Více než 2 000 Malawijců se snaží opustit Jihoafrickou republiku
5. 6. 2026
Více než 2 449 Malawijců přešlo domů přes hraniční přechody ještě před oznámením repatriace, přičemž počet každým týdnem prudce rostl.
Více než 2 000 Malawijců v Jihoafrické republice požádalo svou vládu o pomoc s návratem domů. Útoky, které je k tomu dovedly, trvají už týdny.
Malawijská vláda oficiálně potvrdila repatriaci 2. června poté, co odsudila demonstrace samozvaných strážců a útoky na africké migranty v několika jihoafrických provinciích. Násilí nejvíce zasáhlo Gauteng, včetně Katlehongu východně od Johannesburgu, centrální části Durbanu a části Západního Kapska včetně Gansbaai.
Když Malawi oznámilo formální repatriaci, tisíce už odešly samy. Hraniční záznamy ukazují, že 2 449 Malawijců překročilo hranice přes hraniční přechody Mwanza a Dedza během méně než tří týdnů, přičemž imigrační úředníci přímo spojují tento nárůst s útoky.
Ministerstvo zahraničních věcí Malawi uvádí, že bylo v kontaktu se skupinami v diaspoře prostřednictvím svého Vysokého komisaře v Pretorii a generálního konzulátu v Johannesburgu.
Prezident Cyril Ramaphosa útoky odsoudil, ale strach se mezi cizinci nadále šíří.
Repatriace je dobrovolná a bude probíhat autobusem. Pouze Malawijci, kteří požádali o pomoc s návratem domů, získají podporu. Vláda uvádí, že kompletní logistiku oznámí, jakmile budou přípravy dokončeny.
Ale v oficiálním prohlášení je skryté varování, které ukazuje, jak zoufalou se situace stala. Vláda svým občanům v JAR sděluje, aby si dávali pozor na podvodníky, kteří se vydávají za vládní zástupce a nabízejí organizaci jejich evakuace.
Zdroj v angličtině: ZDE
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