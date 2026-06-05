Nizozemský soud povolil Greenpeace protižalobu v americké ropné kauze za 345 milionů dolarů
5. 6. 2026
Amsterdamský soud rozhodl, že je způsobilý rozhodnout o pečlivě sledované žalobě podané Greenpeace, jehož sídlo je v Nizozemsku, a příští měsíc uspořádá další slyšení.
Právní experti a advokační skupiny uvádějí, že případ by mohl mít dalekosáhlé důsledky pro protesty a svobodu projevu, stejně jako pro finanční přežití Greenpeace ve Spojených státech.
Loni americká porota nařídila Greenpeace a dalším skupinám zaplatit více než 660 milionů dolarů za obvinění, včetně neoprávněného vstupu, obtěžování a odebrání přístupu k nemovitosti kvůli protestům proti plynovodu Energy Transfer před téměř deseti lety.
Soud v Severní Dakotě později snížil odškodnění na polovinu, ale Greenpeace opakovaně tvrdí, že nemůže zaplatit, a odsoudilo řízení jako prostředek k umlčení protestů.
V centru amerického soudního sporu stála lokalita Dakota Access, kde v letech 2016 až 2017 kmen Standing Rock Sioux vedl jeden z největších protestů proti fosilním palivům v historii USA.
Stovky lidí byly zatčeny a zraněny během demonstrací, které nakonec nebyly úspěšné, protože v roce 2017 byl uveden do provozu ropovod přepravující frakovanou ropu.
Greenpeace tvrdí, že sehrálo v protestu, který vedli původní obyvatelé Ameriky, jen malou a pokojnou roli.
'Kauzy SLAPP'
Nizozemský soud rozhodl, že "Amsterdam je místem, kde skutečně došlo k poškození, které si (Greenpeace) nárokuje, a zamítl žádost společnosti Energy Transfer o zamítnutí případu.
Jako začátek následujících slyšení stanovil 15. červenec.
Nizozemská profesorka práva Xandra Kramer uvedla, že kauza "může nepřímo ovlivnit to, co se děje v USA", pokud nizozemský soud rozhodne, že žaloby v Severní Dakotě jsou takzvané případy SLAPP (Strategické žaloby proti veřejné účasti).
"Pokud chtějí (Energy Transfer) tuto kauzu prosadit a zároveň se ji pokusit prosadit v sídle Greenpeace v Nizozemsku, pak to nebude možné," dodala Kramer, profesor na univerzitách v Utrechtu a Rotterdamu.
Před vynesením rozsudku Greenpeace zveřejnil video, na kterém držitel Oscara herec a aktivista Javier Bardem varuje před takzvanými případy SLAPP.
"Typ žalob, které používá Energy Transfer, je využíván k umlčení novinářů, umělců a obyčejných lidí, kterým záleží na jejich komunitách," řekl Bardem.
AFP požádala Energy Transfer o reakci.
Mads Christensen, výkonný ředitel Greenpeace International, uvedl ve svém prohlášení: "Lidé jsou unavení z miliardářů a jejich znečišťujících korporací, které se chovají, jako by se na ně zákon nevztahoval."
"Energy Transfer je zjevně zoufalá, aby se tomuto případu vyhnula, ale společnost budující ropovod se bude muset za své jednání zde v Nizozemsku zodpovídat."
Zdroj v angličtině: ZDE
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