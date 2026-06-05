Izrael zaútočil na jižní Libanon poté, co nařídil evakuaci devíti vesnic
5. 6. 2026
Tisíce lidí prchají, mimo jiné i z vesnice, kde se nachází nejméně 2 500 vysídlených osob, den poté, co Hizballáh odmítl příměří
Tisíce lidí uprchly ze svých domovů poté, co Izrael vydal příkazy k nucené evakuaci devíti vesnic v jižním Libanonu před útoky, které v pátek zabily šest lidí, den poté, co militantní skupina Hizballáh odmítla dohodu o příměří mezi Izraelem a Libanonem.
Stovky rodin opustily Anqoun, vesnici, kde žije nejméně 2 500 vysídlených osob, poté, co izraelská armáda oznámila, že brzy zahájí operaci proti cílům Hizballáhu v této oblasti, a nařídila obyvatelům, aby odešli. Silnice vedoucí do Sidonu, nejbližšího velkého města, byly ucpané auty, protože rodiny hledaly útočiště.
Izraelská armáda provedla letecké údery v rozsáhlých oblastech jižního Libanonu, včetně Anqounu, přičemž údery dronů zasáhly auta v oblasti Nabatiehu, zatímco letecké údery a dělostřelectvo bombardovaly město Kfar Tebnit. Město sousedí s hradem Beaufort, který izraelské jednotky obsadily tento týden, a leží na cestě do města Nabatieh.
Izrael vydal příkazy k nucené evakuaci pro Nabatieh a většinu okolních měst, zatímco postupuje dále směrem k městu, které je nyní opuštěné, ale za normálních okolností patří k největším v jižním Libanonu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil izraelským jednotkám, aby prohloubily svou invazi do jižního Libanonu poté, co v neděli dobyly středověký křižácký hrad Beaufort.
Hizballáh zaútočil na izraelské jednotky v jižním Libanonu a podle svého prohlášení je ostřeloval raketami v blízkosti hradu.
Boje vypukly den poté, co Hizballáh odmítl příměří zprostředkované USA, na kterém se dohodly izraelská vláda a Libanon. Militantní skupina označila dohodu, na jejímž základě by přestala střílet, zatímco Izrael by mohl pokračovat v provádění leteckých úderů, za „kapitulaci“.
Libanonský premiér Nawaf Salam v pátek prohlásil: „Libanon již nemůže být bojištěm pro války vedené za jiné, ani již nemůže jih [Libanonu] a jeho obyvatelé nadále platit cenu za rozhodnutí, která neučinili.“
Hizballáh není účastníkem jednání mezi Izraelem a libanonskou vládou. Místo toho sděloval své postoje a vzkazy především prostřednictvím předsedy libanonského parlamentu Nabiha Berriho. Berri několik dní před vypracováním neúspěšného návrhu příměří prohlásil, že může zaručit, že Hizballáh zastaví palbu výměnou za zastavení bojů.
V pátek Berri uvedl, že Hizballáh se stáhne z oblasti jižně od řeky Litani – 18 mil od libanonsko-izraelské hranice – pouze v případě, že se izraelské jednotky stáhnou z Libanonu a že příměří bude bezpodmínečné.
Izrael nyní okupuje více než 608 km² libanonského území. Berri také kritizoval myšlenku „pilotních zón“ zahrnutých v navrhovaném příměří, v nichž by se izraelská armáda stáhla z určitých oblastí a libanonská armáda by se vrátila, aby zajistila, že do nich nevstoupí žádní členové Hizballáhu.
Ve čtvrtek se izraelské síly stáhly z města Dibbin v jižním Libanonu, což bylo poprvé, co se jejich jednotky stáhly z oblasti v jižním Libanonu od začátku války 2. března. Libanonské jednotky a mírové síly OSN vstoupily do města v pátek, znovu otevřely silnice a odklízely trosky pro obyvatele. Není jasné, zda izraelský ústup souvisel s návrhem „pilotních zón“.
Libanon a Izrael vedou ve Washingtonu dvojí jednání s cílem dosáhnout příměří, ale schopnost těchto rozhovorů uspět bez podpory Hizballáhu je velmi pochybná.
Donald Trump se angažuje v libanonsko-izraelských jednáních, protože Írán spojil úspěch libanonského příměří se svými vlastními jednáními s Washingtonem. Americký prezident se opakovaně snažil ukončit válku s Íránem uprostřed prudce stoupajících cen benzínu a klesající popularity a údajně je frustrován Netanjahuovou kampaní v Libanonu, která komplikuje jednání s Íránem.
Netanjahu ve čtvrtek večer během zasedání vlády sdělil ministrům, že nebude usilovat o schválení vlády pro nejnovější návrh příměří s Libanonem zprostředkovaný USA, pokud Hizballáh nejprve nebude souhlasit s jeho podmínkami, poté, co jej Hizballáh ve čtvrtek odmítl.
Podle izraelského zpravodajského serveru Ynet několik ministrů vyjádřilo nesouhlas s křehkým příměřím, jehož prodloužení se izraelští a libanonští zástupci dohodli během středečních jednání ve Washingtonu. Vyzvali Netanjahua, aby návrh předložil vládě k formálnímu hlasování, než se k němu Izrael zaváže.
Izraelský premiér tyto požadavky odmítl s tím, že v současné době neexistuje žádná dohoda, kterou by bylo možné schválit, protože Hizballáh ji dosud neschválil.
„V tuto chvíli neexistuje žádná dohoda,“ údajně řekl ministrům. „Hizballáh je proti, a proto nerozhoduji.“ Dodal, že pokud skupina návrh přijme, předloží jej vládě ke schválení.
Boje mezi Hizballáhem a Izraelem začaly 2. března poté, co militantní skupina odpálila rakety na Izrael jako odvetu za zabití íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího, což vyvolalo izraelskou invazi. Izraelské údery v Libanonu zabily více než 3 500 lidí, zatímco Hizballáh zabil v Libanonu nejméně 29 izraelských vojáků a tři izraelské civilisty.
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