Vickrum Digwa není sikh
5. 6. 2026
V průběhu let Británie učinila právní úpravy pro sikhy. Sikhové s turbanem mají výjimku z povinnosti nosit helmu na motorce, což bylo slavně satirizováno v britském sitcomu Only Fools and Horses helmou 'Del Boy turban'. Pokřtění sikhové (Amritdhari) mají podle zákona o útočných zbraních z roku 2019 výjimku na náboženském základě, aby mohli nosit ceremoniální nůž, známý jako kirpan, jako součást pěti symbolů své víry – lidově známých jako 5K. To rozhodně není výlučné pro menšinu Sikhů, výjimka existuje také pro skotský Dirk/Sgian Dubh jako součást legitimního kroje horalů. Symboly víry známé jako 5K pocházejí od gurua Gobinda Singha (10. guru), který se stavěl proti mughalské tyranii – a kirpan je určen pouze pro sebeobranu.
Ale desetiletí dobré vůle britských sikhů byla poškozena činem jednoho nebezpečného a nepoctivého dědice sikhských tradic: Vickruma Digwy, který loni v prosinci v Southamptonu zabil studenta financí Henryho Nowaka jednadvaceticentimetrovou perskou čepelí známou jako pesh-kabz. V pondělí byl Digwa – muž s "posedlostí zbraněmi" – odsouzen na nejméně 21 let vězení.
Po bodnutí Nowaka Digwa natáčel svou oběť, jak sedí na zemi a krvácí. Když policie dorazila na místo, spoutala Nowaka, nikoli Digwu, protože Digwa falešně obvinil svou oběť z rasismu. Policejní dozor vyšetřuje, proč byl Nowak spoután a zatčen během umírání. Záběry z tělové kamery se těžko sledují. Když umíral, Nowak řekl: 'Nemůžu dýchat.' Tato slova používal také George Floyd ve Spojených státech, když ležel umírající na ulici. Následná vlna odporu Black Lives Matter vedla k tomu, že Keir Starmer a Angela Rayner poklekli na znamení solidarity. Ačkoliv Starmer o případu psal, v tomto případě ještě nepoklekl.
V tomto případě jsou oprávněná obvinění ohledně dvojstupňové justice. Proč policisté věřili Digwovi a ne Nowakovi? Obvinění z "rasismu" se zdá být trumfem, který Digwa použil, aby přesvědčil policii, že je obětí. Na minutu nebo dvě – poslední okamžiky Nowakova života – to fungovalo. Proč?
Digwa samozřejmě nereprezentuje sikhy. Jeho vražedné činy jsou zkažením všeho, čemu sikhové věří. Ale fakt, že Digwa nesl kirpan, vedl některé k přesvědčení, že zákon je třeba změnit.
Poslanci tří politických stran nyní volají po zákazu kirpanu. Předseda Konzervativní strany Kevin Hollinrake, poslanec, uvedl, že jeho strana přehodnocuje náboženskou výjimku pro sikhy. Ale proč se zastavit jen u zákazu kirpanu? Co Dirk/Sgian Dubh? Koneckonců, Sgian Dubh byl použit alespoň v jednom nahlášeném případu vraždy. A epidemie zločinů spáchaných noži v Británii je mnohem víc než jen kirpany. V roce 2023-24 bylo zaznamenáno celkem 262 vražd nožem ve všech věkových skupinách. Většina z nich (42 %) byla provedena běžnými kuchyňskými noži, které jsou pro většinu lidí snadno dostupné.
Je potřeba zákon měnit? Stojí za to si připomenout, že kirpan nebyl při vraždě použit. Digwovo tvrzení, že jednadvaceticentimetrová perská dýka, která byla použita k zabití Nowaka, byla součástí jeho víry, bylo u soudu jednoznačně odmítnuto. Zákon tedy už nyní plní svůj účel. Tento otřesný případ by neměl vést k tvrdému zásahu proti nevinným sikhům.
Ve vzácném okamžiku upřímnosti jinak nepoctivý Digwa po bodnutí Nowaka přiznal: 'Jsem blázen.' Má pravdu. Digwa sám způsobil vážné škody dobré pověsti britské většinové sikhské komunity s 525 865 zákona dbalými. Čelíme tomu, co působí jako kolektivní trest za jeho ohavný a zbabělý zločin.
Online útoky na sikhy na platformách jako X jsou bezprecedentní. Kdybychom měli ekvivalent Tell MAMA, Community Security Trust nebo British Muslim Trust, bezpochyby by se objevilo mnoho zpráv o úrovních online nenávisti, které sikhové čelí kvůli chování jednoho shnilého jablka.
Ve svém projevu při vynesení rozsudku u Southamptonského korunního soudu Jeho ctihodnost soudce William Mousley KC řekl: "Vaše [Digwovy] činy vyvolaly rasové napětí v Southamptonu i po celé zemi, které přimělo mnoho sikhů obávat se o vlastní bezpečnost, i když neudělali vůbec nic špatného."
Online protagonisté nechtějí jen zakázat kirpan, někteří také chtějí 'DEPORTOVAT VŠECHNY SIKHY'. Přesto Digwovy činy mě nereprezentují o nic víc, než činy bílého vraha představují ostatní z rasy pachatele.
Lidé mají pravdu, když vyjadřují hněv nad tím, co se stalo. Ale většina komentářů k této tragédii hraničí s absurditou a představuje hrubé očerňování všech sikhů. Většina sikhů, se kterými jsem v posledních dnech mluvil, jednoznačně odsuzuje Digwu a jeho rodinu. Všichni vyjadřují solidaritu s rodinou Nowakových. Nesuďte sikhy podle činů tak odsouzeníhodného jedince jako Vickrum Digwa.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse