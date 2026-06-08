BBC: Klesající porodnost, stárnoucí a ubývající populace. Je to problém?
8. 6. 2026
Vítejte v pořadu „World This Weekend“. U mikrofonu je Johnny Diamond. Klesající porodnost, stárnoucí a ubývající populace. Další série statistik z tohoto týdne ukazuje rekordně nízké počty narozených dětí. Priority lidí se změnily.
"Mám pocit, že mi stačí mít jen jedno dítě."
"Právě teď je život dobrý tak, jak je. Když si představím, že bych měl další dítě, připadá mi to jako velká zátěž."
Méně dětí bude znamenat méně pracovníků. To vyvolává obavy u mnoha vlád.
Některé populace měly v poslední době celkovou porodnost pod 1,4, dokonce pod 1,0. A to nastoluje možnou demografickou změnu, která bude tak rychlá a tak ohromující, že bude těžké se jí přizpůsobit.
Poradkyně finské vlády říká, že částečně za to mohou sociální sítě a telefony.
Dokáže se lidstvo přizpůsobit? Budeme diskutovat o tom, jak se budou muset společnosti změnit, když počet úmrtí převýší počet narozených.
Po celém světě se vznáší otázka. Co s námi bude? Ve středu Japonsko oznámilo nejnižší porodnost v historii. Den předtím Irsko oznámilo pokles porodnosti za posledních deset let o téměř pětinu. Týden předtím Anglie a Wales zaznamenaly nejnižší porodnost v historii. Minulý měsíc Indie, kdysi scéna hlubokých obav z prudkého nárůstu populace, oznámila, že její porodnost klesla pod úroveň potřebnou k udržení počtu obyvatel.
Po tisíciletí se počet lidstva zvyšoval a stále se zvyšuje, ale pokud budou tyto trendy pokračovat, přestane se zvyšovat. A s těmito trendy přicházejí temná varování před neudržitelnými výdaji státu, nedostatkem pracovních sil a společnostmi rozvrácenými rostoucím počtem starších lidí a ubývajícím počtem mladých. Je to docela obrat.. Před desítkami let panovaly obavy z přelidnění. Kniha Populační bomba amerického biologa a environmentalisty Paula Ehrlicha naznačovala, že kvůli prudkému nárůstu počtu obyvatel je globální kolaps na spadnutí.
Ehrlich: "Máme extrémně vážnou světovou demografickou situaci. Demografická situace je horší, než si před 25 lety dokázal představit jakýkoli demograf. A jaká je situace se zdroji ve světě? Dnes žije na světě 3,6 miliardy lidí. Přibližně 50 % z nich trpí v tom či onom smyslu hladem. To je odpověď na otázku, která se často klade. Víte, kdy nastane potravinová krize? No, mnoho lidí ji už zasáhla. Letos zasáhne ještě mnohem více lidí. Pokud si myslíte, že jste v bezpečí ve Spojených státech, velmi se mýlíte."
Bohatý svět už měl méně dětí. Tento trend pokračoval a prohluboval se, což vedlo k tomu, že některé vlády zavedly opatření, z nichž téměř všechna selhala, ve snaze zvýšit porodnost. Zejména u populistické pravice vyvolal pokles porodnosti hluboké znepokojení. Tady je Elon Musk:
"Myslím, že spousta lidí si myslí, že je na planetě příliš mnoho lidí, ale já si myslím, že jich je ve skutečnosti příliš málo a že možná největším rizikem pro lidskou civilizaci je rychle klesající porodnost. A fakta jsou k dispozici pro každého, kdo se na ně chce podívat. Ale spousta lidí stále lpí na knize Paula Ehrlicha „Populační bomba“. . Dnes tomu tak není."
Jedním z důvodů klesající porodnosti je to, že se lidé rozhodují mít méně dětí než jejich rodiče. Ruth je 42 let. Její dcera Elsie má 7 let. Mluvila s námi z Newcastlu.
"Být mámou se mi opravdu líbilo. Milovala jsem, když byla malá. Užívala jsem si každou fázi. Ale cítím se docela naplněná tím, že mám jen jedno dítě. A asi když jí byly tři nebo čtyři, začala jsem přemýšlet: „Chceme další?“ Ale ve skutečnosti byl její život opravdu dobrý, i když jsme byli jen tři. A mám pocit, že s ní můžu dělat věci, které bych nemohla, kdybych měla více dětí. Můžu jí věnovat veškerou svou pozornost. Můžu s ní jezdit na výlety a ona se může věnovat všem koníčkům, které chce. A nemusím se dělit o pozornost s dalšími dětmi a finančně je to pro nás také mnohem jednodušší. Takže to pro nás bylo opravdu správné rozhodnutí."
Demografové nazývají Ruthino rozhodnutí „kvalita nad kvantitou“. Času, peněz nebo prostoru v domě je omezené množství a lidé se proto rozhodují omezit počet svých dětí. Existují však i další důvody. Stále více rodičů se dívá na svět kolem sebe a dochází k závěru, že do něj nechtějí přivádět děti. 36letá Pratima žije v Bengalúru v jižní Indii.
"Nemám děti z vlastní vůle. Rozhodla jsem se být bezdětná z vlastní vůle. Hledala jsem odpovědi všude. Například, jaké je řešení problémů tohoto světa? Je tu tolik chudoby, podvýživy. Podívejte se na stav Země. Co je hlavní příčinou? Někdy jsem si říkala: „Dobře, možná kdyby fungoval vzdělávací systém, vyřešilo by to problémy.“ Ale v určitém okamžiku jsem si uvědomila, že ať podnikneme jakékoli kroky, může to sice utrpení zmírnit, ale nemůže ho snížit na nulu, takže jediným konečným řešením je přestat s touto hrou na rozmnožování, chov a podobně a vydat se cestou bezdětnosti, která problémy vyřeší. Víte, když mám problém, buď ho vyřeším, nebo s ním budu trpět, ale nechci ten problém házet na své dítě."
2,1 je magické číslo. To je míra plodnosti, průměrný počet dětí, které se ženě narodí za její život, při kterém si země udržuje svou populační úroveň. Již desítky let se bohatý svět pohybuje převážně pod 2,1, ale chudší svět ho dohání, nebo spíše dohání dolů, chcete-li. Ve dvou třetinách zemí po celém světě je nyní celková míra plodnosti pod 2,1. V 66 zemích se průměrná míra blíží spíše jedničce než dvojce. A jak se tento trend šíří z bohatých zemí do většiny zbytku světa, země s nižšími a středními příjmy riskují, že zestárnou ještě dlouho předtím, než zbohatnou. John Wilmoth je ředitelem populační divize Organizace spojených národů. Nejprve popsal, kde se globální populace nachází nyní a jak se podle očekávání změní v příštích desetiletích.
"No, světová populace překročila v roce 2024 8,2 miliardy lidí. Pokud tedy toto číslo aktualizujeme, náš odhad je dnes kolem 8,3 miliardy. Předpokládá se, že bude dále růst na přibližně 10,3 miliardy v polovině 80. let 21. století, ale poté se v podstatě ustálí a na konci století se vrátí na 10,2 miliardy.
Pro pozorovatele, kteří možná nerozumí mechanismům tohoto jevu, je překvapivé, jak se nyní v zemích se středními a nízkými příjmy začíná snižovat porodnost, zatímco dříve se pokles porodnosti vysvětloval především rostoucími příjmy a bohatstvím v jednotlivých zemích a byl vnímán jako problém bohatého světa."
Ano, ale bohatý v jakém smyslu? Myslím tím, že k tomu docházelo v západních zemích už před více než 100 lety. Ano, i dnes existují velké rozdíly mezi bohatým světem a takzvaným rozvojovým světem. Ale rozvojový svět vstoupil do mnoha stejných druhů ekonomických vztahů a důležitost vzdělání, například posílání dětí do školy a zvyšování jejich potenciálních výdělků v budoucnosti, má po celém světě takovou hodnotu.
Můžete vysvětlit, proč tolik vlád znepokojuje klesající porodnost a proč některé vlády reagují pokusy o její zvýšení?
"Kromě čistě nacionalistických obav o to, kolik lidí ve vaší zemi bude, a hrdosti s tím spojené, existují, myslím, také oprávněné obavy ohledně rovnováhy populace v různých věkových skupinách a toho, čemu říkáme míra závislosti. Obecně však panují obavy z ubývající pracovní síly. A děti a starší lidé v určitém okamžiku potřebují nějakou formu podpory od populace v produktivním věku. To platí ve všech společnostech, ale starší populace spotřebovává na osobu hodně, mnohem více než děti. A tak se stává poměrně nákladné mít tuto velmi početnou starší populaci podporovanou populací v produktivním věku, která se v tomto procesu demografické změny nakonec začíná zmenšovat."
Sdílíte tuto obavu, že je podle vás pro vlády takřka nemožné vyřešit tento ekonomický problém, pokud nemají dostatek pracovníků?
Nemyslím si, že je to někdy nemožné. Myslím, že vždy existuje způsob, jak to udělat, a lidská vynalézavost je neuvěřitelná. Vlády však musí uznat, že tato výzva existuje, a musí přijmout nápravná opatření. Je také důležité si uvědomit, že pokud potřebujete přibližně 2,1 dítěte na ženu, aby se populace rok od roku obnovovala, je velký rozdíl, zda je toto číslo 1,8, nebo zda klesne na 1,4 či 1,0. A tak se porodnost pod úrovní obnovy stává problémem, protože skutečně klesá na mnohem nižší úrovně. Některé populace měly v poslední době celkovou míru plodnosti pod 1,4, dokonce pod 1,0. A to vytváří podmínky pro možnou demografickou změnu, která bude tak rychlá a tak ohromující, že bude těžké se jí přizpůsobit. Jde tedy o několik různých věcí. Je tu zpoždění, setrvačnost způsobená minulým růstem. Je tu míra, do jaké míra plodnost klesá pod úroveň reprodukce. A pak je tu reakce společnosti, jak se přizpůsobí změnám, které jsou ve skutečnosti nevyhnutelné. Víte, úbytek obyvatelstva není nevyhnutelný, ale stárnutí populace ano. Není pochyb o tom, že se společnosti musí přizpůsobit této obrovské změně, ale nemělo by se to vnímat jako krize. Mělo by se to vnímat jako známka našeho úspěchu v prodloužení délky života a zlepšení kvality života. Je to vítězství, ne krize, ale vyžaduje to reakci."
To byl John Wilmoth z Populační divize OSN. Pokles porodnosti se časově shoduje s obrovským nárůstem alternativních možností, jak trávit čas. Pro některé lidé potěšení z moderního života konkuruje radosti z mít děti a mnozí si cení možnosti zůstat bezdětní. 31letý Pierre žije v Paříži.
"Je to něco, o čem přemýšlíme s přítelkyní. Ještě jsme se úplně nerozhodli. Momentálně je život takový, jaký je, v pohodě. Užíváme si společný čas, setkávání s přáteli a rodinou a plnou svobodu pohybu, když jde o dovolené. To je tedy jedno z hlavních témat našich rozhovorů, stejně jako psychická zátěž spojená s těhotenstvím mé přítelkyně a potenciální dopady, které to může mít na její kariéru a úplnou změnu životního stylu."
Spolu s klesající porodností přišla revoluční změna pro ženy, které chodí do práce. Ale když partneři nedokážou přiložit ruku k dílu a podílet se na domácích povinnostech, vyhlídka na děti se některým nezdá tak růžová. Monset je 35 let a mluvila s námi z argentinského hlavního města Buenos Aires.
"Myslím, že existuje propast mezi tím, co se společensky očekává, a tím, co se ve skutečnosti děje doma. Třeba v mém světě se od mužů očekává, že se budou podílet na zátěži. Na tom se všichni teoreticky shodnou. Ale i bez dětí se s touto nerovnováhou potýkám každý den. A vidím to i u všech svých kamarádek. Takže nakonec tu máme ženy jako já, které mají to štěstí, že mají větší autonomii, pracují na plný úvazek, živí rodinu, ale přesto musí nést veškerou neviditelnou zátěž. A když si představím, že k tomu přidám ještě dítě, připadá mi to jako příliš. Nepřijde mi to nespravedlivé."
Různé vlády se snažily zvrátit trend klesající porodnosti – pomocí přídavků na děti, daňových úlev, zajištění péče o děti. Čína přešla od politiky jednoho dítěte k dani z antikoncepce. Pokud však tyto politiky mají nějaký dopad, je obecně krátkodobý a přechodný. Zjistit, proč se lidé rozhodují nemít děti nebo partnery, je dost těžké. Vypracovat politiku, která by tomuto rozhodnutí čelila, se zdá být nad síly většiny vlád. Anna Rottke je socioložka a demografka ve Finském institutu pro výzkum populace. Radila finské vládě, jak řešit pokles porodnosti. Zeptal jsem se jí na tradiční vysvětlení klesající porodnosti, zejména v bohatších zemích.
"Velmi často mluvíme o ekonomických faktorech, které v našich společnostech existují. Jde o zaměstnání, stabilní příjem, bydlení. Myslím si však, že jsme podcenili spíše psychologické faktory, pocit připravenosti, vnímání, co se v mém životě změní, když budu mít dítě?"
To, co zmátlo značnou část demografů, byl opravdu poměrně prudký pokles porodnosti po celém světě v posledních 15 letech a oni tak nějak tápali po vysvětleních. Můžete nám trochu osvětlit, s čím lidé přišli?
"Ano, já rozhodně patřím do té skupiny. A můj tým si už od roku 2017 kladl otázku: co smartphony? Co sociální sítě? A myslím, že většina z nás nyní dochází k závěru, že k vysvětlení tohoto opravdu drastického poklesu prakticky ve všech zemích světa, s výjimkou hrstky, nemáme žádnou jinou možnost."
Jak to funguje?
"Nevíme dost o tom, jak to vlastně funguje. Jaké jsou mechanismy? Je to kvůli vyššímu stresu, horšímu duševnímu zdraví? Je to kvůli mnohem křehčím vztahům mladých dospělých? Je to kvůli odlišnému vnímání jak dobrých, tak špatných stránek rodičovství? Můj odhad je, že je to všechno dohromady, ale nevíme toho dost."
S podmínkami souvisejícími se smartphony je problém. A to ten, že i když se zdá, že existuje velmi jasná korelace, je velmi těžké dokázat příčinnou souvislost, přímou souvislost, že?
"Ano, protože nám chybí ta druhá planeta, víte, jako kontrolní skupina, kde by se to nedělo. Myslím, že nejsilnější důkazy se týkají romantických vztahů. Víme tedy, že máme velmi silné longitudinální, kauzálně ověřené důkazy o tom, že čas strávený před obrazovkou je sám o sobě spojen s nižší spokojeností se současným partnerem a s vyšším rizikem rozchodu. Vidíme tedy mnohem křehčí vztahy a soužití a skutečně rozpad manželství mezi mladšími dospělými. A to samo o sobě nemůže neovlivnit plodnost."
A to je, jak to vidíte, proto, že smartphony a související sociální média mění očekávání lidí ohledně partnerství a možných životů, které by mohli vést.
"Rigorózní výzkum nebyl schopen toto přímo a kauzálně přiřadit ke změnám hodnot. Ale hodnoty a očekávání se určitě mění. Myslím, že jde také o mnohem vyšší očekávání ohledně toho, co je třeba k tomu, aby se člověk stal dobrým rodičem, že to může být vnímáno jako tak vysoký standard a vidíte jen ty krásné, idealizované obrázky."
Našli jste příklady vládních zásahů nebo společenských zásahů či jakýchkoli změn, které skutečně mění směr vývoje, pokud jde o porodnost?
"Většina změn v rodinné politice je obvykle spojena s určitými změnami v porodnosti. Nyní tedy nevidíme rychlý magický skok na mnohem vyšší úroveň po tomto nedávném poklesu, ale myslím si, že jsme nepochopili rozsah této změny a nepochopili jsme ani její příčiny, protože jde o zakládání rodiny, nalezení partnera, narození prvního dítěte. To je nová výzva. Potřebujeme tedy kromě rodinné politiky také politiku zaměřenou na zakládání rodiny."
To byla Anna Rottke. Profesorka Sarah Harper je ředitelkou Oxfordského institutu pro stárnutí populace. David Miles je členem Výboru pro rozpočtovou odpovědnost při OBR a profesorem finanční ekonomie na Imperial College. Přivedl jsem je k sobě a začal jsem tím, že jsem se Sarah zeptal, zda jsme již překročili bod, kdy by se trend klesající porodnosti mohl zvrátit.
"Opravdu se na to musíme dívat stejným způsobem, jakým se díváme na změnu klimatu. Nyní se zabýváme přizpůsobením se změně klimatu a jejím zmírňováním, a tak i v případě demografického úbytku si myslím, že se musíme zabývat zmírňováním a přizpůsobením. Ale myslím si, že to opravdu musíme vidět v širších souvislostech. Myslím tím, že i v zemích s vysokými příjmy má polovina žen ve věku 30, 31 let již své první dítě. Musíme se tedy podívat na to, co se děje s tou polovinou, která dítě ještě nemá, a zaměřit politiku na ty ženy, které by chtěly mít děti, ale z nějakého důvodu váhají. Můžete se podívat na země, které zavedly dlouhodobé politiky, a to zejména evropské země, jako Francie a Švédsko, které mají dlouhodobou politiku v oblasti rodinných přídavků a rodičovské dovolené. Můžete se podívat na země jako Maďarsko a Singapur, které se rozhodly pro přídavky na děti a daňové úlevy. Zažily nárůst porodnosti a téměř okamžitě poté došlo k poklesu porodnosti. Myslím si tedy, že musíme prostě přijmout, že žijeme ve světě s vysoce vzdělanými ženami, zejména v zemích s vysokými příjmy, a že se rozhodují nemít děti. Musíme se tedy přizpůsobit, a stále máme čas se přizpůsobit, a mnoho zemí se přizpůsobuje."
Davide, značná část lidí vidí obrovskou fiskální výzvu, finanční výzvu pro vlády a společnosti, spočívající v tom, že budou mít mnohem starší populaci a budou muset platit za jejich zdravotní péči a důchody s mnohem menším počtem pracujících. Vy jste se tím sám zabýval. Myslíte si, že to dává smysl? Mají pravdu, když mají tyto obavy?
"No, existují určité fiskální výzvy, ale myslím si, že ekonomiky jsou poměrně přizpůsobivé. Jedna věc, kterou podle mě nastane, je, že více lidí se rozhodne odejít do důchodu o něco později, než se možná rozhodli jejich předchůdci. Částečně z dobrých důvodů, částečně proto, že svět práce nikdy nebyl v průměru fyzicky méně náročný. Myslím si také, že v budoucnu bude větší flexibilita, právě proto, že může být relativně méně mladých lidí, kteří chtějí pracovat na plný úvazek. Bude velká poptávka po zaměstnávání starších lidí, kterým budou nabízeny flexibilnější pracovní podmínky. Chci říct, pokud mohu uvést související poznámku, která se týká celkové velikosti populace, a budu-li trochu úzce zaměřený a budu uvažovat o Spojeném království, Spojené království je jednou z nejhustěji osídlených zemí v Evropě. Desítky let se nám nedařilo udržet infrastrukturu v zemi v kroku s růstem populace. Tyto věci budou snazší, pokud se populace ustálí a poté potenciálně začne mírně klesat."
Sarah, David mluví o mírném poklesu. To možná, pravděpodobně bude platit v zemi, jako je Spojené království. Některé země budou čelit mnohem prudšímu poklesu, že? A pravděpodobně se budou muset přizpůsobit mnohem radikálněji.
"Když se podíváme na to, co se děje v Asii, kde máme celkovou míru plodnosti, která je nyní jen těsně nad 1, už se začínají přizpůsobovat. Myslím tím, že když se podíváte na zemi jako Japonsko, existují obavy, ale i Japonsko se snaží situaci kompenzovat například migrací. Dělá obrovské pokroky v technologii pro starší dospělé. A myslím, že opravdu důležitým bodem, který David zdůrazňuje, je, že se musíte zastavit a podívat se na kvalitu populace. A populace v zemích s vysokými příjmy je mnohem vzdělanější a mnohem zdravější, než kdy byla, ale také než byla v pouhé jedné předchozí generaci. A mnoho z nich, pokud si uvědomíte, že mnoho z těchto lidí ve věku 60 nebo 65 let má potenciálně před sebou dalších 30 let života, si velmi dobře uvědomuje, že nejde jen o to, že si finančně nemohou dovolit odejít do důchodu, ale že nutně nechtějí. Chtějí i nadále přispívat. Je tedy ten správný čas, pokud jsou vlády dostatečně odvážné, aby skutečně zavedly politiky, které řeknou: chceme vysoce vzdělanou, zdravou populaci, která může pracovat tak dlouho, jak si mnozí z těchto lidí přejí. A to vykompenzuje pokles porodnosti. A samozřejmě si pamatujte, že dramatický pokles, který v současné době pozorujeme, se projeví v naší pracovní síle až za 20 let. A s věcmi jako umělá inteligence a technologie, kdo ví, jaká bude pracovní síla a jaké budou její požadavky?"
Davide, přichází poměrně významná kulturní změna, že? Myslím tím starší společnost, možná i konzervativnější společnost, společnost, kde lidé pracují mnohem déle, společnost, kde je prostě mnohem méně mladých lidí. To je jiný druh národa.
"Určitě to bude země, ve které bude větší podíl populace starší 50 let, než je tomu nyní. Samozřejmě, ve Velké Británii by to mohlo být vyváženo velmi vysokou čistou migrací. Mohlo by to být vyváženo v mnoha zemích, protože celosvětově není o lidi nouze. Světová populace bude pravděpodobně ještě mnoho desetiletí růst."
Sarah Harper: "Mohu se vyjádřit k názoru, že starší populace je konzervativnější? Protože si myslím, že si musíme uvědomit, že celá naše populace je mnohem vzdělanější než před 30 nebo 40 lety. A nyní máme starší dospělé, kteří jsou mnohem vzdělanější. A víme, že čím vyšší vzdělání máte, tím větší je pravděpodobnost, že budete přizpůsobivější a schopní změnit své postoje. Všechny důkazy tedy ve skutečnosti naznačují, že vzdělaní lidé v šedesáti a v sedmdesáti se pravděpodobně nebudou příliš lišit od vzdělaných třicátníků a čtyřicátníků.
Vidíte, Davide, v demografickém úbytku nějakou pozitivní stránku?
"Ano, vidím. Svět má závažné environmentální problémy, nejviditelnější je změna klimatu, na kterou má významný vliv lidské chování. A řešení těchto problémů se dostane mnohem blíž k našemu dosahu, pokud světová populace nebude neustále stoupat a stoupat. A to zejména v bohatých zemích, kde je spotřeba energie pravděpodobně vyšší než ve většině zbytku světa."
Sarah, stejná otázka. Vidíte v tom nějakou výhodu?
"Žijeme v potenciálně přelidněném světě. Máme mnoho zemí s vysokými příjmy, zemí s velmi vysokou spotřebou. Máme subsaharskou Afriku, kde stále máme průměrnou celkovou míru plodnosti mezi 4 a 9. Víme, že v některých z těchto zemí se přechod k nižší porodnosti zastavuje. Africká populace se tedy může zvýšit o další 2 nebo dokonce 3 miliardy lidí. A myslím si, že je nemyslitelné, abychom v průběhu 21. století nedovolili nebo nepodporovali lidi v těchto zemích, aby měli mnohem vyšší spotřebu, než mají v současné době. A proto snížení populačního růstu není negativní a měli bychom to udělat." rací.
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