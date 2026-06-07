Místopředsedkyně labouristů varuje, že Farage je hrozbou pro demokracii, a volá po zásahu proti dezinformacím
7. 6. 2026
Lucy Powellová volá po přísnějších zákonech na potírání dezinformací a upozorňuje, že ultrapravicová populistická strana Reform UK těží z botů a trollových farem
Bob Kartous: Stačí místo strany Reform UK dosadit SPD, motoristé a Ano. A poukázat na stejnou neakceschopnost v Česku tváří v tvář destrukci, kterou vysoce toxické, k manipulacím stvořené prostředí sociálních sítí akceleruje. Situace v UK je možná trochu lepší, protože labouristé si uvědomují vlastní ohrožení, zatímco v minulé vládě dominantní ODS se na něm z větší části aktivně podílela.
Strana Reform UK destabilizuje britskou demokracii šířením rozvratných materiálů, které jsou zesilovány boty a trollovými farmami, uvedla místopředsedkyně labouristů.
Lucy Powellová vyzvala k přísnějším zákonům pro giganty sociálních médií v boji proti dezinformacím s tím, že online prostor je „otevřený bohatým jednotlivcům a destruktivním státním aktérům“.
Zmínila také dary v řádu milionů liber, které posílily volební fond Reform a „financují jejich silné online kampaně“.
S argumentem, že Nigel Farage a jeho strana představují hrozbu pro demokracii, uvedla, že by měl být posílen zákon, aby „bojoval proti metle dezinformací a falešných zpráv, které rozdělují komunity a podkopávají nás všechny“.
Uvedla, že „využívání online algoritmů na sociálních sítích ze strany strany Reform je dobře zdokumentováno“, stejně jako to, jak strana těží z „botů a trollových farem k posílení podpory“.
Mluvčí strany Reform uvedl, že tvrzení Powellové, že její zprávy šíří boti a trollové farmy, je „zcela nepravdivé“, a označil ji za „konspirační teoretičku, která se zoufale snaží odvést pozornost od selhávající labouristické vlády“.
„Místo toho, aby Labour pomlouvala voliče a požadovala větší státní cenzuru, měla by se soustředit na nápravu nepořádku, který sama způsobila,“ řekl mluvčí.
Powellová se k tématu vyjádřila v článku pro Babelfish a také v rozhovoru s komikem Mattem Fordeem. Její zásah přichází v době, kdy poslanci prosazují přísnější regulaci dezinformací v připravovaném volebním zákoně, známém jako návrh zákona o zastoupení lidu.
Pro deník Guardian rovněž uvedla: „Šíření dezinformací a falešných zpráv představuje reálné a bezprostřední nebezpečí pro naši demokracii. Nejde jen o obrovské dary zahraničních kryptomagnátů pro stranu Reform, ale také o kontext sociálních médií a kupní sílu, kterou tato média poskytují. Měli bychom se snažit co nejvíce posílit volební zákon, abychom zpřísnili pravidla.“
Nový volební zákon vlády zavede volební právo od 16 let, zákaz darů v kryptoměnách a omezení zahraničních darů, ale aktivisté se domnívají, že to nestačí k řešení dezinformací nebo nadměrného vlivu hrstky dárců.
Některé občanské skupiny doufají, že Andy Burnham, starosta Greater Manchesteru, který se chystá vyzvat Keira Starmera o vedení strany, pokud vyhraje doplňkové volby v Makerfieldu, bude příznivěji nakloněn omezení dezinformací na internetu.
Někteří se domnívají, že je také nakloněn myšlence zavést celkový limit na dary, aby se zabránilo dominanci miliardářů v politickém financování, ale jeho mluvčí se k tomu odmítl vyjádřit.
Na otázku ohledně problému falešných informací na internetu Liz Kendallová, ministryně pro technologie, uvedla, že vláda zvažuje přijetí dalších opatření k zastavení dezinformací v době veřejných krizí, jako jsou nepokoje nebo výtržnosti.
Řekla, že je „velmi znepokojena“ rolí sociálních médií v době nepokojů, a dodala: „Rozhodně si myslím, že zejména v krizových situacích a při výtržnostech, kdy je důležitá veřejná bezpečnost, musíme zvážit, co dalšího můžeme udělat.“
Kendallová poukázala na loňskou zprávu parlamentního výboru pro vědu, inovace a technologie, který vyzval Ofcom k zavedení „protokolů pro reakci na krize“, které by platformy činily odpovědnými za dezinformace. Regulační orgán pro média k této otázce vedl konzultace a další podrobnosti by měly být oznámeny tento měsíc.
Powellová však volá po rozhodnějších krocích a tvrdí, že nedostatek regulace na internetu představuje „zásadní hrozbu pro naši demokracii“ a že bylo běžné setkávat se s virálními dezinformacemi, které voliči opakovali přímo u dveří.
V podcastu Fordeové řekla: „Mám děti, nejstaršímu je 22 let, mám také 16letého a 13letého, a vím, co vidí, čemu věří a čím jsou krmeni. Je to děsivé a platí to i pro některé dospělé.
„Není to jen problém mladých lidí. Ty ozvěny, ty králičí nory, do kterých se lidé mohou dostat, a to zažíváte i u dveří. Najednou se u dveří může objevit něco, co se tam objevuje docela často, a vy si říkáte: ‚Kde se to sakra vzalo?‘ V mainstreamových médiích to vůbec není. A na sociálních médiích se to stalo naprosto virálním.“
Dodala: „Musíme udělat víc pro regulaci algoritmů a toho, co vyvolává spory a kontroverze, a také obchodních modelů velkých technologických společností. A musíme se podívat na to, kde a jak je politika financována ze zahraničí a od bohatých jednotlivců a podobně, a na moc, kterou vám to může přinést v éře sociálních médií.“
Ohledně využívání sociálních médií stranou Reform Powellová v samostatném článku napsala, že Farage „dováží do Británie všechny ty nejhorší populistické taktiky, které jinde podkopaly demokracii“.
Dodala, že Farage se „zapletl do kontroverze ohledně své podpory a využívání kryptoměn“ poté, co přijal dar ve výši 5 milionů liber od thajského miliardáře.
Tento nehlášený dar, který byl poskytnut v měsících předtím, než se Farage stal poslancem, je nyní předmětem vyšetřování komisaře pro standardy. Farage uvedl, že byl určen na jeho náklady na bezpečnost, a později, že se jednalo o odměnu za kampaň za brexit.
Dodala: „Měli bychom jít ještě dál … regulovat sociální média a řešit metlu dezinformací a falešných zpráv, která rozděluje komunity a podkopává nás všechny.
„V rychle se měnícím světě, ve kterém žijeme, kde se nové technologie objevují závratným tempem, je integrita našeho volebního systému pod drobnohledem.“
Azzurra Moores, zástupkyně ředitele organizace Demos, uvedla: „Dezinformace a falešné informace v bezprecedentním měřítku přispívají k současné demokratické krizi, která se projevuje hroutící se důvěrou a sociální soudržností.
„V posledních skotských volbách jeden ze tří voličů uvedl, že během volební kampaně viděl deepfake. Nejde o problém zítřka, je to výzva, která vyžaduje okamžitou akci.
„Vláda může a měla by jednat hned. Navrhovaný zákon o zastoupení lidu by mohl řešit dezinformace ve volbách přímo tím, že by uzavřel mezery ve volebním právu, posílil pravomoci Volební komise při kontrole škodlivých aktivit na platformách a zavedl ochranná opatření pro chatboty s umělou inteligencí – rychle rostoucí oblast znepokojení, která zůstává z velké části neregulovaná.“
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