Ukrajina provedla další „rozsáhlý“ útok dronů na Petrohrad
6. 6. 2026
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Volodymyr Zelenskyj uvedl, že ukrajinské drony urazily vzdálenost 1 000 km a zaměřily se na „zbrojnice a základnu“ ruského námořnictva.
While Putin speaks of continuing the war, Ukrainian drones are reaching deeper into Russia.— KyivPost (@KyivPost) June 6, 2026
Zelensky said overnight strikes hit Russian naval arsenals and a military base in Kronstadt near St. Petersburg, nearly 1,000 kilometers from Ukraine. Another long-range strike targeted… pic.twitter.com/zFpa2CPLHx
Ukrajina spustila „rozsáhlý“ útok dronů na Petrohrad, čímž prokázala schopnost Kyjeva zasáhnout hluboko na ruském území.
Obyvatelům druhého největšího ruského města bylo po sobotním útoku nařízeno zůstat doma.
Regionální guvernér Alexander Drozdenko uvedl, že nad okolní Leningradskou oblastí bylo sestřeleno 141 dronů, a ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho protivzdušná obrana sestřelila 376 ukrajinských dronů.
O obětích zatím nebyly hlášeny žádné zprávy.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval Vladimira Putina za to, že chce „pokračovat v boji“, poté co ruský prezident v pátek odmítl jeho návrh na osobní setkání.
„Je čas tuto válku ukončit. Ale ruský vládce chce pokračovat v boji,“ napsal Zelenskyj na Twitteru.
Dodal: „Včera v noci naše drony urazily vzdálenost asi 1 000 km do oblasti Petrohradu – k zbrojnicím nepřátelského námořnictva a k základně v Kronštadtu.
Vzhledem k tomu, že se fronta téměř nehýbe, se obě strany snaží dosáhnout zisků pomocí dálkových úderů.
V největší ruské rafinérii ropy, rafinérii Antipinskyj v Tjumenské oblasti, vypukl požár, uvedly v sobotu místní úřady prostřednictvím Telegramu.
Úřady uvedly, že požár byl způsoben „porušením provozních postupů“ v jedné z čistících jednotek, a odmítly zprávy, že příčinou byl útok ukrajinského dronu.
Mezitím ruské ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že obsadilo osadu Ševčenko v ukrajinské Charkovské oblasti, jak uvedla státní agentura RIA Novosti.
Tyto zprávy nebylo možné okamžitě ověřit.
Na Ukrajině byla v sobotu v noci v Dněpropetrovské oblasti zabita jedna osoba a tři byly zraněny, když ruské síly zasáhly tři okresy téměř 30krát pomocí dronů a dělostřelectva, uvedl regionální šéf Oleksandr Hanža.
V Záporoží vyhledalo lékařskou pomoc sedm lidí poté, co ruský útok dronem způsobil požár na parkovišti, uvedl regionální šéf Ivan Fedorov.
Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu 272 útočnými drony a protivzdušná obrana jich sestřelila 249, uvedlo v sobotu ukrajinské letectvo.
Zelenskyj se v neděli v Londýně setká se sirem Keirem Starmerem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Merzem, aby diskutovali o válce, uvedla francouzská Elysejská paláce.
Ruské úřady tvrdí, že Ukrajina zahájila „bezprecedentní útok“ na Petrohrad a jeho okolí, zatímco se ve městě koná závěrečný den každoročního ruského ekonomického fóra.
V okolní Leningradské oblasti bylo sestřeleno více než 140 dronů, uvedl guvernér Aleksandr Drozdenko, zatímco guvernér města Alexander Beglov vyzval obyvatele, aby zůstali doma – poprvé od začátku války před více než čtyřmi lety.
Velitel jedné z ukrajinských jednotek zapojených do útoků dronů řekl BBC, že zasáhnout cíle na území Ruska bylo velmi snadné.
„Létáme v Rusku, jako by to bylo naše vlastní území. Téměř žádný odpor, není těžké zasáhnout cíl,“ řekl Jevhen Karas, velitel 413. pluku Raid ukrajinských sil bezpilotních systémů.
Guvernér Drozdenko uvedl, že ukrajinské útoky způsobily požár v blíže nespecifikovaném vojenském zařízení a že obyvatelé byli evakuováni. Dále uvedl, že budovy utrpěly „zanedbatelné“ škody.
Podle Zelenského byl v rámci ukrajinských „dálkových sankcí“ – což je eufemismus pro útoky na Rusko – zasažen také ropný sklad vzdálený 500 km v jižním Krasnodarském kraji.
Ukrajinský prezident prohlásil, že je „čas tuto válku ukončit“, ale obvinil ruského vůdce, že chce „pokračovat v boji“.
Tyto nejnovější útoky navazují na ukrajinské údery na předměstí Petrohradu, k nimž došlo jen několik dní před zahájením Putinova vlajkového ekonomického fóra.
Toto významné fórum, jehož cílem je přilákat do země zahraniční investice, přilákalo tisíce hostů ze 130 zemí, včetně nenápadné americké delegace – první za mnoho let.
Ve svém otevřeném dopise Putinovi ze čtvrtka Zelenskyj vyzval k příměří a k osobním jednáním s ruským vůdcem s cílem ukončit válku, která začala plnohodnotnou ruskou invazí v roce 2022.
Napsal, že by bylo „chybou jen čekat“, až se konflikt opět stane středem pozornosti USA. Prezident Donald Trump se zapojil do snah o zprostředkování ukončení konfliktu, ale v poslední době má přednost válka s Íránem.
Putin v pátek na ekonomickém fóru odmítl žádost o setkání se Zelenským a zopakoval svůj postoj, že příměří by Ukrajině umožnilo pouze přeskupit síly.
Uvedl, že válku ukončí teprve tehdy, až budou splněny ruské cíle.
Dlouhodobým postojem Ruska je, že Ukrajina by se měla stáhnout z Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti, které z velké části obsadila, a rovněž upustit od snah o vstup do NATO.
Ukrajina odmítla vzdát se jakéhokoli území s tím, že ústupky Moskvě by ji povzbudily k další invazi v budoucnu.
V rusky okupované Luhanské oblasti na východní Ukrajině úřady dosazené Moskvou oznámily, že pozastavily autobusovou dopravu na dvou dálnicích v návaznosti na sérii ukrajinských útoků dronů zaměřených na ruskou logistiku.
Místní obyvatele vyzvaly, aby tyto trasy „z bezpečnostních důvodů“ nepoužívali.
Ruskem podporovaná správa rovněž zakázala provoz příměstských vlaků a přepravu skupin dětí v rámci Luhansku.
Putin prohlásil, že Rusko má plnou kontrolu nad takzvanou „Luhanskou lidovou republikou“.
V posledních týdnech ukrajinské dronové jednotky útočí na okupované části Ukrajiny, přičemž úředníci uvádějí, že se zaměřují na ruskou logistiku.
Analytik sdělil, že od začátku května bylo zasaženo více než 200 nákladních vozidel a přes 30 cisternových vozů.
Za čtyři roky od začátku ruské invaze Ukrajina rozvinula svůj obranný sektor.
Kyjev je nyní schopen pravidelně zasahovat cíle na území Ruska. Zaměřil své úsilí na energetickou infrastrukturu a ropná zařízení, která považuje za zdroj pohánějící moskevskou válečnou mašinerii.
Rusko obvinilo Kyjev z útoků na civilisty.
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