Izraelské vraždění civilistů brutálně pokračuje
5. 6. 2026
An Israeli attack on four residential apartments in Gaza City killed nine Palestinians, including an entire family, and injured dozens.— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 5, 2026
Al Jazeera’s Hind Khoudary reports from the scene, where residents say one child survived. pic.twitter.com/nOApbngebL
4. června si připomínáme Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese, zatímco palestinské děti v pásmu Gazy i nadále čelí obrovskému humanitárnímu utrpení uprostřed pokračující izraelské genocidní války. Stovky tisíc z nich žijí uprostřed trosek a v uprchlických táborech, daleko od normálního dětství. Více než dva a půl roku trvající genocida si vyžádala přes 21 000 zabitých dětí, více než 44 000 zraněných a desítky tisíc sirotků či vysídlených dětí.
V důsledku izraelské genocidy v Gaze je stále pohřešováno více než 9 500 Palestinců; tisíce z nich jsou pravděpodobně uvězněny pod troskami, byly násilně uneseny nebo odloučeny od svých rodin, přičemž osud nesčetných obětí zůstává neznámý.
4 June marks the International Day of Innocent Children Victims of Aggression, as Palestinian children in the Gaza Strip continue to face severe humanitarian suffering amid the ongoing Israeli genocidal war.— Quds News Network (@QudsNen) June 4, 2026
Hundreds of thousands live amid rubble and displacement camps, far… pic.twitter.com/gH45niPeVr
Izraelští osadníci těžce napadli palestinského muže západně od Jericha a bránili mu v lékařské pomoci Podle místních zdrojů izraelští osadníci brutálně zbili palestinského muže ve vesnici Al-Duyuk al-Tahta západně od Jericha; jeho zranění jsou vážná.
More than 9,500 Palestinians remain missing amid Israel’s genocide in Gaza, with thousands believed trapped beneath rubble, forcibly disappeared, or separated from their families as the fate of countless victims remains unknown. pic.twitter.com/OCfnOr0Xms— Quds News Network (@QudsNen) June 5, 2026
Další hromadné vysídlování: Izraelský plán na prohloubení okupace Gazy
Breaking | Israeli settlers severely assault Palestinian man west of Jericho, block medical aid— Quds News Network (@QudsNen) June 5, 2026
Israeli settlers brutally beat a Palestinian man in the village of Al-Duyuk al-Tahta, west of Jericho, according to local sources who said his injuries are serious.
Witnesses… pic.twitter.com/nGUs3DXBqP
„Pod touto záminkou vzrostl počet zatčení vysokoškolských studentů a studentek... Tato zatčení jsou součástí pokračujících odvetných akcí okupačních sil namířených proti palestinskému lidu.“
More mass displacement: Israel's plan to deepen Gaza occupation https://t.co/j9ovuDWeyS— Haaretz.com (@haaretzcom) June 5, 2026
Dítě, které podlehlo vyčerpání, usnulo při čekání na vodu v pásmu Gazy.
"The number of arrests of male and female university students has increased under this pretext... These arrests are part of ongoing acts of revenge against the Palestinian people by the occupation"https://t.co/NX3xKgpg1p— Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 5, 2026
Libanonská nemocnice slibuje, že i po izraelském útoku bude „pokračovat ve své činnosti“
A child overcome by exhaustion falls asleep while waiting to collect water in the Gaza Strip. pic.twitter.com/BO0lVZ6uFP— Quds News Network (@QudsNen) June 5, 2026
Izraelské letecké údery nadále zasahují pásmo Gazy navzdory platnému příměří, které začalo v říjnu 2025.
📽️ Lebanon hospital vows to ‘carry on’ after Israeli attackhttps://t.co/SGuCfWeHtx— Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 5, 2026
Israeli airstrikes continue to pound across the Gaza Strip despite a ceasefire in effect, which started in October 2025. pic.twitter.com/9s4hMuXbxI— Quds News Network (@QudsNen) June 4, 2026
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