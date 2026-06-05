Jak nedostatek benzínu, motorového oleje a náhradních dílů ochromuje Gazu
5. 6. 2026
V situaci, kdy již nyní chybí potraviny a léky, se záchranné služby, pekárny a zásobování vodou dostávají stále více na pokraj kolapsu
Palestinci v Gaze, kteří již nyní zápasí s omezenými zásobami potravin a léků, čelí novým hrozbám pro svou každodenní existenci: nedostatku motorového oleje, náhradních dílů a benzínu. Následné dopady se projevují ve všech oblastech, od výroby chleba po zásobování vodou a záchranné služby, a vyvolávají jednu novou krizi za druhou.
O víkendu varovala hlavní nemocnice v centru Gazy před bezprostřední zdravotní katastrofou, protože selhaly její elektrické generátory.
Dr. Raed Hussein, ředitel nemocnice al-Aqsa Martyrs, řekl: „Vyslali jsme tísňový signál poté, co přestal fungovat malý generátor, na který jsme se spoléhali při provozu chirurgických sálů během dopoledne.
„Tento generátor sloužil k podpoře 400kVA generátoru, který pracuje v ranních hodinách. Když se porouchal, nemohli jsme již provozovat operační sály jako obvykle a bohužel jsme je museli uzavřít … dostupná elektrická kapacita již nestačila na pokrytí požadovaného zatížení.“
Prováděné údržbářské práce byly pouze dočasným řešením, varoval, protože nebyly k dispozici materiály potřebné k úplné opravě.
„To, co se nyní děje, je ‚záplatová‘ údržba, nikoli skutečná údržba, protože v Gaze chybí potřebné náhradní díly,“ řekl. „I předchozí opravy závisely na demontáži starých generátorů a použití jejich dílů k udržení provozu ostatních generátorů po omezenou dobu.“
Některé generátory jsou nyní trvale mimo provoz, zatímco Hussein se obává, že s příchodem vyšších letních teplot budou ty zbývající brzy vystaveny ještě většímu tlaku.
Civilní obrana v Gaze mezitím varovala, že její hasičské a záchranné operace jsou ohroženy úplným zastavením a že se již zabývá pouze těmi nejkritičtějšími nouzovými situacemi. Čelí také nedostatku náhradních dílů, konkrétně pro vozidla, spolu s omezeními dovozu hasičské a záchranné techniky, paliva a motorového oleje. To již vedlo k poruše tří hasičských a záchranných vozidel a dvou sanitek.
Motorový olej – používaný k mazání za účelem snížení opotřebení pohyblivých částí – se může jevit jako nepodstatná položka, ale jeho nedostatek prohlubuje sérii krizí v Gaze. Jeden litr nyní stojí asi 2 200 šekelů (650 dolarů), zatímco před válkou to bylo zhruba 25 šekelů. Navzdory extrémně vysoké ceně je většina dostupného oleje ze starých zásob a často je nekvalitní.
Problémem jsou také pneumatiky a náhradní díly; jedna malá těsnicí součástka, která dříve stála mezi sedmi a dvanácti šekely, se nyní prodává za stovky. Cena těsnění hlavy válců, pokud se vůbec podaří nějaké sehnat, vzrostla ze 120 na zhruba 2 000 šekelů.
„Charakter naší práce se v posledních měsících výrazně změnil kvůli vážnému nedostatku motorového oleje a náhradních dílů,“ řekl Rafiq Hamouda (52), který opravuje motory a vozidla v oblasti al-Mawasi v Deir al-Balah. „Dnes máme sedm aut, která jsme kompletně opravili, ale zůstávají mimo provoz jednoduše proto, že není k dispozici motorový olej, aby mohla jezdit.“
Aby se s nedostatkem vypořádal, Hamouda řekl, že začal rozebírat celá vozidla, aby jejich díly použil k opravám jiných. „Rozebrali jsme asi šest vozidel, která byla ještě relativně funkční, a použili jsme jejich motory, převodovky a další součásti, abychom zachránili jiná vozidla. Je to jako snažit se udržet pacienta naživu pomocí přístrojů.“
Palestinci cestují na oslech kvůli nedostatku oleje v Gaze
Velké množství aut již přestalo fungovat kvůli nedostatku motorového oleje, nebo je jejich majitelé, kteří si je již nemohou dovolit, opustili poblíž svých domovů či stanů, což má obrovský dopad na dopravu dostupnou Palestincům v Gaze. Smrt mnoha zvířat, která se dříve používala k přepravě, v důsledku války a hladomoru přidala další výzvu.
„Dopravní krize měla velký dopad na naše životy, zejména kvůli zdravotnímu stavu mého manžela,“ řekla Heba Qahmanová (36), vysídlená matka pěti dětí žijící v Deir al-Balah. „Asi před dvěma měsíci utrpěl při dopravní nehodě zranění a zlomeniny nohy. Podstoupil několik operací a nyní potřebuje pravidelnou lékařskou péči.
„Nemocnice je několik kilometrů od místa, kde bydlíme. Často musím tlačit manžela na vozíku celou cestu tam a zároveň nést své dítě. Někdy mi cesta do nemocnice trvá téměř hodinu, což je pro nás oba vyčerpávající.“
Mezitím, když Izrael kontroluje 60 % Gazy a rozděluje území podél své „žluté linie“, mnoho obyvatel již nemá přístup ke svým domovům, majetku ani podnikům, aby si mohli vyzvednout nábytek a osobní věci. To prohloubilo humanitární krizi způsobenou válkou, která zabila asi 70 000 Palestinců, vyhnala z domovů více než 1,5 milionu lidí a zničila přes 80 % budov a domů v celé Gaze.
Zpráva z minulého týdne od UNICEF, dětské agentury OSN, rovněž zjistila, že sektor vodovodů a kanalizace v Gaze byl zasažen nedostatkem náhradních dílů a motorového oleje.
Uvádí se v ní, že základní vodárenské systémy čelí i nadále silnému tlaku kvůli omezením v dodávkách energie, chemikálií a náhradních dílů. Odsolovací zařízení na mořskou vodu produkují denně asi 16 000 kubických metrů vody, zatímco v březnu to bylo 20 000, což omezuje produkci vody a související služby.
To přispívá k rostoucím problémům v oblasti zdraví a životních podmínek, zejména s ohledem na stoupající teploty a zvýšenou potřebu koupání a udržování osobní hygieny, zvláště u dětí.
Palestinské děti sbírají vodu
„Nedostatek pitné vody a omezené zásobování vodou v táborech a obytných oblastech nás donutily omezit spotřebu vody na osobní hygienu, praní prádla a úklid domácnosti,“ řekla 46letá Walaa Sarsour z Beit Lahiya.
„Voda k nám nyní přichází jen asi jednou za dva dny a v omezeném množství, zatímco dříve byla dostupnější.“
Dopad nedostatku motorového oleje a náhradních dílů pociťují také pekárny a generátory, které dodávají elektřinu podnikům na základě měsíčních předplatných.
„Některé generátory přestaly fungovat, zatímco jiné pekárny omezily výrobu, protože již nemají dostatek oleje k provozu svých generátorů,“ uvedl Abdel Nasser Al-Ajrami, předseda Sdružení majitelů pekáren v Gaze. „Některé pekárny, které dříve vyráběly pečivo, kvalitní chléb a další produkty, s jejich výrobou přestaly, protože jim došel motorový olej a za současné ceny si ho nemohou dovolit.“
Varoval, že jakékoli narušení provozu pekáren bude mít přímý dopad na obyvatele. „Pokud pekárny přestanou fungovat, rodiny budou mít potíže sehnat chléb a budou si ho muset péct samy na dřevě nebo plynu. Ale plyn sám o sobě není k dispozici a dřevo se kvůli vysoké spotřebě stalo vzácným. To jen zvýší utrpení rodin.“
Palestinci v Gaze pečou na dřevě
Izraelská omezení dovozu paliv od začátku války v říjnu 2023 již donutila rodiny a vysídlené osoby spoléhat se na dřevo. Ceny však prudce vzrostly a dosáhly téměř 3 dolarů za kilogram, a tak nyní mnoho rodin používá jako palivo na vaření plast a nylon.
„Plynová krize je jednou z nejtěžších krizí, kterým jsme v těchto měsících čelili. Nyní jsme při vaření odkázáni na otevřený oheň, což je nesmírně obtížné, zejména vzhledem k nedostatku vody a drsným životním podmínkám,“ řekla Qahman, vysídlená matka pěti dětí.
„Protože si nemůžeme dovolit pravidelně kupovat palivové dřevo, museli jsme hledat alternativy, včetně sběru hořlavého odpadu z ulic.“
Vzhledem k tomu, že ceny mnoha základních potřeb stále rostou a zásoby se tenčí, lidé stále častěji hledají alternativy. Jednoduchý plynový zapalovač nyní stojí více než 30 šekelů, zatímco toaletní sedátko může stát až 2 000 šekelů.
„Snažili jsme se najít alternativy pro vše, co se stalo nedostupným nebo vzácným,“ řekla Sarsour. „Byli jsme také nuceni vzdát se některých nepodstatných potřeb a soustředit se pouze na ty nejnutnější priority.“
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