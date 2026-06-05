Rusko: Šéfka centrální banky "vypadla" ze seznamu řečníků na Putinově fóru
5. 6. 2026
Původně se plánovalo, že šéfka Centrální banky se zúčastní dvou zasedání: "Jak se vrátit na trajektorii udržitelného ekonomického růstu tváří v tvář globální nejistotě" a "Kybernetický podvod: kdo by měl platit účty?"
Obě akce byly naplánovány na 4. června. První z nich se měli zúčastnit také ministr financí Anton Siluanov, ministr hospodářského rozvoje Maxim Rešetnikov a zástupce vedoucího prezidentské administrativy Maxim Oreškin. Všichni tři zůstali v programu. Zasedání moderoval předseda Výboru Státní dumy pro rozpočet a daně Andrej Makarov. Zdroje RBC neuvádějí důvody absence šéfky Centrální banky. Třetí funkční období Nabjulliny jako šéfky regulátora končí v roce 2027 a podle zákona musí post opustit. Zdroje uvedly tři kandidáty na nástupce: Oreškina, předsedu Promsvjazbanky Petra Fradkova a vedoucího VTB Andreje Kostina.
Současně rozhodnutí o jmenování šéfa Centrální banky v Rusku činí prezident a zatím nebyla nová kandidatura projednávána "ani v širokém, ani úzkém kruhu". "Nabjullina sama vychází z toho, že pracuje až do konce svého funkčního období bez obnovení," řekla novinářům její známá. Současně komentátoři mezi federálními úředníky přiznali, že Vladimir Putin by mohl nechat Nabjullinu v čele regulátora, protože zákon omezující počet funkčních období "může být vždy změněn".
Zdroj v ruštině: ZDE
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