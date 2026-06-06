Ženy obviňující Andrewa Tatea kritizují zpoždění vydání do Velké Británie, zatímco se tento kriminálník objevil v Rusku
6. 6. 2026
Právník britských žen kritizuje „neobyčejnou podívanou“ při Tateově příjezdu do Moskvy
Britské ženy, které obvinily Andrew Tatea ze znásilnění, napadení a nátlaku, se ptají, proč se tento samozvaný misogynní influencer objevil v Rusku, zatímco britské úřady stále odkládají žádost o jeho vydání.
Tate obdivuje Vladimira Putina a šíří online kremelskou propagandu. Dorazil ve stejném týdnu, kdy ruské úřady přivítaly americké pravicové osobnosti na výroční konferenci popisované jako ruská reakce na Davos.
Tate a jeho bratr Tristan, kteří v Británii čelí trestním obviněním včetně znásilnění, ublížení na zdraví a obchodování s lidmi, stejně jako civilnímu řízení podanému čtyřmi ženami, byli v Moskvě přivítáni skupinou lidových zpěváků a tanečníků.
Právník britských žen, které podaly civilní žalobu, uvedl, že neúspěch britských úřadů při vydávání bratrů vedl k „neobyčejné podívané“, kdy Tateovi dostali prostor v Rusku.
Oba muži jsou také obviněni v Rumunsku z obchodování s lidmi, znásilnění a vytvoření organizované zločinecké skupiny poté, co byli v prosinci 2022 zatčeni.
Na oba muže byl vydán zatykač, ale britská prokuratura (CPS) souhlasila, že nebudou vydáni do Velké Británie, dokud nebudou tato trestní řízení uzavřena.
Toto politické rozhodnutí zpochybnil Matthew Jury, právní zástupce žen z advokátní kanceláře McCue Jury & Partners, který uvedl, že britským úřadům nic nebrání v tom, aby se o vydání těchto mužů pokusily.
„Tím, že britské úřady nezajistily vydání Andrewa Tatea, zklamaly britské ženy usilující o spravedlnost i širší zájmy Británie,“ řekl.
„Toto selhání nyní vedlo k mimořádné situaci, kdy Tate odcestoval do Ruska – státu, který dekriminalizoval některé formy domácího násilí – aby tam získal novou platformu, z níž může útočit na západní hodnoty a šířit Putinovu propagandu mezi své miliony následovníků.
„Pro vládu, která opakovaně označuje násilí na ženách a dívkách za národní nouzový stav a která je soustavně neschopná čelit neúnavným pokusům Ruska podkopávat naše hodnoty, komunity a demokracii, je to hluboká národní ostuda.“
Jedna z žen, které se domáhají náhrady škody, uvedla: „Je hluboce znepokojující, že Andrew Tate opět cestuje po celém světě navzdory nevyřízenému zatykači a závažným trestním obviněním proti němu. Znovu opakujeme naše výzvy, aby britská vláda konečně jednala a vydala Andrewa Tatea do Velké Británie. V opačném případě hrozí, že oběti a přeživší budou vnímat její závazky k ukončení násilí na ženách a dívkách jako prázdné fráze, které jen přidávají urážku k újmě.“
Andrew Tate využil svou online přítomnost k chválení Putina, šíření dezinformací a propagandy Kremlu, ztotožnění se s ruskou státem podporovanou homofobií a opakování argumentů Kremlu ohledně války na Ukrajině. V rozhovoru s americkým pravicovým komentátorem Tuckerem Carlsonem poděkoval Putinovi za to, že „vyléčil covid“, když Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.
Bratři Tateovi mohli odjet do Ruska poté, co rumunské úřady zrušily omezení jejich cestování; byly údajně pod tlakem ze strany Trumpovy administrativy v této věci.
Příjezd bratrů do Ruska se časově shodoval s Putinovou každoroční ekonomickou konferencí v Petrohradě. Účast pravicové americké komentátorky Candace Owensové a první vystoupení představitele americké vlády od roku 2018 podtrhly snahu Kremlu využít vazby s pravicovými západními politickými provokatéry a samotnou Trumpovou administrativou.
Ruská státní média informovala o prohlášeních Owensové, která tvrdila, že lidé v USA už mají dost podpory Ukrajiny. Na fóru o rusko-amerických kulturních vazbách vystoupil i Rodney Mims Cook Jr., Trumpem jmenovaný předseda Komise pro výtvarné umění. Trumpovi radil při projektech, jako je rozšíření tanečního sálu v Bílém domě a navrhovaný triumfální oblouk ve Washingtonu DC.
Tate řekl: „ Do Ruska jsme přijeli, protože seriózní země by měly být brány vážně. Chci se setkávat s lidmi, vidět, jak ta země funguje, pochopit, jak lidé žijí, a mluvit o tom na základě toho, co jsem skutečně zažil. Zajímá mě, jak lidé žijí, jak podnikají, v co věří, čeho se obávají a jak si představují budoucnost. Lidé v Rusku a lidé v Americe se nemusí shodovat ve všem, aby mohli těžit z kontaktu, rozhovorů a jasnějšího povědomí o tom, jak ten druhý žije. To je zdravější než mluvit jeden přes druhého z dálky.“
Andrew Ford, advokát bratrů Tateových z kanceláře Holborn Adams, uvedl, že jeho klient je v současné době předmětem probíhajícího řízení v Rumunsku. „Jak uznává Spojené království, toto vnitrostátní řízení musí být zcela uzavřeno, než může být provedena jakákoli případná extradice. Pan Tate dal jasně najevo, že jakmile bude rumunské řízení ukončeno, dobrovolně odcestuje do Spojeného království, aby očistil své jméno. Nejde o otázku uvážení nebo zdržování, ale o požadavek řádného procesu a respektu k rumunskému právnímu systému.“
Mluvčí britského ministerstva vnitra uvedl, že ministerstvo je i nadále plně odhodláno zajistit, aby bylo násilí na ženách a dívkách považováno za naléhavý problém.
Nechtěli ani potvrdit, ani popřít, že byla podána nebo přijata žádost o vydání, a dodali: „Vzhledem k probíhajícímu rumunskému vyšetřování by bylo nevhodné se k tomu dále vyjadřovat.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse