V Albánii se tisíce lidí zúčastnily ekologického protestu. Co s ním má společného Trumpův zeť?
5. 6. 2026
Jde o resort v hodnotě 1,4 miliardy eur, který investiční společnost Affinity Partners plánuje vybudovat na ostrově poblíž Albánie a na nezastavěné části pobřeží poblíž chráněné oblasti. Toto území je domovem plameňáků, tuleňů a hnízdišť mořských želv.
Protestující se shromáždili poblíž kanceláře albánského premiéra Ediho Rámy. Drželi nafukovací plameňáky a transparenty s nápisy "Národ není na prodej" a "Nechci Albánii jako Dubaj". Na to úředník reagoval, že "není absolutně žádná šance", že investice bude zastavena, dokud bude u moci.
Environmentalisté novinářům řekli, že aktivisté požadují zastavení výstavby a odstranění těžké techniky z chráněné oblasti. Podle nich mluvíme vlastně o "novém městě" o rozloze asi 10 tisíc metrů čtverečních, které může zničit divokou oblast.
Místo toho developeři tvrdí, že budou jednat odpovědně a zaměřují se na zlepšení životního prostředí a vytváření pracovních míst. Affinity Partners a sám Kushner odmítli situaci komentovat.
Zdroj v angličtině: ZDE
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