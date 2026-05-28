Netanjahu nařídil izraelské armádě obsadit „70 % pásma Gazy“, čímž porušil dohodu o příměří
28. 5. 2026
Izraelský premiér, který před volbami bojuje o politické přežití, prohlásil při projevu v osadě na Západním břehu: „Tlačíme na Hamás“
Benjamin Netanjahu uvedl, že vydal izraelské armádě rozkaz obsadit 70 % pásma Gazy, což hrozí narušením již tak křehkého příměří a vytvořením katastrofálních humanitárních podmínek na již tak zdevastovaném území.
V rámci příměří zprostředkovaného USA v říjnu se izraelská armáda stáhla k demarkační linii, která Izraeli zajistila přímou kontrolu nad 53 % okupovaného území. Od té doby izraelské síly postupně posunovaly své pozice na západ do části pásma ovládané Hamásem a vyhlásily stále se rozšiřující „zemi nikoho“ západně od ní, v níž si nárokují právo rozhodovat o tom, kdo může vstoupit, a střílet na kohokoli, koho vnímají jako hrozbu.
V posledních dnech převzaly ozbrojené milice podporované Izraelem vedoucí roli při vyklízení území podél demarkační linie a nařizují obyvatelům, aby opustili své domovy nebo úkryty.
Během osmi měsíců příměří izraelské síly nadále střílejí na Palestince v dosahu „žluté linie“ rozdělující pásmo a provádějí letecké údery hlouběji do západní části Gazy, přičemž od začátku příměří zabily více než 900 Palestinců.
Netanjahu, který bojuje o své politické přežití před volbami v příštích několika měsících, na konferenci v osadě na okupovaném Západním břehu jasně formuloval rozsah izraelských územních cílů.
Izraelský premiér řekl: „V současné době tlačíme na Hamas. Nyní ovládáme 60 % území v pásmu. Víte, byli jsme na 50, posunuli jsme se na 60. Mým pokynem je posunout se na … 70 %.“
Ministr obrany Israel Katz ve středu uvedl, že konečným cílem vlády je, aby velké množství Palestinců opustilo Gazu prostřednictvím toho, co nazval „dobrovolnou migrací“, ale co aktivisté za lidská práva popisují jako dlouhodobý plán etnických čistek tím, že se životní podmínky uvnitř Gazy stanou nesnesitelnými.
Rozšíření izraelské vojenské kontroly by bylo přímým porušením říjnového příměří, rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která jej schválila, a 20bodového mírového plánu Donalda Trumpa, který stanovil dočasnou „žlutou linii“ rozdělující Gazu na polovinu spravovanou Izraelem a polovinu spravovanou Hamásem do doby dalších mírových jednání.
Trumpův plán také uváděl: „Nikdo nebude nucen opustit Gazu a ti, kteří si to přejí, budou mít svobodu odejít i se vrátit. Budeme lidi povzbuzovat, aby zůstali, a nabídneme jim příležitost vybudovat lepší Gazu.“
Muhammad Shehada, hostující výzkumník v Evropské radě pro zahraniční vztahy, řekl: „Netanjahu nyní prohlašuje celou Trumpovu dohodu, rámec pro Gazu, za neplatnou. To je v kostce to, co to znamená. Jinak se to nedá vyjádřit.“
Izraelské síly systematicky zničily zbývající budovy ve své zóně, takže její rozšíření na 70 % Gazy by znamenalo, že 2,2 milionu Palestinců, kteří válku přežili, by bylo namačkáno na méně než třetinu jejich původního území, které bylo již tak přeplněné.
„Podmínky tam jsou již nyní otřesné. Je to nejvíce přeplněné místo na celé planetě,“ řekl Shehada. „Na každém metru čtverečním je další vysídlená rodina, další provizorní stan nebo nějaký improvizovaný přístřešek. Pro mnoho lidí, kteří fyzicky nemají kam jít, by to tedy znamenalo rozsudek smrti.“
Mluvčí izraelské armády odkázal žádost o komentář k Netanjahuově hrozbě 70 % „na politickou úroveň“.
Izraelské síly v průběhu příměří neustále rozšiřují oblast své kontroly. Nedělní briefing OSN pro vedoucí humanitárních organizací působících v Gaze zaznamenal některé z nejnovějších zásahů.
Například v severním okrese Jabalia prezentace OSN, kterou viděl deník Guardian, uváděla: „Každý den byly hlášeny postupy tanků – drony zaměřovaly jakýkoli pohyb v blízkosti žluté linie.“
Bylo také hlášeno, že izraelské tanky postupují na východ od jižního města Khan Younis.
Briefing OSN zmiňuje izraelskou podporovanou milici proti Hamásu, kterou vede válečník z Gazy Ashraf al-Mansi, a uvádí, že minulý týden postoupila na západ od žluté linie kolem Jabálie.
Takové milice jsou podél žluté linie stále aktivnější a zjevně fungují jako úderné jednotky izraelské armády, provádějí útoky na Hamás, ale také nařizují palestinským obyvatelům v blízkosti žluté linie, aby opustili své domovy.
Wael Nayef Abu al-Ajeen, 26letý muž žijící východně od Deir al-Balah v jižní Gaze, uvedl, že jeho rodinu milicionáři na začátku tohoto měsíce vyhnali.
„Bylo to kolem 13:00, když do naší oblasti vtrhli ozbrojení muži napojení na milice. Šli do domů rodiny Abu al-Ajeenových a sdělili jim, že mají do 22:00 na to, aby evakuovali všechny domy v oblasti,“ řekl Ajeen. „Nařídili jim, aby si vzali veškerý nábytek a věci, které unesou, a domy co nejvíce vyklidili. Také jim řekli, aby se nevraceli, dokud je nekontaktují a neoznámí jim, že je to povoleno.
„V důsledku toho všichni zpanikařili a lidé postupně začali odcházet a stěhovat nábytek a všechny věci, které unesli, až byla oblast téměř úplně vyprázdněna.“
Nasser Khdour, výzkumník monitorovací skupiny Armed Conflict Location and Event Data Project, řekl: „Viděli jsme, že milice nejen útočí na Hamás, ale také přispívají k vytlačování obyvatel žijících v blízkosti jejich linie dále na západ.
„Byli jsme svědky zabíjení, zatýkání a únosů civilistů žijících v těchto oblastech a v poslední době dochází také k nárůstu hlídkové činnosti milicí.“
Rezoluce Rady bezpečnosti OSN přijatá v listopadu svěřila monitorování příměří Radě pro mír jmenované Trumpem, která jmenovala bulharského diplomata s dlouholetou praxí v OSN, Nickolaye Mladenova, „vysokým představitelem v Gaze“.
Mladenov byl široce kritizován za svou zprávu pro Radu bezpečnosti z minulého týdne, která hlavní vinu za selhání příměří přičítala Hamásu a obviňovala jej z odmítání odzbrojení, aniž by za porušení příměří činila odpovědným Izrael. Hamás dal najevo, že je připraven jednat o odzbrojení, jakmile Izrael splní své závazky v rámci první fáze příměří, zejména zastavením bombardování Gazy a stažením se k původní žluté linii.
Gershon Baskin, izraelský analytik, který se účastnil několika izraelsko-palestinských neoficiálních jednání, uvedl, že podle jeho názoru původní plán příměří zkrachoval.
Řekl: „Mám za to, že jednání s Hamásem skončila. Američané předložili Hamásu návrh plánu odzbrojení, který zohledňoval všechny požadavky, které Hamás vznesl již před dvěma měsíci, ale Hamás na něj nereagoval.“
Baskin uvedl, že se domnívá, že USA nyní přejdou k záložnímu plánu zaměřenému na provádění rekonstrukčních prací v izraelskou správou řízené „zelené“ zóně a umožní přesun do této zóny pouze Palestincům z „žluté“ zóny řízené Hamásem, kteří prošli prověrkou ohledně vazeb na Hamás nebo jiné radikální skupiny.
Baskin řekl: „Podle Američanů nakonec v žluté zóně zůstanou pouze členové Hamásu a dalších ozbrojených skupin. A pak bude Izrael volný v tom, jak s nimi naloží. Takové je uvažování, takový je plán a to je to, co podle mě uvidíme v nadcházejících týdnech a měsících.“
