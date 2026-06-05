Překvapení pro rasistické Čechy: Ne, uprchlíci a muslimové nevraždí druhé lidi na potkání
5. 6. 2026 / Fabiano Golgo
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V souvislosti s vraždou studenta Henryho Nowaka vyvřela v Čechách vlna rasismu a xenofobie. Překvapení: Imigranti a muslimové nezabíjejí druhé lidi častěji než běloši. Dokazují to všechny statistiky.
Další pokus Fabiana Golga o racionální argument:
Děkuji za další svazek Vaší soukromé encyklopedie předsudků. Tentokrát jste přidal větu, která je tak nádherně hloupá, že by se měla vytesat nad vchod do muzea špatně fungujícího mozku: útok nožem je prý „dost typický pro muslimy".
Ne, pane Š. Útok nožem je typický pro člověka, který má nůž.
To je možná pro Váš civilizační epos příliš prosté, ale realita má někdy tu drzost nebýt Wagnerova opera o islámu. Nůž je nejbanálnější zbraň na planetě. Je v kuchyni, v dílně, v hospodské rvačce, v domácím násilí, v loupeži, v psychotické epizodě, v gangu, v opilecké hádce, v ruce pubertálního idiota i v ruce dospělého zločince. Když z každého nože vyrábíte islám, nevykonáváte analýzu. Vykonáváte rituál vlastní posedlosti.
Ne, pane Š. Útok nožem je typický pro člověka, který má nůž.
To je možná pro Váš civilizační epos příliš prosté, ale realita má někdy tu drzost nebýt Wagnerova opera o islámu. Nůž je nejbanálnější zbraň na planetě. Je v kuchyni, v dílně, v hospodské rvačce, v domácím násilí, v loupeži, v psychotické epizodě, v gangu, v opilecké hádce, v ruce pubertálního idiota i v ruce dospělého zločince. Když z každého nože vyrábíte islám, nevykonáváte analýzu. Vykonáváte rituál vlastní posedlosti.
Vaše německé „každých osmnáct minut" je přesně ten typ čísla, které ve Vaší hlavě projde stejným procesem jako všechno ostatní: nejdřív se z něj odstraní význam, potom se na něj nalepí muslim. Ano, v osmdesátimilionovém Německu se v roce 2025 evidovalo asi 29 tisíc Messerangriffe, útoků nožem, mcož přibližně odpovídá jednomu případu za osmnáct minut. Jenže to jsou všechny útoky a hrozby s nožem. Všechny. Ne muslimské. Ne islámské. Ne imigrantské. Všechny. Vy vezmete celkovou statistiku a pak ji ideologicky pokřtíte na islám. To není práce s daty. To je statistická krádež.
A teď přijde část, která se Vám nebude líbit, protože obsahuje čísla, nikoli Vaše vnitřní počasí.
V Anglii a Walesu oficiální ONS (Státní statistický úřad) výslovně uvádí, že nedrží celková policejní data o trestných činech s nožem podle etnické skupiny pachatele. Jinými slovy: když někdo mluví s Vaší jistotou o nožích, etnicitě a náboženství, velmi často nemluví ze statistiky. Mluví z břicha. Ve Vašem případě z břicha, které už dávno tráví jen vlastní nenávist.
Ale tam, kde data existují — například u cautions a convictions za držení nože, útočné zbraně nebo vyhrožování takovou zbraní v Anglii a Walesu — vypadají pro Vaši teorii katastrofálně. V roce 2024 bylo v oficiálních datech britského ministerstva spravedlnosti 18 385 takových případů s uvedenou policejně identifikovanou etnicitou. Z toho 12 639 bylo u lidí identifikovaných jako běloši. To je 68,7 procenta. Černí: 3 394. Asiaté: 1 302. Other: 301. Unknown: 749.
Takže až příště dostanete záchvat o tom, že nůž je „typický pro muslimy", zkuste si na čelo přilepit číslo 12 639. Třeba Vám připomene, že ve skutečném světě mají nože i běloši. A ne jen dekorativně k sýru.
Podívejme se i na Německo. Tam policie eviduje Messerangriffe jako útoky nebo hrozby nožem proti osobě. Ne jako islámskou liturgii. Ne jako kapitolu Koránu. Ne jako genetickou vlastnost migrantů. V těchto statistikách se objevuje státní občanství, nikoli náboženství. A i v zemích, kde jsou cizinci mezi podezřelými nadreprezentováni, pořád zůstává podstatná část podezřelých domácí. V Severním Porýní-Vestfálsku bylo v roce 2024 u deliktů s nožem 47,6 procenta podezřelých bez německého občanství. To znamená, pane vědče, že 52,4 procenta podezřelých německé občanství mělo.
Přeložím Vám to z jazyka čísel do jazyka řetězového e-mailu: víc než polovina útočníků nebyli Vaši oblíbení cizinci.
A ani „Němec" samozřejmě automaticky neznamená bílý, stejně jako „cizinec" neznamená muslim. Ale už tato hrubá data stačí rozbít Vaši hračku. Nůž není muslimská specialita. Nůž je levná, dostupná, snadno schovatelná zbraň, kterou používají lidé napříč populacemi. Mladí muži. Opilci. Recidivisté. Domácí násilníci. Gangy. Psychicky rozložení lidé. Zloději. A ano, někdy migranti, někdy muslimové, někdy sikhové, někdy bílí Evropané, někdy rodilí Britové, někdy Němci, někdy Češi. Svět je složitější než Vaše touha obvinit jedno náboženství ze všeho, co má čepel.
Vaše metoda je průhledná jako špinavé okno. Když vrah není muslim, může za to islám. Když statistika není o muslimech, nazvete ji muslimskou. Když data mluví o nožích obecně, uděláte z nich data o islámu. Když pachatel není imigrant, prohlásíte ho za kulturního imigranta. Když se ukáže, že v justičních datech jsou u nožů masivně zastoupeni běloši, najdete další odbočku k Aztékům, Avicennovi, Pershingovi, Sibiři nebo koňům na prérii.
To už není polemika. To je nemocná touha nikdy se nenechat opravit faktem.
Bílý vrah je člověk. Muslimský podezřelý je symptom. To je celé Vaše morální účetnictví.
Právě proto je Vaše řeč o „statistikách" směšná. Vy statistiky nepoužíváte. Vy je lovíte jako opice lesklé předměty. Něco se blýskne — „každých osmnáct minut" — a už s tím běžíte domů, aniž byste se obtěžoval zjistit, co číslo znamená, co neznamená, co měří, co neměří, koho zahrnuje, koho nezahrnuje a zda vůbec obsahuje proměnnou, kterou do něj cpete. Muslimové? Náboženství? Bílí? Ne-bílí? Migranti? Občanství? Etnicita? Pachatelé? Podezřelí? Odsouzení? Útoky? Hrozby? Držení? Všechno jedno. Hlavní je, aby z toho na konci vypadl nepřítel.
To není věda. To je automat na předsudky.
A když už chcete mluvit o „typických" pachatelích, pak začněme tam, kde data opravdu mluví: u mužů. V Německu i Británii jsou pachatelé a podezřelí v kriminalitě s noži převážně muži. Ne muslimové jako náboženství. Ne sikhové jako náboženství. Ne islám jako metafyzická hrozba. Muži. Kdybyste byl konzistentní ve své kolektivní logice, musel byste navrhnout plošná opatření proti mužům. Ale to by se Vás možná týkalo, takže raději hledáte skupinu, kterou lze kopat zvenčí.
Vaše teorie tedy nestojí na datech. Stojí na výběru nepřítele. Data pak jen otrocky taháte za sebou, jako starý pes táhne mrtvou slepici.
Henry Nowak byl zavražděn. To je fakt. Policie selhala. To je fakt. Vrah lhal. To je fakt. Pachatel nebyl muslim. To je fakt. Britské celkové statistiky kriminality s noži podle etnicity pachatele ONS nemá. To je fakt. Justiční data o nožích a útočných zbraních v Anglii a Walesu ukazují masivní převahu bílých pachatelů. To je fakt. Německé číslo „každých osmnáct minut" není číslo o muslimech. To je fakt. Výzkumy ke kriminalitě s noži mluví o mužích, věku, násilné zkušenosti, psychické zátěži, dostupnosti nože a konfliktech, ne o Vašem domácím démonovi jménem islám. To je fakt.
A Vy? Vy vezmete fakta, odříznete jim ruce a nohy, nasadíte jim turban nebo půlměsíc podle potřeby a pak je posíláte zpátky do světa jako důkaz.
Proto Vás intelektuálně neberu vážně. Ne proto, že máte ošklivé názory. Ošklivé názory může mít i inteligentní člověk. Vy jste horší případ: máte ošklivé názory a ještě s nimi zacházíte neuměle. Jako člověk, který se pokouší operovat mozek vidličkou.
Nůž není islám. Statistiky nejsou Vaše hračka. A bílí lidé nejsou v dějinách nožů žádní nevinní diváci v první řadě. Jsou mezi pachateli, podezřelými, odsouzenými, oběťmi, policisty, soudci i komentátory. Stejně jako ostatní lidé. Jen Vy potřebujete u jedněch vidět jednotlivce a u druhých civilizační chorobu.
To je rasismus s tabulkou v ruce, ale bez schopnosti tabulku číst.
A kdybych měl používat Vaši metodu, pane Š, stačilo by mi vzít jiné statistiky a začít psát o „bílé mužské kriminalitě" jako o civilizační infekci. V amerických federálních případech sexuálního zneužívání byli podle U.S. Sentencing Commission v roce 2021 pachatelé z 93,6 procenta muži a z 57,5 procenta běloši.
V datech britského Ministerstva spravedlnosti za rok 2024 k nožům a útočným zbraním tvořili lidé policejně identifikovaní jako běloši 68,7 procenta případů. A u sériových vrahů je zločin silně spojen s bílým mužem.
Mohl bych tedy Vaším stylem napsat, že bílý muž je bezpečnostní problém, sexuální problém, problém s noži a civilizační problém. Jenže to by byla stejná intelektuální špína, jakou vyrábíte Vy. Rozumný člověk z toho vyvodí něco jiného: kriminalita má silný genderový rozměr, někdy i sociální, věkový a lokální rozměr, ale nedá se číst jako náboženský horoskop. Vy pouze odmítáte použít na bílé muže stejnou kolektivní vinu, kterou tak ochotně lepíte na muslimy, migranty a kohokoli s nepohodlným jménem.
Ale jdeme do toho: jste jen další ubohý případ primitivního rasistického imbecila bez skutečného společenského života, který tráví dny u počítače a šíří nenávist jako nějakou masturbaci.
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