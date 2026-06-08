Projev Petea Hegsetha k výročí vylodění v Normandii na téma imigrace je charakterizován jako „groteskní hloupost“
8. 6. 2026
Historici a aktivisté obviňují amerického ministra obrany ze znesvěcení památky vojáků, kteří padli v Normandii
Americký ministr obrany Pete Hegseth byl historiky a aktivisty obviněn z „groteskní hlouposti“ a znesvěcení památky vojáků, kteří zaútočili na pláže Normandie, poté, co se pokusil spojit imigraci s výročím D-day a prohlásil, že Evropa čelí jiné „invazi“ na své břehy.
V sobotu při projevu v severozápadní Francii u příležitosti 82. výročí vylodění v den D využil Hegseth tento moment připomínající válečné osvobození Evropy k tomu, aby zopakoval dlouhodobý útok americké vlády na evropskou imigrační politiku.
„Bohužel jsou dnes různé evropské pláže zaplavovány odlišnými, nebezpečnými ideologiemi,“ řekl Hegseth shromážděným na americkém vojenském hřbitově v Colleville-sur-Mer.
„Na pláže ve Španělsku, Itálii, Řecku a Bulharsku připlouvají lodě a přicházejí lidé. Kdy s touto invazí něco udělají evropská hlavní města, nebo je už příliš pozdě? Modlím se, aby ne, a věřím, že ne,“ řekl.
„Muži, kteří zde bojovali a zemřeli, vrátili Evropě svobodu,“ dodal Hegseth, bývalý moderátor Fox News. „Tuto svobodu musí zachovat současná generace vůdců a válečných veteránů, jinak to, za co bojovali, bylo pouze dočasné.“
Tyto výroky byly na sociálních sítích rychle odsouzeny. Anglický historik, autor a televizní moderátor Simon Schama je popsal jako „zvláštní druh odpornosti: směs historické hluchoty, groteskní hlouposti a komicky směšné domýšlivosti“.
Schama dodal: „Jako by vztek obyčejných lidí proti imigraci byl nějak nadřazený válce proti Třetí říši a opravňoval tohoto komiksového nýmanda k poučování skutečných hrdinů.“
Ze Jeruzaléma se k tématu vyjádřil také izraelský právník zabývající se lidskými právy Daniel Seidemann. „Jedná se o obscénní znesvěcení památky těch, kteří se vrhli na pláže Normandie, a zejména těch, kteří padli,“ napsal.
Anders Åslund, švédský ekonom a bývalý vedoucí pracovník Atlantické rady, porovnal tyto komentáře s Hegsethovými pozdějšími výroky o tom, že USA stojí po boku svých spojenců. „Taková hloupost,“ napsal na sociálních sítích. „‚Stojíme za našimi spojenci!‘ Ne, nestojíte. Právě jste je napadli. Imigrační politika je vnitřní záležitost.“
Åslund uvedl, že Hegsethovy komentáře byly obzvláště „neinformované“ vzhledem k jeho nedávnému rozhodnutí vynechat klíčové zasedání NATO a k slibům Donalda Trumpa snížit počet vojáků v Evropě. „Copak Hegseth neví, že zdaleka nejméně spolehlivým ‚spojencem‘ jsou právě USA?“ řekl.
Hegsethovo nadměrné zaměření na migraci v EU odráží výroky jiných amerických představitelů, včetně Trumpa, kteří se důsledně snaží kritizovat dopad migrace na kontinent, a to navzdory tomu, že USA mají vyšší podíl obyvatel narozených v zahraničí než EU.
Několik hodin před Hegsethovým projevem se do této záležitosti vložil také americký viceprezident JD Vance, který na sociálních sítích zveřejnil příspěvek, v němž vinil imigraci ze zabití Henryho Nowaka, 18letého britského studenta, který byl ve Velké Británii pobodán nožem. Nowakův vrah, sikh narozený ve Velké Británii, byl odsouzen za vraždu a uvězněn na doživotí s minimální délkou trestu 21 let.
V neděli britský ministr spravedlnosti a místopředseda vlády David Lammy uvedl, že vedl s Vancem „příjemný“ rozhovor, v němž se snažil uvést věci na pravou míru. „Tohle nemá nic společného s masovou migrací. Tento mladý muž byl Brit,“ řekl Lammy pro Sky News. „Aby bylo jasno. A já jsem řekl: ‚Podívejte, pane viceprezidente, v tomhle se mýlíte.‘“
V dnech před Hegsethovou návštěvou Francie vyvolaly Hegsethovy plány kontroverzi a jedno sdružení obyvatel požadovalo zrušení cesty. „Tento člověk prosazuje hodnoty, které jsou v rozporu s demokracií, lidskými právy a mírem,“ uvedlo minulý týden v tiskové zprávě sdružení Langrune en Commun, které se zasazuje o ochranu životního prostředí a solidaritu mezi obyvateli vesnice.
V rozhovoru pro televizní stanici BFMTV jedna členka sdružení varovala před chováním, jako by se nic nedělo. „To, co se děje s Trumpovou administrativou, není běžná praxe. Skutečnost, že Pete Hegseth zpochybňuje všechny mezinárodní organizace, které vzešly z druhé světové války, není běžná praxe,“ řekla Chantal Richardová.
„Je třeba to vyslovit nahlas, je třeba ho označit za to, kým je, za hodnoty, které zastupuje: kolonialistické, válečnické, rasistické, krajně pravicové hodnoty,“ dodala. „Mlčení se nám jeví jako to nejhorší, co v těchto otázkách můžeme udělat.“
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