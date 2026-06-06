USA: Pokrytečtí Trumpovi politikové obviňují Evropu z "omezování svobody projevu" zatímco vyhazují z univerzit profesory
6. 6. 2026
Profesorka z Chicaga byla suspendována poté, co se v zadání úkolu pro studenty zmínila o Palestincích
Profesorka Školy uměleckého institutu v Chicagu je vyšetřována poté, co si student stěžoval na zadání její případové studie
Trumpův viceprezident Vance ve svoém nechvalně známém "projevu" na mnichovské konferenci kritizoval údajné omezení svobody projevu ve Velké Británii "i v celé Evropě". Přitom je to v Americe, kde vyhazují profesory z univerzit za to, co řeknou
Profesorka arteterapie s trvalým pracovním poměrem na Škole umění v Chicagu (SAIC) byla suspendována z výuky a je proti ní vedeno vyšetřování poté, co si studentka stěžovala na zadanou případovou studii, která zmiňovala násilí proti Palestincům.
Savneet Talwar, členka katedry arteterapie a poradenství na této škole, zadala v dubnu tuto případovou studii studentům kurzu o kulturních dimenzích terapie. Úkol požadoval, aby studenti vypracovali etický léčebný plán pro hypotetickou queer muslimskou ženu žijící v USA.
Znění úkolu znělo: „Ačkoli ve své domovské zemi nebyla nijak zvlášť politicky aktivní, protesty na podporu Palestiny v ní rezonovaly na osobní úrovni. Hluboce ji zasáhlo násilí proti palestinským civilistům a kritizovala omezenou reakci vlády své země.“
Dvoustránkový úkol se zaměřoval převážně na jiné prvky případu klientky, včetně její rodinné historie, vztahů a statusu imigrantky. Neobsahoval žádné další odkazy na Palestinu či Palestince a nezmiňoval se o Izraeli.
Škola byla také koncem roku 2023 žalována izraelským studentem stejného programu kvůli údajnému antisemitismu, včetně úkolu, v němž měli studenti posoudit obrázky nakreslené dětmi, znázorňující násilí izraelských vojáků proti palestinským civilistům. (Soudce tuto žalobu dvakrát zamítl).
Poté, co Talwarová zadala případovou studii, obdržela profesorka telefonát od děkana s dotazem, zda zadala „něco, co se týká Palestiny“. Poté byla povolána na „naléhavou“ schůzku s prorektorem školy a její hodina na následující den byla zrušena. Následující den, 17. dubna, škola Talwarové formálně oznámila, že je posílána na placenou dovolenou, a zakázala jí o této záležitosti hovořit se studenty a kolegy. Případová studie byla odstraněna z online výukové platformy používané pro daný kurz. V dopise varoval představitel školy Talwarovou, že zadání případové studie studentce by mohlo představovat „diskriminaci, obtěžování a/nebo odvetu“.
Podle dopisu byla studentka rovněž zapojena do samostatných vyšetřování „týkajících se jejích tvrzení jako židovské Izraelky ohledně údajného chování vyjadřujícího protizraelský, antisemitský a/nebo pro-palestinský názor“. Zástupce školy napsal, že ačkoli si byla Talwarová vědoma těchto dalších vyšetřování, „zadala akademický úkol, který se zaměřoval výhradně na problémy muslimské ženy s výraznými sympatiemi k palestinské věci“. V samostatném dopise adresovaném Talwarové se zdálo, že děkan zpochybňuje její úsudek ohledně zadání případové studie za daných „okolností“.
„Jedním z důvodů, proč tato záležitost vyvolává tak vážné obavy, je to, že již dříve došlo k několika stížnostem, které tvrdily, že na vaší katedře vzniklo nepřátelské prostředí,“ napsal děkan.
Talwarová uvedla, že byla „ohromena“ pozastavením výkonu funkce, které se zdálo být motivováno „pouhou zmínkou slova Palestina“.
Mluvčí SAIC se odmítl vyjádřit k personálním záležitostem nebo probíhajícím vyšetřováním, ale uvedl, že škola se zavázala „k vytváření vzdělávacích prostředí, v nichž dochází k volné výměně myšlenek a kde jsou studenti a pedagogové vítáni, respektováni a ceněni“.
Talwarová prostřednictvím svého právního zástupce podala formální stížnost a argumentovala, že samotné pozastavení výuky může být diskriminační. Téměř měsíc poté, co byla suspendována z výuky, 13. května, představitelé školy nastínili další záležitosti týkající se téže studentky, které předcházely případové studii.
Představitelé školy uvedli mimo jiné výměny názorů, v nichž Talwarová údajně charakterizovala teroristický útok na pláži Bondi v Austrálii jako „střelecké násilí“, aniž by uznala antisemitismus, a navrhla studentce, aby „zvážila“, zda se zúčastní přednášky hosta popsaného jako „silný antisionistický aktivista“.
Talwarová odmítla reagovat na obvinění týkající se studentky s odkazem na povinnost mlčenlivosti, kterou je vázána. Kategoricky odmítla, že by případová studie, kterou zadala, byla jakýmkoli způsobem antisemitská nebo diskriminační, a plánuje podat proti škole formální stížnost na diskriminaci v zaměstnání.
Rima Kapitan, její advokátka, uvedla v dopise adresovaném představitelům školy, že nemají ani jasnou „teorii diskriminace“. Napsala, že Talwarová se „velmi snažila“ studentce vyjít vstříc.
„Očekává se snad od pedagogů SAIC, že ze svých studijních materiálů etnicky vymažou Palestince? Nejsou arabští muslimové hodni vlastních případových studií?“ napsala Kapitan. „Kdyby student zastávající nadřazenost bílé rasy podal na univerzitu stížnost na diskriminaci s tvrzením, že ho rozrušila případová studie o černošském klientovi, který bojoval s policejním násilím vůči černochům, zahájila by SAIC vyšetřování proti profesorovi, který zadání vypracoval?“
Talwarová uvedla, že její případ je příkladem rostoucího „politického tlaku“ ve vysokoškolském vzdělávání.
„Nyní tomu říkáme ‚slovo na P‘,“ řekla s odkazem na váhání pedagogů diskutovat o Palestině uprostřed represivního klimatu na amerických univerzitních kampusech. „Pro samotné slovo neexistuje žádná tolerance.“
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