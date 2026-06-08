Írán vystřelil na Izrael rakety v reakci na nedělní izraelské útoky na Bejrút
8. 6. 2026
Vysoký íránský představitel slíbil „rozhodnou a bolestivou“ reakci na izraelské letecké údery na jižní předměstí Bejrútu a o několik hodin později zazněly sirény v severním Izraeli.
Izraelské obranné síly uvedly, že dosud zachytily všechny íránské balistické rakety, zatímco americký prezident Donald Trump zavolal izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi a naléhal na něj, „aby neopětoval úder“, přičemž dodal, že „z toho nemá radost“ a že by to „nepomohlo“ jednání s Teheránem.
Po izraelském útoku ve čtvrti Dahieh v Bejrútu napsal Ebrahim Rezaei, mluvčí výboru pro zahraniční politiku a národní bezpečnost íránského parlamentu, na Twitteru: „Na útok sionistického režimu na předměstí odpovíme rozhodným a bolestivým způsobem… Sledujte dnes v noci oblohu nad okupovanými územími.“ Írán považuje Izrael za okupovanou Palestinu.
Předseda íránského parlamentu a hlavní vyjednavač Mohammad Bagher Ghalibaf uvedl, že americké základny a aktiva v regionu se po izraelském úderu staly „legitimními cíli“.
„Nejsou odhodláni k příměří ani nevěří v dialog a prostřednictvím námořní blokády a porušování dohod týkajících se Libanonu ukázali, že rozumějí pouze jazyku síly,“ uvedl Ghalibaf v příspěvku na Twitteru.
V neděli večer izraelská armáda (IDF) oznámila, že z Íránu byly na Izrael odpáleny rakety a že se po svém útoku na Bejrút připravuje na další útoky.
Írán odpálil na severní Izrael asi 10 balistických raket.
Podle armády byly všechny rakety zachyceny nebo dopadly na volné plochy.
Íránské Islámské revoluční gardy uvedly: „Tato operace není jednorázovou událostí, ale spíše začátkem celého týdne nepřetržitých útoků.“
Ve svém prohlášení dodaly: „Vlny raket a dronů budou i nadále odpalovány nepřetržitě po dobu následujících sedmi dnů, dokud nebude nepřítel odrazen a nepřestane páchat své zločiny.
„Jakýkoli útok na íránské území bude potrestán ničivou a drtivou reakcí, která předčí veškerá očekávání.“
Minulý týden Teherán pohrozil, že jakýkoli izraelský útok na Bejrút bude považován za porušení příměří mezi USA a Íránem a bude následován útokem na Izrael. Izraelská média v neděli uvedla, že po útoku se očekává omezený útok Íránu a Hizballáhu na izraelské území.
Údery zaplavily ulice troskami a vyvolaly vlnu lidí prchajících z jižních předměstí ze strachu z dalších útoků.
Po íránských raketových útocích na severní Izrael Trump vyzval Teherán, aby se vrátil k jednacímu stolu.
„Co bych Íránu navrhl: vystřelili jste své rakety, to stačí. Vraťte se k jednacímu stolu a uzavřete dohodu,“ řekl americký prezident v telefonickém rozhovoru pro Fox News a dodal, že není spokojen s izraelskými údery na jižní Bejrút.
„To vyjednávání rozhodně nepomůže,“ řekl Trump a dodal: „Jsme velmi blízko. Řekl bych, že dohoda by mohla být podepsána v pondělí, úterý nebo ve středu příštího týdne. A teď se stane tohle.“
Trump také pro Axios uvedl: „Pokud Netanjahu (Írán) udeří zpět, bude to pokračovat stejně jako posledních 47 let, nebo posledních 3000 let.“ Dále uvedl, že USA jsou „velmi blízko“ mírové dohodě s Íránem, a dodal: „Nechci, aby to kvůli tomu, co se teď děje, zkrachovalo“.
Útoky na Bejrút přišly jen několik dní poté, co Hizballáh odmítl návrh na příměří, na kterém se dohodla libanonská vláda a Izrael. Washington předtím požádal Izrael, aby na Bejrút neútočil, ačkoli izraelská média informovala, že USA byly o nedělním útoku informovány předem.
Střety v Libanonu představují překážku pro jednání mezi Íránem a USA, protože Teherán trvá na tom, aby byl Libanon zahrnut do širší dohody o příměří. V neděli Donald Trump řekl NBC News, že nepožaduje, aby byl Libanon součástí jakékoli mírové dohody s Íránem, a znovu tvrdil, že taková dohoda, která se dosud jevila jako nedosažitelná, je na dosah.
„Myslím, že by to rádi viděli, ale já to nepožaduji,“ řekl americký prezident v rozhovoru natočeném v pátek. Dodal: „Jsme velmi blízko dohodě, nebo je [Írán] k čertu vyhodím do vzduchu.“
Před nedělním útokem vydal Izrael příkaz k nucené evakuaci většiny města Tyru, jednoho z největších měst v jižním Libanonu, kde se nacházejí tisíce lidí vysídlených z okolních vesnic. Z města se později zvedala oblaka kouře.
Izrael také provedl letecké údery v jižním Libanonu, zatímco Hizballáh se přihlásil k odpovědnosti za raketové a dělostřelecké útoky proti izraelským jednotkám v oblasti Nabatiehu. Boje se soustředily kolem města Zawtar al-Sharqiya poté, co Izrael obsadil hrad Beaufort na cestě do Nabatiehu, velkého města v jižním Libanonu, které obklíčil.
V sobotu izraelská armáda zabila dva libanonské vojáky a armádního kapitána při útoku na jejich vozidlo. Libanonská armáda není účastníkem války mezi Hizballáhem a Izraelem.
Vlády Libanonu a Izraele vedou přímá jednání ve Washingtonu ve snaze dosáhnout komplexního příměří. Hizballáh, který je stranou bojující s Izraelem, se jednání neúčastní a v posledních dnech prohlásil, že nesouhlasí s žádnou dohodou o příměří, která nezahrnuje stažení izraelských vojsk z Libanonu a ukončení izraelských útoků po celé zemi, nejen v Bejrútu.
Není jasné, jak budou jednání ve Washingtonu ovlivněna nejnovějšími izraelskými útoky na Bejrút.
Izraelci se připravují na možný útok Íránu, což oživuje obavy z konfliktu, který se zdál být utlumen poté, co bylo v dubnu dosaženo dočasného příměří.
Zároveň izraelské síly pokračují v provádění útoků v pásmu Gazy, kde křehké příměří zprostředkované loni v říjnu jen málo přispělo k zastavení vojenských operací na obléhaném území.
V neděli izraelské údery na policejní stanici spravovanou hnutím Hamás a na vozidlo v pásmu Gazy zabily nejméně devět lidí a dalších 20 zranily, uvedli zdravotničtí představitelé, zatímco zprostředkovatelé zahájili nové snahy o záchranu příměří.
Jeden úder zasáhl policejní stanici sousedící s velkým stanovým táborem vysídlených rodin v Khan Younis na jihu území, přičemž zabil pět lidí a dalších 16 zranil, uvedli zdravotníci.
Dříve ráno čelil Izrael násilí na svém území poté, co arabský izraelský střelec zahájil palbu na čerpací stanici poblíž města Kokhav Yair, ležícího na izraelské straně hranice s okupovaným Západním břehem, přičemž zabil jednu osobu a dalších pět zranil, než byl zastřelen policií, uvedly úřady.
K útoku došlo uprostřed zvýšeného napětí v Izraeli a na okupovaném Západním břehu, několik dní po sérii útoků osadníků na palestinské komunity a po zastřelení palestinského kojence, které ještě více roznítilo již tak výbušnou situaci.
Policie v neděli identifikovala střelce jako obyvatele převážně palestinského města Taybeh ve středním Izraeli. Jeho motivy nebyly okamžitě jasné.
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