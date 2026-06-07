Další děsivé hrůzy páchané kriminálním Izraelem, které kriminální ČR podporuje
7. 6. 2026
Obranná armáda vyspělé civilizované země, která má plné právo na existenci, nemluvě o právu na sebeobranu, právě bombardovala svatbu zaostalých teroristů v Gaze a zabila pět ubohých existencí, včetně teroristky a jejích teroristických dětí, které podezřele tančily na zaostalou necivilizovanou hudbu. Teroristé lstivě pořádali svatbu ve stanu poté, co nejmorálnější armáda na světě z nich udělala bezdomovce a uprchlíky tím, že se bránila proti jejich původnímu plánu na teroristickou svatbu a rozmetala jejich domov pomocí výjimečně pokročilé a přesné technologie, jakou disponují pouze vysoce civilizovaní lidé.
Rodinní příslušníci se s bolestí v srdci rozloučili s palestinskou holčičkou Maryam, která zahynula při izraelském útoku na stany, v nichž našly útočiště vysídlené rodiny západně od města Gaza. Na záběrech bylo vidět, jak příbuzní truchlí nad Maryam při jejím pohřbu. Během genocidního bombardování, vysídlování a ničení, které Izrael v posledních letech provádí v celém pásmu Gazy, zahynuly tisíce palestinských dětí a celé rodiny byly vyhlazeny.
Family members have bid a heartbreaking farewell to Palestinian child Maryam, who was killed in an Israeli attack on tents sheltering displaced families west of Gaza City.— Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 7, 2026
Images showed relatives mourning Maryam as they laid her to rest.
Thousands of Palestinian children have… pic.twitter.com/MiPy6ddBav
Tohle je Izrael, světe Dvě děti ve věku 4 a 5 let unesli izraelští vojáci.
Ruská novinářka a aktivistka za solidaritu Adele šoko podává zprávu z města Šuqba nedaleko Ramalláhu na okupovaném Západním břehu, kde izraelské milice osadníků na začátku tohoto týdne vypálily palestinské úrody, čímž místním zemědělcům způsobily značné ekonomické škody.
This is Israel, world— Palestine Daily News✌️🇵🇸✌️ (@Palestinedaily1) June 6, 2026
Two children—aged 4 and 5—abducted by Israeli soldiers.
Repost this. Please I beg you pic.twitter.com/sjhfaShm3h
Tohle není Libanon. Tohle je právě teď Gaza. Izrael uprostřed noci shazuje bomby na stany v Khan Younisu, kde jsou natěsnané celé rodiny. Tomuhle říkají „příměří“.
Russian journalist and solidarity activist Adele Shoko reports from the town of Shuqba near Ramallah, in the occupied West Bank, where Israeli settler militias burned Palestinian crops earlier this week, causing significant economic damage to local farmers. pic.twitter.com/fSkc3OjI7d— Quds News Network (@QudsNen) June 7, 2026
Sedmiměsíční Sam Abu Haykal byl pohřben v Hebronu poté, co zahynul při střelbě na okupovaném Západním břehu Jordánu; jeho rodina a smuteční hosté požadují vyvození odpovědnosti a spravedlnost.
This isn’t Lebanon.— sarah (@sahouraxo) June 6, 2026
This is Gaza right now.
Israel is dropping bombs on tents packed with families in the middle of the night in Khan Younis.
This is what they call a “ceasefire.” pic.twitter.com/pkFX8YZ78y
146 mrtvých za 157 dní: V drúzském městě s převahou izraelského obyvatelstva zastřelili mladého muže.
Seven-month-old Sam Abu Haykal was laid to rest in Hebron after being killed in a shooting in the occupied West Bank, as his family and mourners demand accountability and justice.— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 7, 2026
Al Jazeera's Dalia al-Masri reports. pic.twitter.com/QnN3UUN6i0
Oni střílejí na děti: žargon izraelské armády zakrývá zabíjení dětí
146 killed in 157 days: Young man shot to death in Druze Israeli-majority town https://t.co/ZLCHNuujcn— Haaretz.com (@haaretzcom) June 7, 2026
Není těžký, je to můj bratr.
They shoot babies: IDF jargon masks a child's killing | Editorial https://t.co/c7AUio4Co4— Haaretz.com (@haaretzcom) June 7, 2026
Při útocích izraelských osadníků na město Huwara jižně od Nablusu bylo zraněno 9 Palestinců. Místní zdroje uvedly, že 4 Palestinci byli zraněni, z toho jeden střelbou a tři v důsledku bití během útoku osadníků. Osadníci také poničili palestinský majetek, zapálili zemědělskou půdu, ukradli ovce a zničili majetek, to vše pod ochranou izraelské okupační armády. Izraelská armáda prohlásila, že tento zločin, který byl zdokumentován a zachytil vojáky napadající Palestince, vyšetří.
“He’s not heavy, he’s my brother”— Omar Hamad | عُـمَـرْ 𓂆 (@OmarHamadD) June 5, 2026
Never Forget. pic.twitter.com/WFoEfhReC0
Na jižní Libanon stále dopadá bílý fosfor. Nové vyšetřování @nytimes od @sanjanamv, podložené ověřenými záběry z 30. května. Odkazuje na výzkumnou databázi s více než 200 útoky, kterou sestavuji od října 2023.
9 Palestinians were injured as a result of attacks carried out by Israeli settlers on the town of Huwara south of Nablus. Local sources reported that 4 Palestinians were injured, including one by live fire and three as a result of being beaten during the settlers’ attack.… pic.twitter.com/GKLt3OLdKn— Quds News Network (@QudsNen) June 6, 2026
Izraelští představitelé tvrdí, že libanonské vesnice by mohly být srovnány se zemí pomocí postupu, který někteří označují za „model Gaza“. Toto ničení je však pouze jednou z řady podobností s chováním Izraele během genocidní války v Gaze.
White phosphorus is still falling on south Lebanon. A new @nytimes investigation by @sanjanamv, with verified footage as recent as May 30. It references the research database of 200+ strikes I've been building since Oct 2023. https://t.co/rzkiw8UnB9— Ahmad Baydoun (@weatherwar) June 6, 2026
Podle organizace Caritas Švédsko izraelské okupační síly odepřely vjezd „Vozidlu naděje“, mobilní klinice vytvořené z papežova vozidla a upravené loni organizací Caritas Švédsko za účelem poskytování lékařské péče dětem v pásmu Gazy.
Israeli officials say villages in Lebanon could be demolished using what some describe as 'the Gaza model'. But the destruction is only one of several parallels with Israel's conduct during the genocidal war on Gaza.— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 6, 2026
Al Jazeera’s Nour Odeh explains. pic.twitter.com/TWAgnYBeOS
Izraelské násilí na okupovaném Západním břehu Jordánu v posledních měsících eskalovalo do bezprecedentní míry. Od října 2023 si cílené útoky na okupovaném území vyžádaly více než tisíc palestinských obětí.
According to Caritas Sweden, Israeli occupation have denied entry to the “Vehicle of Hope,” a mobile clinic created from Pope Francis’ popemobile and adapted by Caritas Sweden last year to provide medical care for children in the Gaza Strip.— Quds News Network (@QudsNen) June 6, 2026
Despite being fully equipped and… pic.twitter.com/L7BgWq0b5M
Israeli violence in the occupied West Bank has escalated to unprecedented levels in recent months. Since October 2023, targeted attacks have killed more than one thousand Palestinians in the occupied territory.— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 6, 2026
Al Jazeera's Um-e-Kulsoom Shariff explains. pic.twitter.com/GhWv8fiLlR
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