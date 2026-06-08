Rozumné město Odolená Voda: Proč necháváme kus trávy divoký?

Oáza pro hmyz a život: Anglický trávník je pro přírodu v podstatě zelená poušť. V neposekaných částech mozaiky najdou včely, motýli a další užitečný hmyz potravu a bezpečný úkryt.
Konec spalujícímu horku: Vysoká tráva funguje jako přirozená klimatizace. Zadržuje vlhkost, chladí okolí a brání tomu, aby se hlína během letních veder proměnila v rozpálený prach.
Voda zůstává v krajině: Když přijde přívalový déšť, delší stébla a silnější kořeny pomáhají vodu zadržet v zemi, místo aby bez užitku odtekla do kanálu.
Pestrost, která baví: Místo jednotvárného zeleného koberce získáváme pestřejší kvetoucí plochy, které město vizuálně oživují.
Jak to funguje v praxi?
Seká se postupně a po částech. Místa, kde si hrají děti nebo kde je potřeba udržet přehlednost kvůli dopravě, zůstávají nízko posekaná. Tam, kde to prostor dovolí, dáváme šanci přírodě.
Děkujeme, že s námi pomáháte dělat město zelenější, chladnější a živější
EDIT: Obrázek je ilustrativní. Zavedením mozaikové seče se zvýší druhová pestrost a snad nás za pár let čeká podobná krása.
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