněz ani politického kapitálu, abyste si mohli dál kupovat loajalitu Rusů tak, jak jste to dělali posledních 26 let.
A my uděláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že svět pomůže tento moment přiblížit.
Jak sám rád říkáte: „Musíme si to spočítat.“
Včera jsem obdržel zprávu o ztrátách vaší armády na frontě na Ukrajině během května. Počet zabitých a těžce zraněných ruských vojáků opět přesáhl 30 000. Tuto úroveň udržujeme měsíc co měsíc a máme videozáznamy potvrzující každou z vašich ztrát – nejde o prázdná tvrzení.
Víme, že 63 % vašich ztrát na bojišti tvoří mrtví, zatímco pouze 37 % jsou zranění. V 21. století si žádná armáda nemůže dovolit takový poměr.
A podíl zabitých bude dále růst.
Není to tak, že bychom se my na Ukrajině starali o osud ruských vojáků po všem, co vaše válka přinesla naší zemi.
Ale na Ukrajincích mi záleží.
Ztrácíme naše lidi a každá ztráta je pro nás bolestivá. I když je poměr ukrajinských ztrát k ruským ztrátám jeden ku pěti nebo jeden ku šesti, stále na tom velmi záleží.
Záleží také na tom, že každých pár měsíců pravidelně odkládáte své vlastní termíny pro dobytí našich regionů – zejména Doněcké oblasti. A ani letos ji nedobudete.
My na Ukrajině však nechceme trvalou válku. Velmi dobře víme, že život bez války je nesrovnatelně lepší. A toho chceme dosáhnout.
Jsem přesvědčen, že většina Rusů by na to také reagovala kladně – a vy to víte.
Mnozí nevěřili, že Ukrajina vydrží tak dlouho. Vy jste tomu nevěřili. A ti, kdo vám radili, tomu také nevěřili. To byla chyba.
Nečekali jste od Ukrajiny plnohodnotný odpor a nepředpokládali jste, že to zajde tak daleko. A přesto jsme tu všichni – v pátém roce této totální války.
Nebojte se vydat cestou ven z této války. To je to hlavní, co se od vás nyní vyžaduje.
Ukrajina si zachovala svou nezávislost. A zachová si ji. Navzdory všem opačným předpovědím.
Spojili jsme mnoho lidí po celém světě, aby stáli na straně Ukrajiny a proti vám. Našli jsme zbraně a financování, které jsme potřebovali.
My dostáváme podporu. Vy dostáváte sankce. A tak to bude pokračovat, dokud nebude pro Ukrajinu spravedlnost – spravedlnost, kterou hledáme, a spravedlnost, které lze dosáhnout.
Nedovolíme, aby uspěli ti, kteří se vás snaží přesvědčit, že sankce proti Rusku budou výrazně zmírněny a že podpora Ukrajiny bude výrazně snížena, aniž by došlo k jakékoli smysluplné změně vašeho postoje vůči Ukrajině. Příklad Orbána ukazuje, jak ti, kteří se rozhodnou pomáhat Rusku v jeho válce proti nám, skončí v hanbě.
Ukrajina snášela kruté zimy, zatímco jste se snažili zničit náš energetický systém. Vydrželi jsme – a i ve tmě zůstala odolnost Ukrajinců neporušená.
Přenesli jsme válku na vaše území a bez pomoci Severní Koreje byste se s ní nedokázali vypořádat. Jste prvním ruským vládcem, který se obrátil na Pchjongjang s žádostí o pomoc.
A dnes jste plně závislý na Číně – také poprvé v historii Ruska.
Věřil jste, že Ukrajinci nebudou mít sílu se bránit. Dnes však náš lid pomáhá našim partnerům na Blízkém východě a v Perském zálivu budovat jejich vlastní obranu.
Doufal jste ve vnitřní nepokoje na Ukrajině. Místo toho to byly vaše vlastní vojenské jednotky, které proti vám vzbouřily. 23. června uplyne další výročí této události a ticho tento fakt z historie nevymaže.
A nyní jste to vy, na koho vaši vlastní úředníci, podnikatelé a propagandisté pohlížejí s evidentní únavou. Svět to vidí.
Svět se Ukrajiny nenabažil, jak jste dlouho doufal. Ale únava z Ruska roste – dokonce i mezi těmi ve světě, kteří vám pomáhají obcházet sankce a udržet vaši ekonomiku nad vodou.
Nemůžete si toho nevšimnout. Po 26 letech u moci se začíná projevovat váš věk. A s časem bude únava z vás jen narůstat.
Viděli jsme zpravodajské zprávy, které ukazují, že nyní zvažujete plány na pokračování války do let 2027 a 2028. Víme také, že doufáte, že balistické rakety pro vás dosáhnou toho, čeho se nepodařilo dosáhnout ničemu jinému. Chcete vtáhnout Bělorusko ještě hlouběji do této války a my jsme nyní nuceni se na to také připravit. Vidíme, že se snažíte něco zosnovat kolem Podněstří. Vaši propagandisté tak či onak vyhrožují každé zemi sousedící s Ruskem. Opravdu tím vším chcete projít?
Volba je nyní na vás.
Dost už války.
Ukrajina navrhuje tuto válku ukončit.
Musí se tak stát čestně, důstojně a se zárukami, že válka znovu nevzplane.
Vidíme, že Spojené státy se plně soustřeďují na otázku Íránu, a bylo by chybou jen čekat, až se válka v Evropě opět stane středem jejich pozornosti.
Ukrajina navrhuje ukončit tuto válku prostřednictvím přímého dialogu mezi námi – a vámi.
Navrhuji setkání.
Všichni slyšeli, jak vaši zástupci s úsměvem říkali, že bych prý mohl přijet do Moskvy. Ale po těchto 26 letech není pro ukrajinského vůdce ve vašem hlavním městě co dělat – stejně jako není pro ruského vůdce co dělat v Kyjevě.
Existují země, které tradičně hostí vůdce za účelem řešení otázek války a míru. Švýcarsko, Turecko, země arabského světa – mnohé z nich jsou schopné a ochotné takové setkání uspořádat.
Klíčové otázky řeší právě představitelé. Tak tomu vždy bylo a vždy bude.
Navrhuji stanovit jasné datum pro takové setkání.
Slyšeli jsme, že vám na Aljašce bylo slíbeno vyřešení určitých otázek týkajících se Ukrajiny a Evropy. Ale sami vidíte, že o ukrajinských a evropských otázkách se nerozhoduje v Anchorage.
Další dohodnutí účastníci by se mohli připojit k bilaterálnímu dialogu, který mezi námi vznikne.
Vzhledem k tomu, že válka probíhá v Evropě a že Ukrajina potřebuje bezpečnostní záruky, zatímco vy také hledáte bezpečnostní záruky pro sebe, bylo by logické zapojit ty, kteří mohou skutečně sloužit jako ručitelé.
Věříme, že Evropa by měla být součástí tohoto procesu – ti, kteří skutečně mají schopnost ovlivnit situaci.
Věříme také, že Spojené státy musí být součástí tohoto procesu. To by mohlo pomoci utvářet novou bezpečnostní architekturu pro naši část světa.
S Ruskem jsme již uzavřeli mnoho dohod, včetně minských dohod, které nakonec selhaly. Proto musíme nejprve najít přímé odpovědi na zbývající otázky mezi námi a neskrývat se před obtížnými tématy za frázemi, technickými pracovními skupinami nebo nekonečným časem ztraceným v pendlové diplomacii.
Vaše válka trvale rozdělila Ukrajinu a Rusko.
Dnešní frontová linie je linií, od které musí diplomacie začít.
Ukrajina je připravena na úplné příměří po dobu trvání jednání. Jedná se o standardní postup a aktuální vývoj kolem Íránu tento bod jen potvrzuje. Pokus o nastolení skutečného ticha je nejlepším způsobem, jak začít spolu mluvit. Věříme, že by to nebyl jen pokus, ale skutečné příměří – pokud to je to, co chcete.
Víte, že Spojené státy mají schopnost monitorovat příměří podél linie, kde ustanou nepřátelské akce.
Ukrajina je připravena na výměnu válečných zajatců na principu „všichni za všechny“, což by mohlo být dobrým prologem k ukončení války.
Je třeba podniknout vážné kroky k návratu civilistů a dětí, kteří byli během války odvezeni.
Musíme rozhodnout, jaká budoucnost čeká generace Ukrajinců a Rusů, které přijdou po nás.
Pokud osobně nedojdete k závěru, že je čas tuto válku ukončit, Ukrajina bude i nadále bojovat o svou existenci. Budeme mít ty, kteří nás podporují.
Ale i vy budete muset bojovat mnohem tvrději o svou vlastní existenci – ne o existenci Ruska, ale o svou vlastní. A to není výhrůžka ode mě ani od Ukrajiny. Je to fakt ruské historie, který dobře znáte: když Rusko unaví, přichází změna.
Můžeme k té únavě přispět.
Můžete svou válku zastavit.
Věčná paměť všem, kteří v této válce přišli o život.
Sláva Ukrajině!
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