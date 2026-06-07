NYT: Pentagon vnímá rostoucí špionážní hrozbu ze strany Izraele
7. 6. 2026
Americké Ministerstvo obrany zvýšilo hodnocení špionážní hrozby z Izraele vůči USA na nejvyšší úroveň a existuje podezření, že Izrael odposlouchával americká jednání s Íránem.
Bob Kartous:
Nedávné zprávy amerických zpravodajských služeb vyvolaly obavy, že izraelské špionážní agentury odposlouchávají americké vyjednavače pracující na mírové dohodě s Íránem, a to v kontextu rostoucího znepokojení nad obecnější hrozbou špionáže ze strany Izraele.
Izrael a Spojené státy již dlouho vědí a tolerují, že se navzájem špehují. Podle některých amerických úředníků však zintenzivněné izraelské snahy o získání informací o pozicích USA v jednáních s Íránem překročily hranici.
Zprávy zahrnují obavy, že Izrael zintenzivnil své snahy o odposlouchávání vysokých amerických úředníků, včetně Steva Witkoffa, hlavního vyjednavače prezidenta Trumpa, Elbridge A. Colbyho, hlavního politického úředníka Pentagonu, a jednoho z jeho hlavních zástupců, Michaela P. DiMina IV.
Další zpráva, sepsaná Agenturou vojenské rozvědky a dalšími vojenskými zpravodajskými úřady a zaměřená na události z minulých let, uvádí, že úroveň kontrarozvědné hrozby ze strany Izraele byla v posledních týdnech zvýšena na nejvyšší stupeň, z vysoké na kritickou. Zpráva, na které se podílela Agentura pro kontrarozvědku a bezpečnost, popisuje různé snahy Izraele o špehování amerického vojenského personálu a vládních úředníků.
Zprávy a zesílené obavy z izraelské špionáže přicházejí v obzvláště citlivém období. Izrael a USA společně vedou válku proti Íránu a nikdy neměly takovou úzkou vojenskou koordinaci jako nyní, kdy izraelští vojáci pracují bok po boku se svými americkými protějšky v Centrálním velitelství USA.
Americká armáda sdílí s izraelskými protějšky obrovské množství taktických a operačních informací. Vysocí američtí úředníci však uvedli, že Izrael se snaží získat vhled do strategie Donalda Trumpa a jeho měnících se postojů k mírovým rozhovorům.
Toto nové varování by mohlo potenciálně zkomplikovat snahy o další integraci vojenského válečného plánování mezi Centrálním velitelstvím USA a Izraelem, zejména pokud se Pentagon rozhodne zavést nová omezení na informace sdílené s izraelskými důstojníky.
Mezi oběma zeměmi již panuje napětí, protože Trump usiluje o mírovou dohodu, zatímco izraelský premiér Benjamin Netanjahu se snaží dále oslabit schopnosti Íránu, oslabit nebo svrhnout jeho teokratickou vládu a zaútočit na proxies Íránu v Libanonu, hnutí Hizballáh.
Zpráva Agentury vojenské rozvědky (DIA) byla vypracována po incidentech, při nichž američtí vojáci v Izraeli zjistili, že na jejich telefonech byl tajně nainstalován software pro odposlech jejich komunikace.
O existenci zprávy Agentury vojenské rozvědky a zvýšené úrovni ohrožení již dříve informovala NBC News.
Ministerstvo obrany se k věci odmítlo vyjádřit. Úředník Bílého domu, který hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že tato zpráva je nepravdivá.
Mluvčí izraelského velvyslanectví ve Washingtonu rovněž popřel tvrzení, že Izrael představuje kontrarozvědnou hrozbu, a uvedl, že Izrael nešpehuje americké úředníky ani subjekty.
O vývoji situace hovořilo několik současných i bývalých amerických úředníků, kteří si přáli zůstat v anonymitě, aby mohli diskutovat o citlivých zpravodajských záležitostech.
Uvedli, že v některých ohledech není varování v oblasti kontrašpionáže žádným překvapením. Izrael se již dlouho zabývá agresivními operacemi sběru zpravodajských informací jak proti svým nepřátelům, tak i proti svým spojencům, stejně jako Spojené státy.
Přesto je úroveň izraelské kontrašpionážní hrozby nyní vyšší než u jakéhokoli jiného spojence a vyšší než u některých nepřátelských zemí. Z amerických spojenců se pouze Jižní Korea, která je v určitých situacích hodnocena jako vysoce riziková, přibližuje obavám ohledně izraelských špionážních aktivit, uvedli úředníci.
Agresivita izraelského sběru zpravodajských informací o nejvyšších amerických úřednících během druhé Trumpovy administrativy byla „neuvěřitelná“, uvedl jeden z vysokých úředníků.
Dva vysocí američtí vojenští úředníci uvedli, že americký personál, zejména ten, který slouží v Izraeli nebo s izraelskými protějšky, si byl dobře vědom izraelských špionážních rizik již před vydáním nové zprávy.
Úředníci, kteří hovořili pod podmínkou anonymity, aby mohli diskutovat o interních hodnoceních, uvedli, že americký personál využívá řadu bezpečnostních postupů a protokolů, které pomáhají čelit této hrozbě a chránit jejich mobilní telefony a další elektronická zařízení, zejména při cestách po Izraeli, ale z bezpečnostních důvodů odmítli tyto opatření podrobně popsat.
Spolupráce mezi oběma armádami je velmi úzká, ale každá strana musí také udržovat své nejcitlivější informace v tajnosti.
Například v americkým vedeném Centrum civilně-vojenské koordinace v Kiryat Gat, Izrael, americký a izraelský vojenský a diplomatický personál spolupracuje bok po boku na prosazování příměří v Gaze a usnadňování humanitárních snah. Budova však má také patro vyhrazené pouze pro USA a patro vyhrazené pouze pro Izrael, kde mohou pracovníci z každé země diskutovat o nejcitlivějších tématech.
Zpráva uvádí, že incidenty v oblasti kontrašpionáže začaly narůstat koncem roku 2024, když Bidenova administrativa tlačila na Izrael, aby omezil své útoky na Gazu, a pokračovaly i v roce 2025, kdy Trumpova administrativa zvažovala možnosti útoku na Írán.
Zpráva, do které přispělo několik vojenských zpravodajských agentur, také podrobně popisuje několik epizod z posledních let. V roce 2021 byli izraelští důstojníci vojenské rozvědky přistiženi při instalaci odposlechových zařízení v ústředí D.I.A. V loňském roce bylo odhaleno, že důstojníci izraelské domácí zpravodajské služby Šin Bet se pokusili nainstalovat odposlouchávací zařízení do vozidla americké tajné služby
Ačkoli dokument D.I.A. výslovně nehovoří o mírových jednáních, jiné nedávné zpravodajské zprávy vyvolaly obavy, že Izraelci odposlouchávají Witkoffa a další vrcholné vyjednavače při jejich snaze dosáhnout dlouhodobé dohody o míru mezi USA a Íránem.
Tendence některých vysokých úředníků Trumpovy administrativy létat soukromými letadly, řešit záležitosti národní bezpečnosti na svých osobních telefonech a odmítat personál z amerických ambasád v zahraničí z nich učinila obzvláště zranitelné cíle pro špionážní služby spojenců i protivníků, uvedl bývalý vysoký americký úředník, který se intenzivně zabýval Izraelem.
I další současní úředníci uznali, že používání osobních mobilních telefonů vrcholnými americkými úředníky z nich učinilo snadné cíle pro odposlechy.
USA a Izrael byly na začátku války s Íránem do značné míry zajedno, přičemž Trump podpořil dlouho sledovaný cíl Netanjahua, jímž bylo svržení íránské teokratické vlády. Válečné cíle se však rychle rozcházely, protože Spojené státy se více soustředily na oslabení íránských vojenských kapacit, aby vynutily ústupky u vyjednávacího stolu, zatímco Izrael doufal, že íránská tvrdá vláda ztratí svou moc.
Není zcela jasné, proč by se terčem měl stát Colby, který má na starosti politiku Pentagonu. Je však jedním z nejvýznamnějších zastánců umírněné zahraniční politiky v rámci americké vlády. DiMino má na starosti politiku Pentagonu vůči Blízkému východu, což z něj činí osobu, o kterou se Izrael přirozeně zajímá.
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