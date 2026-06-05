Neoficiální role českého europoslance v think-tanku vyvolává otázky ohledně střetu zájmů
5. 6. 2026
Alexandr Vondra, český poslanec Evropského parlamentu, nezveřejnil svou roli čestného předsedy vlivného think-tanku v České republice, přestože jednal o dokumentech týkajících se firem financujících organizaci.
Transparency International tvrdí, že Vondrovo nezveřejnění vztahu s Pražským centrem transatlantických vztahů může porušovat etický kodex Evropského parlamentu. Na problém bylo Politico poprvé upozorněno organizací Aria, která se zabývá klimatickým výzkumem.
Vondra v e-mailu uvedl, že jeho čestnou roli není třeba oznamovat, protože jeho pozice je "čistě symbolická a nikdy nepředstavovala žádný právní vztah. Proto nebyl důvod tuto symbolickou roli deklarovat v prohlášení o soukromých zájmech."
Tisková služba parlamentu sdělila, že kodex chování zákonodárného sboru "nerozlišuje mezi různými typy členství v radách nebo výborech".
Vondra je členem skupiny Evropští konzervativci a reformisté a bývalým českým ministrem obrany a zahraničí. Má dlouhodobé vazby na PCTR, "interní výzkumné, vzdělávací a poradenské zařízení" na Cevro University — soukromé univerzitě s vazbami na konzervativní Občanskou demokratickou stranu, jejímž je členem.
Český think tank také jakékoli pochybení popřel.
Vondrova role je čestná, "čistě symbolická," uvedla ředitelka PCTR Kateřina Weissová v e-mailu a dodala, že think tank funguje jako specializované centrum na Cevro University a "nevede vlastní účetnictví".
Jak Vondra, tak PCTR tvrdí, že od think-tanku nikdy neobdržel kompenzaci ani náhradu.
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