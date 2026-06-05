Bělorusko oznámilo "extrémně vysokou" pravděpodobnost "globální války" se Západem
5. 6. 2026
Řekl to 3. června na zasedání Rady ministrů obrany členských států OSKB, kde komentoval situaci ve východoevropském regionu.
Podle Chrenina Minsk zaznamenává rozsáhlé přezbrojení armád evropských zemí, zvýšení schopností NATO přesouvat vojáky na východní hranice Aliance a také zachování významné vojenské přítomnosti Spojených států a NATO v Polsku a baltských zemích.
Běloruský ministr tvrdí, že nyní je na území těchto států nasazeno asi 21 tisíc lidí, vojenský personál se účastní operací na posílení východního křídla NATO. Kromě toho upozornil na růst vojenských výdajů zemí Aliance, které podle něj již přesáhly 1,6 bilionu dolarů ročně.
"Při hodnocení současné situace ve východoevropském regionu uvádíme, že pravděpodobnost vypuknutí vojenského konfliktu proti Ruské federaci a Běloruské republice, které jsou členy OSKB, stejně jako možnost další transformace z regionální na globální, je mimořádně vysoká," uvedl Chrenin.
Také vyzval země OSKB, aby konsolidovaly úsilí, urychlily rozhodování a aktivněji se účastnily společných vojenských cvičení.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse