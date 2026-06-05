Írán rychle obnovuje podzemní skladiště raket
5. 6. 2026
Týdny americké a izraelské útoky omezovaly íránský přístup k podzemním raketovým zařízením, ničily silnice a zasypávaly vchody do tunelů.
Nicméně satelitní snímky analyzované CNN ukazují, jak Írán používal jednoduché vybavení jako buldozery a sklápěčky k jejich vykopávání.
Více než sedm týdnů po příměří Írán podle mediálních zpráv odblokoval 50 z 69 vchodů do tunelů na 18 podzemních raketových stanovištích, na která útočily Spojené státy a Izrael.
Írán navíc opravil další části základen a poškozené silnice.
Mluvčí Pentagonu Sean Parnell v komentáři pro CNN zopakoval předchozí prohlášení, že "americké ozbrojené síly jsou nejsilnější na světě a mají vše potřebné k plnění úkolů v čase a místě zvoleném prezidentem".
Odborníci se domnívají, že Írán stále skladuje asi tisíc. raket v podzemních skladovacích zařízeních.
Podle jejich názoru je nepravděpodobné, že by tato zásoba utrpěla významné škody v důsledku útoků.
Odhady amerických zpravodajských služeb naznačují, že Írán již obnovuje výrobu dronů a nahrazuje odpalovací zařízení raket a výrobní zařízení, dodává CNN.
Zdroj v angličtině: ZDE
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