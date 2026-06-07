New York Times: Co nám vizuální důkazy prozrazují o použití bílého fosforu Izraelem v Libanonu
7. 6. 2026
Podle odborníků, humanitárních organizací a vizuálních důkazů shromážděných deníkem The New York Times nasadila izraelská armáda v boji proti Hizballáhu nad obydlenými oblastmi v Libanonu bílý fosfor, zápalnou látku, která může být extrémně škodlivá.
Charakteristické kouřové stopy po tomto typu munice byly naposledy zaznamenány 30. května v Nabatiehu, městě s přibližně 40 000 obyvateli, na záběrech ze sociálních médií ověřených deníkem The New York Times, které byly natočeny v době, kdy izraelské síly dobývaly hrad Beaufort, významnou památku v této oblasti.
Další ověřené záběry ukázaly, že bílý fosfor byl použit v okolí pobřežního města Tyre, stejně jako v blízkosti tří malých měst – Qlayaa, Khiam a Yohmor – v měsících od března, kdy znovu začaly boje mezi Izraelem a Hizballáhem, militantní skupinou podporovanou Íránem. Nejnovější boje vypukly poté, co Hizballáh vystřelil rakety na severní Izrael v návaznosti na společné údery USA a Izraele na Írán.
Jakmile se bílý fosfor dostane na vzduch, samovolně se vznítí a je mimořádně obtížné ho uhasit.
Izrael popírá, že by tuto látku používal v rozporu s uvedenými zákony. Není jasné, za jakým účelem izraelská armáda v těchto případech bílý fosfor použila.
The New York Times položil izraelské armádě otázky ohledně použití bílého fosforu v Nabatiehu, Qlayaa, Khiamu a Tyru ve čtyřech konkrétních případech a poskytl souřadnice těchto incidentů. Izraelská armáda se k těmto incidentům nevyjádřila. The New York Times se armády také zeptal na její interní pokyny pro použití bílého fosforu.
„Postupy IDF vyžadují, aby se takové granáty nepoužívaly v hustě osídlených oblastech, s výjimkou určitých případů. To je v souladu s požadavky mezinárodního práva a jde dokonce nad jejich rámec,“ uvedla armáda ve svém prohlášení.
Izrael používá americké 155mm dělostřelecké granáty M825A1, které obsahují 116 plstěných klínů ve tvaru kousků pizzy potažených bílým fosforem. Jsou navrženy tak, aby vytvářely pět až deset minut hustého bílého dýmu, který poskytuje krytí bojovníkům.
Granáty mohou být vybaveny rozbuškou, která je rozloží a uvolní jejich obsah ve vzduchu, čímž se jejich zápalný účinek rozšíří na širokou oblast. To lze využít k vytvoření kouřové clony, ale také to způsobí požáry na zemi všude tam, kam klíny dopadnou.
Munice může být také nastavena tak, aby se roztrhla při nárazu – a vytvořila tak jeden oheň, který armády používají jako vizuální značku k navádění dalších úderů.
Odborníci na munici, kteří analyzovali nedávné záběry z tiskových agentur i příspěvky na sociálních sítích, dospěli k závěru, že snímky ukazují dělostřelecké projektily explodující ve vzduchu v Libanonu a uvolňující pod sebou proudy hořícího bílého fosforu – což odpovídá předchozímu použití amerických granátů M825A1 ze strany Izraele.
V reakci na dotazy deníku The New York Times izraelská armáda uvedla, že „hlavní granáty k vytváření kouřové clony používané Izraelskými obrannými silami (IDF) neobsahují bílý fosfor“.
„Stejně jako mnoho západních armád,“ dodalo prohlášení, „i IDF disponuje dýmovými granáty obsahujícími bílý fosfor, které jsou v souladu s mezinárodním právem. Tyto granáty používá IDF k vytváření dýmových clon, nikoli k zacílení nebo vyvolání požárů, a nejsou zákonem definovány jako zápalné zbraně.“
V současné době nejsou k dispozici žádné veřejně dostupné statistiky o používání jiných dýmových granátů izraelskou armádou.
Tato látka je „levná, hojně dostupná a pro daný účel docela účinná,“ uvedl N.R. Jenzen-Jones, ředitel společnosti Armament Research Services, soukromé poradenské agentury se sídlem v Austrálii, která se zabývá sledováním zbraní a munice.
Izraelské nasazení bílého fosforu v obydlených oblastech již v minulosti vyvolalo kritiku.
Zpráva organizace Human Rights Watch z roku 2024 zdokumentovala jeho rozsáhlé použití v Libanonu a zpochybnila jeho nezbytnost, přičemž poukázala na to, že existují bezpečnější alternativy, jako jsou granáty M150, které izraelská armáda údajně použila v roce 2024.
Stopy těchto granátů se vizuálně liší od peříčkovitých stop bílého fosforu, které jsou nepravidelnější.
Izrael nasadil bílý fosfor také v Gaze – v roce 2009 a v konfliktech v Libanonu, včetně let 1982 a 2006. V roce následujícím po útocích Hamásu na Izrael ze 7. října 2023 použila izraelská armáda bílý fosfor v Libanonu více než 200krát, podle Ahmada Beydouna, nezávislého výzkumníka, který vytvořil vizuální databázi jeho pozorování v zemi.
Libanonská vláda od října 2023 zaslala OSN a Radě bezpečnosti OSN čtyři dopisy, v nichž vyjadřuje obavy ohledně používání bílého fosforu Izraelem. Jeden z dopisů ze dne 3. července 2024 cituje vládní údaje, podle nichž v důsledku použití bílého fosforu v jižním Libanonu vypuklo více než 600 požárů.
Jaký je dopad na civilisty?
Podle Světové zdravotnické organizace způsobuje bílý fosfor při kontaktu s kůží těžké popáleniny. Při vdechnutí může také způsobit poranění dýchacích cest a očí.
„Škody, které bílý fosfor způsobuje, jsou strašné,“ uvedla Bonnie Docherty, vedoucí poradkyně pro zbraně v organizaci Human Rights Watch. „Způsobuje popáleniny, které mohou proniknout až ke kosti.“ Hustý kouř, který vytváří, „způsobuje vážné poškození dýchacích cest a selhání orgánů. Rány se mohou znovu vznítit, když se odstraní obvazy a zbytky látky jsou vystaveny kyslíku,“ dodala.
Bílý fosfor může také zapálit domy, auta, budovy, pole a další objekty. Zpráva Amnesty International z roku 2023 zjistila, že obyvatelé Dhayry, města na jihu Libanonu, uprchli po opakovaném použití bílého fosforu 16. října 2023 a že auta a domy stále hořely, když se o několik dní později vrátili.
Stopy bílého fosforu mohou ve vodě a půdě přetrvávat dlouho po jeho použití, uvedli odborníci, a lesní oblasti i zemědělská půda mohou být značně poškozeny.
„Existují nedostatečně prozkoumaná rizika spojená s dlouhodobou expozicí jeho kouřem,“ řekl Wim Zwijnenburg, který pracuje v nizozemské mírové organizaci PAX a zabývá se výzkumem dopadů konfliktů na životní prostředí. „Víme také, že obyvatelé a zemědělci mohou čelit ztrátě přístupu ke své půdě a často poté potřebují specializované odminovací operace.“
Vzhledem k tomu, že munice s bílým fosforem je primárně určena k vytváření kouřových clon a osvětlení, často spadá do mezery v platném mezinárodním právu, uvedla paní Docherty.
„Její ničivé účinky – jako je vyvolání požárů nebo těžkých popálenin – jsou vnímány spíše jako vedlejší účinek jejich použití než jako hlavní důvod, proč by armáda tyto zbraně používala,“ dodala.
Ačkoli je bílý fosfor legální, pokud není záměrně nasazen v obydlených oblastech, je často těžké určit, zda byl použit úmyslně. „Tato munice není přesnou zbraní a nedokáže rozlišit mezi civilisty a vojáky,“ řekl pan Zwijnenburg. „Možná to není zakázaná zbraň, ale víme, že armády ji ne vždy používají tak, jak je zamýšleno.“
Izraelská armáda není jedinou armádou, která používá bílý fosfor v boji. Spojené státy jej použily při několika operacích na Blízkém východě, včetně Fallúdži v Iráku v roce 2004 a při tažení proti ISIS v Sýrii v roce 2017. Ukrajina a Rusko se od roku 2023 také navzájem obviňují z používání bílého fosforu.
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