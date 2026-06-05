Izraelské vraždění civilistů brutálně pokračuje

5. 6. 2026

čas čtení 3 minuty
Při izraelském útoku na čtyři obytné domy v Gaze zahynulo devět Palestinců, včetně celé jedné rodiny, a desítky lidí byly zraněny. Hind Khoudary z Al Jazeery podává zprávu přímo z místa události, kde podle místních obyvatel přežilo jen jedno dítě.

4. června si připomínáme Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese, zatímco palestinské děti v pásmu Gazy i nadále čelí obrovskému humanitárnímu utrpení uprostřed pokračující izraelské genocidní války. Stovky tisíc z nich žijí uprostřed trosek a v uprchlických táborech, daleko od normálního dětství. Více než dva a půl roku trvající genocida si vyžádala přes 21 000 zabitých dětí, více než 44 000 zraněných a desítky tisíc sirotků či vysídlených dětí.

V důsledku izraelské genocidy v Gaze je stále pohřešováno více než 9 500 Palestinců; tisíce z nich jsou pravděpodobně uvězněny pod troskami, byly násilně uneseny nebo odloučeny od svých rodin, přičemž osud nesčetných obětí zůstává neznámý. Izraelští osadníci těžce napadli palestinského muže západně od Jericha a bránili mu v lékařské pomoci Podle místních zdrojů izraelští osadníci brutálně zbili palestinského muže ve vesnici Al-Duyuk al-Tahta západně od Jericha; jeho zranění jsou  vážná. Další hromadné vysídlování: Izraelský plán na prohloubení okupace Gazy
  „Pod touto záminkou vzrostl počet zatčení vysokoškolských studentů a studentek... Tato zatčení jsou součástí pokračujících odvetných akcí okupačních sil namířených proti palestinskému lidu.“ Dítě, které podlehlo vyčerpání, usnulo při čekání na vodu v pásmu Gazy. Libanonská nemocnice slibuje, že i po izraelském útoku bude „pokračovat ve své činnosti“ Izraelské letecké údery nadále zasahují pásmo Gazy navzdory platnému příměří, které začalo v říjnu 2025.

0
Vytisknout
325

Diskuse

Obsah vydání | 5. 6. 2026