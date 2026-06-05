Rozvodněný Eufrat připravil farmáře ve východní Sýrii o úrodu
5. 6. 2026
Syrské úřady uvedly, že země zažívá "výjimečný" nárůst hladiny vody podél řeky Eufrat, která pramení v Turecku a protéká provinciemi Rakka a Dajr az-Zaur, než dorazí do sousedního Iráku.
Voda zaplavila pole a domy, vyřadila mosty a přechody z provozu a narušila provoz čerpacích stanic pro pitnou vodu a zavlažování.
"Zoral jsem svou půdu, která má šest dunamů (6 000 čtverečních metrů), a každý dunam mě stál jeden milion lir (75 dolarů)... Tato půda je ztracena," řekl Músá agentuře AFP ze své zemědělské půdy, z níž byla část stále ponořená ve vodě.
S zničenou úrodou pšenice nemá Músá žádný jiný zdroj příjmu, aby uživil rodinu.
Ministerstvo energetiky uvedlo, že povodně byly způsobeny "významným a bezprecedentním nárůstem průtoků vody ze strany Turecka".
V Músově městě, kde mnoho obyvatel spoléhá na zemědělství jako zdroj příjmů, voda pokrývala rozsáhlé plochy zemědělské půdy, zatímco farmáři stáli na polích a hodnotili své ztráty.
Obklopovala také některé domy a malé budovy.
Úřady odhadly, že v Dajr az-Zauru bylo zaplaveno asi 5 000 dunamů (pět čtverečních kilometrů) půdy, stejně jako asi 1 500 dunamů ve vesnici Al-Mahúkíja v Rakce.
"Nikdo neví, kdy tato voda vyschne," řekl Músá a požadoval, aby vláda "nás odškodnila, pomohla farmářům, zvýšila ceny pšenice a bavlny a podpořila nás hnojivy, léky a palivem".
'Naše půda je pryč'
Farmáři v oblasti uvedli, že nebyli varováni dostatečně včas, aby se vyhnuli ztrátám na vybavení a plodinách.
"Nebylo nám řečeno, že se otevřou přehrady... naše půda je pryč," dodal Músá.
Syrský ministr energetiky Muhammad al-Bašír řekl: "Turecké varování o stoupající hladině řeky Eufrat přišlo příliš pozdě."
Sýrie minulý týden oznámila, že musí poprvé po desetiletích otevřít stavidla přehrady na Eufratu.
Nebyl vydán žádný oficiální turecký postoj ke koordinaci s Damaškem ohledně stoupající hladiny vody Eufratu.
Turecká média však citovala oficiální zdroje, které uvádějí, že vodárenské úřady provedly "kontrolované vypouštění vody" z přehrady Atatürk poté, co hladina vody v posledních měsících vzrostla kvůli silným dešťům.
Čtyřmetrový nárůst hladiny vody také způsobil vyřazení přibližně 60 čerpacích stanic vody, řekl šéf vodárenské společnosti Ahmad al-Músá pro AFP.
Na břehu řeky místní obyvatel Ahmad Saádún ukázal na dočasný most, který se zřítil.
"Nyní se snažíme přejít z jednoho břehu na druhý... Lidé se nyní přeplavují lodí, ale je to také nebezpečné, dokud se voda neuklidní," řekl agentuře AFP.
Žádná sklizeň
V reakci na povodně, nejhorší za posledních 30 let, byly úřady ve střehu, posilovaly zemní bariéry a připravovaly se na evakuaci v případě potřeby.
Ministerstvo energetiky také uvedlo, že uzavřelo jednoze ze stavidel přehrady na Eufratu, který dříve otevřelo, aby pomohlo snížit průtoky.
V neděli vodní úřady v Rakce uvedly, že hladina vody v řece Eufrat klesla za 24 hodin asi o 60 centimetrů – ale postupné snižování zatím krizi nevyřešilo.
V jiných částech země se voda v noci náhle začala plížit a dosahovala domů farmářů.
"Spali jsme, když jsme viděli, jak voda proudí dovnitř," říká sedmadvacetiletý Muhammad Chodr al-Husajn.
"Zbylo nám... Jen oblečení na zádech. Nechali jsme za sebou auta, živobytí, domovy i farmy. Nemáme už nic," dodal.
"My farmáři žijeme od sezóny k sezóně. Půjčujeme si na začátku každé sezóny a čekáme na sklizeň, abychom splatili dluhy. Dnes jsou naše ztráty dvojí: naše peníze jsou pryč, naše úroda pryč a pšenice už není vhodná ke sklizni."
Zdroj v angličtině: ZDE
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