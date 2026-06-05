Norský teenager najatý švédskou zločineckou skupinou využívanou Íránem plánoval vraždu ve Velké Británii
5. 6. 2026
Johannes Natland, nyní devatenáctiletý, byl v březnu loňského roku zatčen v hotelovém pokoji v Huddersfieldu na severu Anglie se dvěma střelnými zbraněmi a municí, řekl žalobce Alistair Richardson londýnskému soudu Old Bailey.
"Byl naverbován organizací zvanou Foxtrot Network k dohodě, že výměnou za peníze sem přijede a provede vraždu," řekl Richardson.
"Skupina, která ho naverbovala, Foxtrot Network, je švédská organizovaná zločinecká skupina využívaná íránským režimem."
Natland popírá obvinění ze spiknutí za účelem vraždy neznámé osoby.
Richardson porotě řekl, že Natland se již v říjnu přiznal k držení poloautomatické pistole, revolveru a ostré munice.
"Nevíme, koho obžalovaný plánoval zabít, ale jak uvidíte z jeho zpráv, zpráv ostatních a toho, co řekl svým přátelům v Norsku, než se vydal za svým plánem, bylo jasné, že to byl jeho plán," řekl.
Zprávy, jak žalobce řekl soudu, ukazovaly osobu s uživatelským jménem 'Agent 47'. V jednáních s jinou osobou o "získání vraha" agent 47 uvedl, že v banku bylo 25 000 eur, uvedl Richardson.
"Byla to vražda, kterou bylo třeba dokončit," řekl Richardson.
Proces pokračuje.
Zdroj v angličtině: ZDE
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