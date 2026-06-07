Další děsivé hrůzy páchané kriminálním Izraelem, které kriminální ČR podporuje

7. 6. 2026

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Yassar Abu Ghosh:

Obranná armáda vyspělé civilizované země, která má plné právo na existenci, nemluvě o právu na sebeobranu, právě bombardovala svatbu zaostalých teroristů v Gaze a zabila pět ubohých existencí, včetně teroristky a jejích teroristických dětí, které podezřele tančily na zaostalou necivilizovanou hudbu. Teroristé lstivě pořádali svatbu ve stanu poté, co nejmorálnější armáda na světě z nich udělala bezdomovce a uprchlíky tím, že se bránila proti jejich původnímu plánu na teroristickou svatbu a rozmetala jejich domov pomocí výjimečně pokročilé a přesné technologie, jakou disponují pouze vysoce civilizovaní lidé.
(Tento komentář neobsahuje antisemitismus)

Rodinní příslušníci se s bolestí v srdci rozloučili s palestinskou holčičkou Maryam, která zahynula při izraelském útoku na stany, v nichž našly útočiště vysídlené rodiny západně od města Gaza. Na záběrech bylo vidět, jak příbuzní truchlí nad Maryam při jejím pohřbu. Během genocidního bombardování, vysídlování a ničení, které Izrael v posledních letech provádí v celém pásmu Gazy, zahynuly tisíce palestinských dětí a celé rodiny byly vyhlazeny.




Tohle je Izrael, světe Dvě děti ve věku 4 a 5 let unesli izraelští vojáci.

Ruská novinářka a aktivistka za solidaritu Adele šoko podává zprávu z města Šuqba nedaleko Ramalláhu na okupovaném Západním břehu, kde izraelské milice osadníků na začátku tohoto týdne vypálily palestinské úrody, čímž místním zemědělcům způsobily značné ekonomické škody. Tohle není Libanon. Tohle je právě teď Gaza. Izrael uprostřed noci shazuje bomby na stany v Khan Younisu, kde jsou natěsnané celé rodiny. Tomuhle říkají „příměří“. Sedmiměsíční Sam Abu Haykal byl pohřben v Hebronu poté, co zahynul při střelbě na okupovaném Západním břehu Jordánu; jeho rodina a smuteční hosté požadují vyvození odpovědnosti a spravedlnost. 146 mrtvých za 157 dní: V drúzském městě s převahou izraelského obyvatelstva zastřelili mladého muže. Oni střílejí na děti: žargon izraelské armády zakrývá zabíjení dětíNení těžký, je to můj bratr. Při útocích izraelských osadníků na město Huwara jižně od Nablusu bylo zraněno 9 Palestinců. Místní zdroje uvedly, že 4 Palestinci byli zraněni, z toho jeden střelbou a tři v důsledku bití během útoku osadníků. Osadníci také poničili palestinský majetek, zapálili zemědělskou půdu, ukradli ovce a zničili majetek, to vše pod ochranou izraelské okupační armády. Izraelská armáda prohlásila, že tento zločin, který byl zdokumentován a zachytil vojáky napadající Palestince, vyšetří.Na jižní Libanon stále dopadá bílý fosfor. Nové vyšetřování @nytimes od @sanjanamv, podložené ověřenými záběry z 30. května. Odkazuje na výzkumnou databázi s více než 200 útoky, kterou sestavuji od října 2023. Izraelští představitelé tvrdí, že libanonské vesnice by mohly být srovnány se zemí pomocí postupu, který někteří označují za „model Gaza“. Toto ničení je však pouze jednou z řady podobností s chováním Izraele během genocidní války v Gaze.Podle organizace Caritas Švédsko izraelské okupační síly odepřely vjezd „Vozidlu naděje“, mobilní klinice vytvořené z papežova vozidla a upravené loni organizací Caritas Švédsko za účelem poskytování lékařské péče dětem v pásmu Gazy. Izraelské násilí na okupovaném Západním břehu Jordánu v posledních měsících eskalovalo do bezprecedentní míry. Od října 2023 si cílené útoky na okupovaném území vyžádaly více než tisíc palestinských obětí.

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Obsah vydání | 5. 6. 2026