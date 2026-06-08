Rozumné město Odolená Voda: Proč necháváme kus trávy divoký?

8. 6. 2026

čas čtení 1 minuta

Město Odolena Voda  


Mozaiková seč: Proč necháváme kousek trávy divoký? 🌸🐝

Možná jste si v našem městě všimli, že některé trávníky neprocházejí klasickým „sestřihem na ježka“, ale zůstávají na nich neposekané ostrůvky. Nejde o lenost zahradníků, ale o záměrný a moderní způsob péče o městskou zeleň, kterému se říká mozaiková seč.

Proč je to pro naše město skvělá zpráva?

 

Oáza pro hmyz a život: Anglický trávník je pro přírodu v podstatě zelená poušť. V neposekaných částech mozaiky najdou včely, motýli a další užitečný hmyz potravu a bezpečný úkryt.

Konec spalujícímu horku: Vysoká tráva funguje jako přirozená klimatizace. Zadržuje vlhkost, chladí okolí a brání tomu, aby se hlína během letních veder proměnila v rozpálený prach.

Voda zůstává v krajině: Když přijde přívalový déšť, delší stébla a silnější kořeny pomáhají vodu zadržet v zemi, místo aby bez užitku odtekla do kanálu.

Pestrost, která baví: Místo jednotvárného zeleného koberce získáváme pestřejší kvetoucí plochy, které město vizuálně oživují.

💡 Jak to funguje v praxi?

Seká se postupně a po částech. Místa, kde si hrají děti nebo kde je potřeba udržet přehlednost kvůli dopravě, zůstávají nízko posekaná. Tam, kde to prostor dovolí, dáváme šanci přírodě.

Děkujeme, že s námi pomáháte dělat město zelenější, chladnější a živější

EDIT: Obrázek je ilustrativní. Zavedením mozaikové seče se zvýší druhová pestrost a snad nás za pár let čeká podobná krása.

0
Vytisknout
294

Diskuse

Obsah vydání | 8. 6. 2026