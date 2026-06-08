Krize na Blízkém východě: Írán vystřelil rakety na Izrael po izraelských leteckých útocích na Libanon
8. 6. 2026
Zdá se, že jde o první útok tohoto druhu od dubnového příměří; Teherán po útocích na jižní Bejrút pohrozil Izraeli „bolestivou“ odvetou
Íránské rakety přišly krátce poté, co íránský zákonodárce Ebrahim Rezaei varoval v příspěvku na Twitteru, že Teherán dá „bolestivou“ odpověď na izraelský útok na jižní předměstí Bejrútu Dahiyeh, poté co izraelská armáda uvedla, že zasáhla infrastrukturu Hizballáhu v této oblasti.
Předseda íránského parlamentu Mohammad-Bagher Ghalibaf vydal výhrůžku americkým základnám a majetku v regionu s tvrzením, že poslední vojenská akce z nich učinila „legitimní cíle“.
Íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) uvedly, že izraelská armáda musí zastavit své útoky na Libanon, a varovaly, že pokud Izrael eskaluje své ofenzívy v Libanonu nebo bude reagovat na íránské akce, čelí „dalším drtivým a bolestivým úderům“.
Donald Trump na dotaz Fox News ohledně přilétajících íránských raket řekl: „To rozhodně nepomůže vyjednáváním.“ Dodal: „Co bych Íránu navrhl: Vystřelili jste své rakety, to stačí. Vraťte se k jednacímu stolu a uzavřete dohodu.“ Na otázku ohledně dnešního izraelského úderu na Bejrút Trump odpověděl: „Nejsem z toho nadšený.“
Koordinátor vládních aktivit na územích (COGAT) izraelské vlády uvedl, že po raketovém útoku Íránu uzavírá všechny přechody do Gazy.
„V návaznosti na raketové útoky Íránu proti státu Izrael byla zavedena řada nezbytných bezpečnostních opatření, včetně uzavření přechodů do pásma Gazy, mezi nimiž jsou přechody Kerem Shalom a Rafah, a to až do odvolání,“ uvádí se v prohlášení zveřejněném na sociálních sítích.
Íránský šéf diplomacie Abbás Araghčí v neděli večer jednal o nejnovějších událostech v regionu se svými protějšky z Británie, Francie a Turecka, stejně jako s katarským vůdcem a pákistánskými zprostředkovateli.
Jednotlivé rozhovory se zaměřily na íránskou reakci na „opakovaná porušení příměří v Libanonu“ ze strany Izraele, uvedlo jeho ministerstvo v krátkém prohlášení pro agenturu AFP.
K těmto telefonátům, o nichž informovala agentura IRNA s odvoláním na íránské ministerstvo zahraničí, došlo poté, co Írán odpálil salvy raket na Izrael v reakci na izraelský útok na jižní předměstí Bejrútu.
Araghčí hovořil s katarským premiérem Mohammedem bin Abdulrahmanem Al Thanim, francouzským, britským a tureckým ministrem zahraničí a členy pákistánského týmu, který se pokouší zprostředkovat dohodu mezi Teheránem a Washingtonem s cílem ukončit válku na Blízkém východě.
Izrael dnes ráno zaútočil na jižní předměstí Bejrútu navzdory dohodě o příměří s Libanonem. Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvádí, že při tomto útoku zahynuli dva lidé a dalších 20 bylo zraněno.
Izraelská armáda později uvedla, že identifikovala rakety odpálené z Íránu směrem k Izraeli, zřejmě jako odvetu. Jednalo se o první takový útok od začátku dubna, kdy vstoupilo v platnost křehké příměří.
Izraelská armáda varovala před druhou salvou raket vystřelených z Íránu krátce po té první.
Íránské rakety přišly krátce poté, co íránský zákonodárce Ebrahim Rezaei varoval v příspěvku na Twitteru, že Teherán dá „bolestivou“ odpověď na izraelský útok na jižní předměstí Bejrútu Dahiyeh, poté co izraelská armáda uvedla, že zasáhla infrastrukturu Hizballáhu v této oblasti.
Předseda íránského parlamentu Mohammad-Bagher Ghalibaf vydal výhrůžku vůči americkým základnám a majetku v regionu s tvrzením, že nejnovější vojenská akce z nich učinila „legitimní cíle“.
Íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) uvedly, že izraelská armáda musí zastavit své útoky na Libanon, a varovaly, že pokud Izrael eskaluje své ofenzívy v Libanonu nebo bude reagovat na íránské akce, čelí „ještě drtivějším a bolestivějším úderům“.
Donald Trump na dotaz Fox News ohledně přilétajících íránských raket řekl: „To rozhodně nepomůže vyjednáváním.“ Dodal: „Co bych Íránu navrhl: Vystřelili jste své rakety, to stačí. Vraťte se k jednacímu stolu a uzavřete dohodu.“ Na dotaz ohledně dnešního izraelského úderu na Bejrút Trump odpověděl: „Nejsem z toho nadšený.“
Izraelská armáda v neděli slíbila, že bude pokračovat ve své vojenské kampani v Libanonu, a uvedla, že zintenzivní operace proti Hizballáhu.
„(Íránský) režim se pokouší vytvořit novou rovnováhu prostřednictvím přímých útoků na izraelské území v reakci na operace IDF v Dahiyeh,“ uvedl v televizním prohlášení mluvčí armády brigádní generál Effie Defrin.
„Zaútočili jsme v Dahiyeh v reakci na neúnavné útoky Hizballáhu na obce v severním Izraeli. IDF bude pokračovat v operacích po celém Libanonu a zintenzivní své akce proti teroristické organizaci Hizballáh.“
„Íránský teroristický režim udělal vážnou chybu, když se opět vydal cestou teroru,“ řekl Defrin.
Barak Ravid, korespondent Axiosu, uvedl, že mu Trump během nedělního telefonátu řekl: „Íránské raketové útoky nikoho nezasáhly. Doufám, že Izrael nebude reagovat. Pokud na ně Bibi zaútočí, bude se to jen táhnout, jako tomu bylo posledních 47 let, nebo posledních 3000 let.“
„Jsme velmi blízko konečné dohody s Íránem. Bude to dobrá dohoda. Nechci, aby to ztroskotalo kvůli tomu, co se teď děje,“ dodal Trump.
Dále řekl: „Chystám se právě teď zavolat Bibiovi a říct mu, aby nereagoval. Oba už splnili svou část. Izrael provedl svůj úder a Írán provedl svůj úder. Další už nepotřebujeme.“
Írán v neděli uzavřel vzdušný prostor nad západní částí země poté, co v reakci na nejnovější úder Izraele na Libanon vypálil salvu raket směrem k Izraeli.
„Z důvodu bezpečnostních a ochranných opatření... byl západní část vzdušného prostoru země až do odvolání uzavřena,“ uvedl Majid Akhavan, mluvčí Národní organizace civilního letectví, v prohlášení zveřejněném agenturou IRNA.
Syrský úřad pro civilní letectví oznámil dočasné uzavření svého vzdušného prostoru na 12 hodin a pozastavil provoz na mezinárodním letišti v Damašku v souvislosti s eskalací napětí mezi Íránem a Izraelem.
Irák rovněž dočasně uzavřel svůj vzdušný prostor a pozastavil leteckou dopravu, sdělili představitelé civilního letectví stanici Al Jazeera.
Íránské ústřední vojenské velení v neděli uvedlo, že nejnovější izraelský útok na jižní předměstí Bejrútu „překročil všechny červené čáry“, a požadovalo zastavení izraelské kampaně v Libanonu.
„Izraelská armáda musí zastavit své útoky na jižní Libanon a předměstí, a pokud své útoky rozšíří do této oblasti nebo bude reagovat na íránské akce, čelí ještě ničivějším a politováníhodnějším úderům,“ řekl generál Ali Abdollahi, šéf velitelství Khatam al-Anbiya, aniž by přímo zmínil salvy raket, které podle Izraele zachytil.
Trump vzkazuje Íránu: „Vystřelili jste své rakety... vraťte se k jednacímu stolu“
Trey Yingst, korespondent Fox News, uvedl, že s Trumpem hovořil poté, co se objevily zprávy o íránských raketách vystřelených na Izrael.
„Co bych Íránu doporučil: Vystřelili jste své rakety, to stačí. Vraťte se k jednacímu stolu a uzavřete dohodu,“ řekl Trump.
„To vyjednáváním rozhodně nepomůže,“ řekl Trump stanici Fox News, když byl informován o přilétajících íránských raketách
Na otázku ohledně dnešního izraelského úderu na Bejrút odpověděl: „Nejsem z toho nadšený.“
Mohsen Rezaei, vojenský poradce nejvyššího íránského vůdce, zveřejnil na sociálních sítích příspěvek o raketách vystřelených směrem na Izrael.
„Íránská islámská republika opakovaně prohlásila, že nebude tolerovat porušování příměří ani agresi proti Libanonu,“ napsal na Twitteru. „Dnes v noci dostali agresoři svou odpověď. Tato reakce je pro ně varováním, aby přestali se svými zločiny; každá nová akce bude potrestána ještě drtivější reakcí a vyššími náklady.“
Izraelská armáda uvádí, že dosud zachytila všechny rakety vystřelené Íránem, informuje několik médií.
Axios informoval, že Donald Trump byl informován o situaci, zatímco Izrael hlásí druhou vlnu raket vystřelených z Íránu.
Barak Ravid, korespondent Axiosu, uvedl v příspěvku na X, že mu izraelský úředník sdělil, že Izrael plánuje na íránský útok reagovat odvetou.
Íránské revoluční gardy tvrdí, že Izrael musí zastavit útoky na Libanon
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse