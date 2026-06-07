Informace i pro české rasisty: Britský místopředseda vlády řekl Vanceovi, že se ohledně vraždy Henryho Nowaka mýlí
7. 6. 2026
"Ten vrah byl Brit"
Britský místopředseda vlády David Lammy uvedl, že hovořil s americkým viceprezidentem o jeho příspěvku, který za smrt teenagera vinil „masovou invazi migrantů“
David Lammy uvedl, že řekl americkému viceprezidentovi JD Vanceovi, že se „mýlí“, když za vraždu britského teenagera Henryho Nowaka viní masovou migraci.
Místopředseda vlády uvedl, že v sobotu s Vancem hovořil po telefonu, aby mu sdělil, že „náš demokratický proces funguje dobře“ a že se ve svém komentáři k vraždě mýlí.
Keir Starmer tento týden naznačil, že USA se snaží zasahovat do britské demokracie poté, co tento vysoký republikánský politik v příspěvku na Twitteru prohlásil, že Nowak by byl naživu, „kdyby posledních několik generací evropských elit odolalo politice sebenenávisti a masové invazi migrantů, z nichž mnozí pohrdají Západem a lidmi, kteří jej milují“.
Lammy v pořadu Sunday Morning With Trevor Phillips na Sky News řekl, že varoval viceprezidenta, že jeho příspěvek „není nápomocný“ a že demokratický proces ve Velké Británii funguje dobře.
Lammy řekl: „Tento mladý muž byl odsouzen. Probíhá vyšetřování policie ze strany nezávislého úřadu pro stížnosti na policii. Probíhá vyšetřování hampshirské policie ze strany inspektorátu. Generální prokurátor se zabývá v souvislosti s tímto případem vyneseným rozsudkem.
Toto nemá nic společného s masovou migrací. Tento mladý muž byl Brit. Ujasněme si to, a já jsem řekl: ‚Podívejte, pane viceprezidente, v tom se mýlíte,‘ a je také pravda, že ve Spojeném království počet vražd klesá.“ (Pozn. red.: Na rozdíl od USA., kde je neuvěřitelně vysoký.)
V sobotu kritizoval evropské země kvůli migraci také americký ministr obrany Pete Hegseth, který během projevu k výročí Dne D ve Francii obvinil tyto země z toho, že umožňují to, co popsal jako „invazi“.
Při 82. výročí dne, kdy v roce 1944 spojenecké síly zaútočily na francouzské pláže, aby osvobodily nacisty okupovanou Evropu, řekl: „Bohužel dnes různé evropské pláže dobývají různé nebezpečné ideologie... Pláže ve Španělsku, v Itálii, v Řecku a Bulharsku. Přijíždějí lodě a lidé. Kdy s tou invazí něco udělají evropská hlavní města?“
Lammy byl konfrontován ohledně své vlastní reakce po protestech hnutí Black Lives Matter vyvolaných smrtí George Floyda, kdy řekl: „Musíme najít způsob, jak tento oprávněný hněv proměnit ve smysluplnou reformu.“
Lammy odmítl myšlenku, že hněv je správnou reakcí na jednu smrt, ale ne na jinou. „Samozřejmě jsem rozzlobený, rozrušený a hluboce znepokojený tím, že tento mladý muž přišel o život jako lidská bytost. To nemá nic společného s barvou jeho kůže. Zemřel strašlivou smrtí.“ Dodal však, že „správnou reakcí“ je podívat se na „činy, které z toho vyplývají“.
Na otázku BBC ohledně telefonátu s Vancem odpověděl: „Řekl jsem mu, že se mýlí.“ Na otázku, zda si myslí, že Vance byl rasistický, odpověděl: „Připomněl jsem mu, že rodina vyzvala ke klidu, nechtějí konflikty... Připomněl jsem mu také online prostor a jak toxický může být, takže jsme vedli důraznou, ale uctivou konverzaci. Zůstáváme kolegy a přáteli.“
Na otázku, zda věří, že britská policie je institucionálně rasistická, odpověděl, že věří, že Spojené království „se posunulo od toho období institucionálního rasismu, které bylo velmi reálné v éře Stephena Lawrence“, a dodal: „Osobně neuznávám, že by to dnes byl vhodný popis“.
Lammy uvedl, že je správné, aby byly policejní pokyny týkající se rasy přezkoumány. „Když se pečlivě podíváme na údaje o zatčeních, stíhání a odsouzeních, vidíme příklady nepřiměřenosti, a to nejen ve vztahu k černošským komunitám, muslimským komunitám, romským komunitám a komunitám kočovníků,“ řekl. „Nejde jen o rasismus, částečně to může souviset se socioekonomickým zázemím a dalšími faktory... Je to poměrně složitá záležitost, a proto je správným způsobem, jak se s tím vypořádat, uvážlivá, vyvážená a pečlivá revize.“
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