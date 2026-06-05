Microsoft zpřísní opatření v oblasti lidských práv po vyšetřování využití své technologie Izraelem
5. 6. 2026
Toto oznámení má za cíl uzavřít pro společnost obtížnou kapitolu poté, co deník Guardian odhalil, že její platforma byla využita k hromadnému sledování Palestinců
Firma Microsoft oznámila, že zpřísní kontroly v oblasti lidských práv při spolupráci s národními bezpečnostními agenturami po vyšetřování toho, jak izraelská armáda využívala její cloudovou technologii k hromadnému sledování Palestinců.
Ve čtvrtek společnost Microsoft oznámila dokončení vyšetřování a řadu nových opatření, která zahrnují změny v tom, jak firma dohlíží na zaměstnance s bezpečnostními prověrkami vydanými zahraničními vládami.
Microsoft nařídil vyšetřování loni v reakci na investigativní reportáž deníku Guardian ve spolupráci s izraelsko-palestinským časopisem +972 Magazine a hebrejským médiem Local Call, která odhalila, jak izraelská armáda využívala cloud společnosti k ukládání obrovského množství zachycených palestinských telefonních hovorů.
Krátce po zahájení šetření firma Microsoft ukončila přístup izraelské armády ke cloudovým a AI službám používaným na podporu sledovacího projektu poté, co počáteční zjištění ukázala, že její špionážní agentura, Jednotka 8200, porušila podmínky služby této firmy.
V shrnutí výsledků šetření firma Microsoft uvedla, že její „faktická zjištění zůstávají stejná“ a že přijme řadu doporučení zaměřených na zlepšení „účinnosti naší správy v oblasti lidských práv“.
Oznámení, které je popsáno jako „závěrečná aktualizace“ situace, se snaží uzavřít náročnou epizodu pro Microsoft, která upozornila na roli, kterou jeho technologie sehrála při bombardování Gazy izraelskou armádou a při operacích na okupovaném Západním břehu.
Vyšetřování deníku The Guardian z loňského roku odhalilo, že jednotka 8200 využívala cloudovou platformu Microsoft Azure k provozování systému, který umožňoval jejím zpravodajským důstojníkům každý den shromažďovat, přehrávat a analyzovat obsah milionů palestinských mobilních hovorů.
Tato odhalení vyvolala na nejvyšší úrovni firmy Microsoft obavy, že někteří zaměstnanci její izraelské pobočky nebyli vůči centrále zcela transparentní ohledně svých znalostí o tom, jak jednotka 8200 využívá technologii společnosti.
Zdroje obeznámené s vyšetřováním uvedly, že se zabývalo tím, jak někteří zaměstnanci Microsoftu v Tel Avivu pociťovali rozpor mezi loajalitou ke své firmě a podporou izraelské armády po útocích Hamásu na jižní Izrael 7. října.
Minulý měsíc Microsoft oznámil, že šéf jeho izraelské pobočky z firmy odejde. Podle zpráv místních médií k odchodu došlo v návaznosti na kontroverzi v pobočce týkající se porušení etického kodexu Microsoftu. Uvádí se, že firmu Microsoft opustilo i několik dalších manažerů.
V souhrnu vyšetřování se Microsoft o odchodu zaměstnanců nezmiňuje. Pětistránkový dokument nastiňuje opatření, která firma podle vlastních slov přijme, jako jsou změny ve způsobu prověřování obchodů „souvisejících s národní bezpečností“ před podpisem smluv.
Dále se v něm uvádí, že firma prověří, jakým způsobem spravuje bezpečnostní prověrky „v určitých zemích“, a „provede změny, aby zajistila, že naši zaměstnanci rozumí tomu, jak se orientovat v požadavcích na bezpečnostní prověrky v rámci své práce pro Microsoft“.
The Guardian již dříve informoval, že několik zaměstnanců zapojených do řízení projektů s jednotkou 8200 sloužilo v této elitní sledovací jednotce, která je svým posláním ekvivalentem americké Národní bezpečnostní agentury (NSA), nebo bylo jejími záložníky.
Mezi další opatření patří pravidelné kontroly, zda zákazníci dodržují zásady přijatelného používání firmy Microsoft v případě „nových politických okolností nebo změn v citlivých projektech“, jakož i kroky k posílení procesů náležité péče v oblasti lidských práv v „oblastech zasažených konflikty a oblastech s vysokým rizikem“.
Firma Microsoft již dříve uvedla, že vedoucí pracovníci, jako je její generální ředitel Satya Nadella, nevěděli, že jednotka 8200 používá platformu Azure k ukládání zachycené palestinské komunikace.
Uvedla, že „neposkytuje technologie usnadňující hromadné sledování civilistů“.
Tato odhalení však vyvolala protesty u jejího amerického ústředí a v jednom z jejích evropských datových center a podnítila požadavky akcionářů, nevládních organizací a pracovníky vedené kampaně No Azure for Apartheid na transparentnost ohledně jejích obchodů s izraelskými vojenskými zákazníky.
Tento týden skupina uspořádala novou vlnu protestů na výroční konferenci v San Franciscu, kde společnost oznámila nové produkty. Před budovou protestující rozvinuli transparenty s nápisy: „Microsoft podporuje genocidu“ a „okamžitě přerušte vztahy s Izraelem“.
Protesty byly i v Praze.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse