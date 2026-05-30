ČR: Šílenci sekají trávu a brutálně tak ničí životní prostředí
30. 5. 2026 / Jan Čulík, Boris Cvek
Trávník se má sekat jen jednou v roce, a to na podzim. Určitě proboha ne v květnu a v červnu!
Proč přestat se sekáním trávníku
Tady je 10 důvodů, proč. Dobře, než budu pokračovat, ujasněme si jednu věc. Neříkám vám, co máte dělat se svou vlastní zelenou plochou, se svým vlastním trávníkem. Neříkám vám, jak se o něj starat. V tomto videu vám pouze uvádím 10 důvodů, proč si myslím, že vám prospěje, když necháte trávu růst.
Rád bych také zdůraznil, že posekaná tráva má své výhody pro volně žijící zvířata, včetně kosů, drozdů zpěvných, konipasů bělokrkých, holubů hřivnáčů a špačků. Tady ve Velké Británii i po celém světě žije mnoho druhů ptáků, kteří využívají posekané plochy trávníku k lovu hmyzu, přehrabují kousky posekané trávy a hledají pod nimi žížaly, což je přesně to, co jsem v posledních několika dnech viděl tady v této zahradě.
Viděl jsem drozda zpěvného a kosy, jak právě to dělají – hledají potravu pro svá mláďata. Sekaná tráva má tedy své výhody. Některé části tohoto trávníku sekám také pro své děti, aby si mohly jezdit na kolech. Sekám ho také pro své psy. Je snazší spravovat zelenou plochu pro psy a zvířata, pokud máte posekanou plochu. To se nedá popřít.
Tuto louku, kterou mám za sebou, se snažím nechat jako louku. Toto je nový dům, do kterého jsem se nastěhoval před něco málo přes měsícem, na konci března, a pokud chcete vidět některá z dosavadních videí o mé cestě od nastěhování na konci března, podívejte se na některá z předchozích videí. Georgian Wildlife Garden, kde se snažím proměnit akr půdy v absolutní ráj pro divokou zvěř.
Ale jak jsem právě zmínil, snažit se spravovat zelenou plochu, když máte psy – mám tři velké psy a oni milují běhání v dlouhé trávě –, tráva se nevyhnutelně pošlape a stává se to obtížné. Ale chci u této oblasti přesně vidět, co se objeví, než se rozhodnu, co s touto částí zahrady udělám. Takže pro divokou zvěř je dobré mít krátkou trávu. Pro děti je krátká tráva dobrá, protože se v ní mohou běhat, hrát si a jezdit na kole. Je to dobré i pro zvířata. Je snazší vidět psí exkrementy. Je to zřejmý vedlejší produkt chovu domácích mazlíčků. Musíte být schopni vidět, kde vám zanechali malý dárek. A to je na kratší trávě mnohem snazší než na trávě delší.
Takže neříkám, abyste nesekali část svého trávníku, neříkám, jak se o trávník starat, ale říkám, že zde jsou některé z výhod, pokud se rozhodnete nechat trávník růst.
A ještě jedna poslední věc, než začnu s mými 10 důvody, proč byste měli nechat trávník růst, a to je, pokud chcete znát celou pravdu o konceptu „no mow may“, "V květnu nesekat!" který je v současné době zjevně populární.
Takže bez dalších okolků, poslechněme si mých 10 důvodů, proč byste měli přestat sekat trávu. Takže č. 1, začněme s tím nejviditelnějším, nektarem a pylem. Na vašem trávníku, pokud se jedná o trávník, který je založen již mnoho let, pravděpodobně již roste spousta divokých květin, které čekají na to, až ožijí, rozkvetou a přilákají do vaší zahrady více hmyzu. Problém je v tom, že k tomu nikdy neměly šanci, protože byly v mnoha případech měsíc co měsíc a týden co týden sekány. Takže pouhým zastavením sekání bude pravděpodobně neuvěřitelné, kolik divokých květin se objeví a začne kvést na vašem stávajícím trávníku. Zkuste to, jsem si jistý, že budete naprosto ohromeni. Ale nektar a pyl s výhodami louky s delšími travnatými plochami, to je neuvěřitelné. Život hmyzu, který sem přiletí, aby využil tyto divoké květiny jako zdroj nektaru a pyl pro včely, je naprosto fantastický. Takže za prvé, nektar a pyl, které poskytuje našim bezobratlým, motýlům, můrám, včelám, broukům, mouchám a nesčetnému množství hmyzu.
Za druhé, jakmile tyto květiny na konci léta nebo jara odkvetou, v závislosti na tom, kdy začaly, jak brzy nebo pozdě v roce, vytvoří semena. A tato semena budou skvělým zdrojem potravy pro mnoho druhů. Zejména pro ptáky, jako jsou pěnkavy, například stehlík obecný, pěnkava zelená, pěnkava obecná. Přilákají také malé savce. Hraboši a rejskové budou tato semena jíst a v podzimních měsících si možná pár z nich schovají, aby přežili zimu. Semena tedy budou nevyhnutelným vedlejším produktem toho, že necháte květiny na svém trávníku kvést.
Za třetí, ve vysoké trávě se objeví obrovské množství hmyzu. Tato louka za mnou je velmi, velmi chudá na květiny, což znamená, že je zde převážně tráva. Zjevně byla kdysi vysazena nebo oseta jako trávník a nepochybuji o tom, že na ni byly pravděpodobně aplikovány pesticidy nebo herbicidy, aby se pokusili zvládnout populaci pampelišek.
Nechávám to dýchat a dávám všemu šanci růst. ale nárůst hmyzího života, bez ohledu na to, zda máte jedinou pampelišku nebo ne, bude naprosto neuvěřitelný. Množství hmyzu, který se za poslední dva nebo tři týdny proměnily v dlouhonohé pavouky, je naprosto neuvěřitelné.
Takže je naprosto skvělé je vidět a hmyz, jak jsem právě zmínil, jsou skvělým zdrojem potravy pro špačky. Pokud jste někdy viděli špačky procházet se po trávníku a šťourat se v trávě, loví tyto krásné malé larvy, které mohou jíst a které jim poskytují příjemnou zdravou svačinku. Nejen to, dává to pavoukům šanci si zde zřídit domov a samozřejmě lovit menší bezobratlé.
Tráva, zejména delší tráva, je také potravní rostlinou pro larvy nejméně osmi našich britských motýlů. A mnoho motýlů po celém světě využívá trávu jako potravní rostlinu pro larvy, stejně jako můry. Takže pouhým ponecháním dlouhé trávy rozhodně zvýšíte biologickou rozmanitost hmyzu ve vaší zahradě. A nejsou to jen motýli, můry, sekáči a pavouci, kteří z toho budou mít prospěch, ale také například naše ikonické kobylky. Milují tu směsici krátké a dlouhé trávy.
Takže pokud máte něco podobného jako já tady, můžete vidět, že jsem v těchto delších travnatých plochách vysekal několik cestiček. Určitě se tam usadí. No, doufám, že se tak stane v nadcházejících týdnech a měsících, až se dostaneme do poloviny léta, do června a července.
Kobylky samozřejmě milují dlouhou trávu. Potřebují ji k absolvování svého životního cyklu. Takže delší tráva je pro ně také prospěšná. Nyní se dostáváme k bodu, který vám, kteří se na to díváte doma, opravdu prospěje, a to je to, že vás to bude stát méně peněz. Tím, že jednoduše dáte sekačku do kůlny, nebudete utrácet peníze za benzín a nebudete utrácet peníze za elektřinu, pokud máte elektrickou sekačku. Nechat trávu růst tedy pomůže vašemu bankovnímu účtu a jaký lepší důvod byste mohli potřebovat v těchto těžkých časech, kdy vše zdražuje a všechno stojí více peněz.
Jedna věc, na které můžete ušetřit, jsou náklady na údržbu zahrady. A tím, že tuto plochu sekáte jen jednou ročně na podzim – podívejte se na moje videa o tom, jak se starat o louku s divokými květinami a delší travnaté plochy – ušetříte peníze.
A bod č. 5: teď, když máte ve své zahradě takovou zvýšenou rozmanitost hmyzu, přiláká to další úroveň predátorů, kteří přijdou a tento zdroj potravy plně využijí. Budou to například ještěrky, které jsou tady ve Velké Británii běžné. V noci uvidíte netopýry lovit nad delšími travnatými plochami, protože se živí mechem a hmyzem, který se z těchto travnatých ploch vynořuje. Dočkáte se nárůstu počtu ptáků, takže ptáci jako například vrabci domácí budou v takovýchto vyšších travnatých plochách lovit pavouky a bezobratlé.
Dočkáte se i vážek. Jak se blížíme k pozdním letním měsícům, vážky se stávají početnějšími. Budou lovit v takovýchto oblastech s delší trávou, aby nabrali sílu, než se vrátí k vodnímu zdroji, kterých tu v příštích měsících bude jeden, dva, tři nebo čtyři – ještě nevím, kolik jich na tomto místě bude, takže se na to těšte. Ale budou sem létat a lovit v takovýchto oblastech, přičemž jejich hlavním zdrojem potravy budou samozřejmě bezobratlí. Nejen to, uvidíte i užovky, které jsou běžné po celém Spojeném království, zejména v jeho jižní polovině, a loví žáby, ropuchy a mloky, kteří zde budou také lovit menší hmyz. Uvidíte také hraboše a rejsce, kteří si zde udělají domov, protože je tu spousta trávy, ve které se mohou schovat a postavit si hnízda.
A pokud máte dostatečně velkou plochu, jakou mám já to štěstí mít tady, a jsme zpátky na polích hned na druhé straně tohoto živého plotu, kde je orná půda, máme tu poštolku, která sem pravidelně přilétá, sedává na tom javoru za mnou a na mnoha dalších stromech podél hranice. Díky těmto savcům, kteří se sem stěhují, opravdu doufám, že jim můžeme poskytnout loviště, stejně jako sově pálené, kterou jsem pravidelně vídal, jak krouží nad poli a okraji živých plotů mimo tento živý plot. Takže držme palce, ať sem začnou chodit. Navíc tu budou prohrabávat půdu i ježky, lišky, jezevci a další, kteří budou hledat bezobratlé, šneky, červy a cokoli, co najdou a co jim poskytne chutnou a šťavnatou svačinku večer a v noci. Přiznejme si to, u všech výše zmíněných druhů je zcela zřejmé, že téměř všechny budou využívat louky a delší travnaté plochy jako zdroj potravy.
A můj další bod je, že to proto bude lepší pro životní prostředí. Tím, že nepoužíváte benzínovou sekačku, nevypouštíte do atmosféry další CO2. A tím, že nepoužíváte elektrickou sekačku, nespotřebováváte energii, která pochází s největší pravděpodobností z jaderné elektrárny nebo staré uhelné elektrárny, nebo jakkoli je energie dodávána do vašeho města. Ušetříte tak spotřebu této energie. Takže tím, že prostě nesekáte, pomáháte životnímu prostředí. Vytváříte méně znečištění pro všechny a všechno.
A můj další bod je, že plochy s delší trávou udržují samotnou půdu chladnější. Možná si vzpomínáte, bylo to asi před dvěma lety, nebo už před třemi? Už si to přesně nepamatuji. Myslím, že to bylo v roce 2022. Byla to naprostá vlna veder. Tady ve Velké Británii jsme měli prudce stoupající teploty. Ve skutečnosti nedaleko od místa, kde teď bydlím, dosáhla teplota rekordních 41,3 stupňů Celsia, což je opravdu velmi horké. Vlastně velmi, velmi, velmi horké. Vím, že to není tak horké jako v místech jako Egypt nebo Turecko, ale pro Velkou Británii je to velmi horké a vlastně je to alarmující horko. A opravdu to bylo naprosto vyprahlé, kamkoli jste se podívali, kromě oblastí s delší trávou.
Každý park, kolem kterého jste projížděli, každá zelená plocha, která byla posekaná, byla naprosto hnědá, suchá jako troud, což způsobuje riziko požáru a také to naprosto decimuje populace volně žijících živočichů. Divoké květiny, většina z nich prostě nemůže přežít v tak vysokých teplotách. Takže tím, že máte delší trávu, stíníte půdu a umožňujete těmto rostlinám přežít i ve skutečně horkých podmínkách, nebo alespoň většině z nich. Bude to tedy prospěšné pro udržení chladnější půdy, a tím pádem to pomůže i v boji proti klimatickým změnám. Takže to je fantastický bod. Okamžitě udržujete prostředí kolem sebe chladnější.
Můj další bod je pro ty z vás, kteří to možná sledují a mají rádi hezky upravenou sečenou plochu s pruhy, a to je naprosto v pořádku. Není na tom nic špatného, pokud takhle chcete spravovat svou zahradu. Ale je tu bod, kdy si musíte položit otázku, zda byste měli například v létě používat zavlažovače, abyste tuto plochu zalévali a udrželi ji zelenou, protože kratší tráva, jak jsme právě zmínili, je náchylnější k suchu. Půda se rychleji zahřívá a vše vysušuje, tráva scvrkává, prostě nemůže přežít, pokud je takové horko, jaké bylo, a to ani ne tak horko, jaké bylo před pár lety. Mnozí z vás se proto možná vrátí k používání zavlažovačů, aby udrželi trávník vlhký. To samozřejmě vyčerpává naše přírodní zdroje. Takže tím, že máte delší trávníky, jako je tento, udržujete nižší teplotu půdy, pomáháte tomu, aby vše zůstalo zelenější, a je tedy méně pravděpodobné, že budete potřebovat zavlažovací systém, který na něco takového nebudete potřebovat.
Ušetří to tedy vodu, šetří naše zdroje a pomáhá udržet vše o něco odolnější vůči suchu. Bod č. 9 a můj předposlední bod tedy zní: tím, že nebudete trávu sekat pravidelně, ať už je to každý týden, každých 10 dní, každé dva týdny, jakkoli často to je, budete mít více volného času na to, co chcete, protože nebudete muset chodit ven a neustále sekat. A to nejlepší, co s tím časem můžete udělat, je užít si divokou přírodu, která se nyní objevila ve vašich delších travnatých plochách, na vašich loukách, které jste vytvořili tím, že jste prostě nesekali trávu. Jaké další důvody byste ještě mohli chtít? Nemusíte trávit tolik času sekáním trávy, takže ho můžete strávit ve své zahradě, prostě si užívat života a pozorovat veškerou divokou přírodu, která se bezpochyby objeví.
A konečně bod č. 10 je ten, že pokud máte plochu s delší trávou a viděli jste, jak vyrostlo spoustu rostlin, o kterých jste ani nevěděli, že je na vašem trávníku máte. Máte tam jetel, chrpy, jetel trojlístkový, možná divokou mrkev, chrpu, nespočet rostlin, které tam už byly, a nemuseli jste udělat vůbec nic, abyste je podpořili. Vsadím se, že se na tu plochu podíváte a řeknete si: „Víte co? Tohle vypadá mnohem lépe než posekaný trávník.“ A to zejména, pokud posekáte okraje kolem záhonů. Posekejte některé cestičky, jako to dělám já tady. Udělejte si malou procházku po zahradě. Posekejte okraje záhonů, abyste měli přístup k údržbě svých bylinných záhonů, a místo tak bude rozhodně působit účelně. Sousedé, když se podívají z okna – pokud vám záleží na tom, co si sousedé myslí – se podívají do vaší zahrady a řeknou si: „Víte co, takhle to má vypadat.“ Je to záměrně upravené tímto způsobem, protože uprostřed vede posekaná cestička. A v mých očích není nic idyličtějšího než posekaná cestička vedoucí loukou uprostřed léta. Co si o tom myslíte? Takže bod 10: vypadá to lépe než posekaný trávník. A moc vám děkuji za sledování. Opravdu doufám, že se vám dnešní video líbilo. Doufám, že vás inspirovalo k tomu, abyste šli ven a nedělali nic jiného, než že posekáte pár cestiček po okrajích. Ale jako vždy děkuji za sledování. Brzy přijdou další videa z Georgian Wildlife Garden.
