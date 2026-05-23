Plyšákový "Mega kýč"...
23. 5. 2026
Pavel Veleman
(Jardovi, řečenému Bohouš)
V
geniálním románu Roberta Musila "Muž bez vlastností" se chystá velká
akce, která má upevnit a ukázat vše dobré, tradiční, staré, ale i nové a
hlavně - ukázat směr a budoucnost...Jen se vlastně neví čeho.. Musí to
však být velké a grandiózní!
Ta
metafora rozpadlého, samého v sobě se rozkládajícího státu, který je
vnitřně mrtvý a jaksi se snaží morálně zvedat ducha ctnosti, který je
všem nám tak drahý...- toto mě ihned napadlo při této chystané,
monstrózní akci, která zapadá do současné chvíle spravedlivého hněvu
národní jednoty.
Téma "děti" spojené s útlakem, je vždy nejlepší tmel k probuzení naší věčné dobroty. Dokonce i prezident ošetří a uzdraví symbolické plyšáky.
Pochopitelně, že to musí být ty správné oběti těch špatných rodičů (zrůd, feťáků, magorů, bláznů, psychopatů, závisláků, zneužívačů dávek a veškeré NAŠÍ pomoci), těch všech strašných matek bez kompetencí správně vychovávat, všech morálně padlých žen a mužů, kteří nestačí kvůli své vrozené úchylnosti, DNA osobní špatnosti, lenosti, vrozené necitelnosti a zištnosti tempu doby, která nejde nikdy, opakuji nikdy změnit, jak my chytří, vzdělaní, hodní a správní sociální pracovníci dávno víme a jen ti naivní (progresivistické trosky) nazývají ideologický nesmysl odborným názvem - sanace rodin.
Prý je podle nich možná jakási změna pomocí funkčních nástrojů sociální politiky (dostupné bydlení, mzdy a platy, které neumožní jen živořit, ale i bez stresu chudě, ale důstojně žít, dostupné, nesegregované školství rasismem nejen k barvě pleti, ale i skupině rodin, které nazýváme nepřizpůsobivé a které v důsledku finanční nedostupností všech těch přípravných testů pro své děti, nemají šanci zajisti pro ně kvalitní vzdělání (musejí makat jako my, že?) ani dostupné zdravotnictví.
"A ono není ?"
My ho přece máme, jen se musíte snažit, vše závisí přece na individuální píli, která vám tak chybí, poŕád dokola sdělují ti správní a přizpůsobiví.
Prostě jsou to jen progresivistické, levičácké, neomarxistické "kecanice v kleci", které nemají žádný materiální/právní podklad a chybí jim hlavně reálný, zdravý, selský rozum.
To vše byl přece vždy jen ideologický pokus vsech psychicky nevyrovnaných jedinců mĕnit svět. Odhalme doupata těchto agresivních, zrůdných ideologií, které je třeba konečně vypátrat, pojmenovat a vypálit. Kdo to zde školí? Kde je to semeniště hříchu?
Vysoké školy? Změnit!
A proto zde nastupuje ta naše zasloužená dějiná "asanace" velkého návratu a záchrana toho jediného, které má smysl zachránit z tohoto lidského pekla - děti těchto zrůd, než je zrůdy (vlastní rodiče) zabíjí všechny vlastní rukou!
Odebrat, odvšivit, zachránit jim život, naučit správným návykům, vychovat, vážit si práce, hodnot a tu spodinu (biologické rodiny) oddělit od nich jednou provždy!
Tato megaakce pod musilovsko utajeným názvem konec biorodin v ČR všech nepřizpůsobivých občanů a jako náhrada kvalitní (hlavně dobře placené) pěstounství a nové, krásné (pochopitelně rodinného typu) dětské domovy. Tam se bude těm našim zachráněným dětem opravdu moc líbit. To je stezka té krásné dětské budoucnosti naší dlouhé, české cesty...
Sociální dějiny tento okamžik jednou možná popíši jako "Velký návrat starých kormidelníků a kormidelnic", který si vyžádal zděšený lid.
Po kolikáté už opět ovládl ten český, lyrický kýč uzdravování plyšáků. ten totálně skrytý výbuch mocenského útlaku spojený s dojetím nad nad sebou samým a nad vlastní dobrotou, která je však ve své realitě více toxická než všechny biorodiny "nepřizpůsobivých" dohromady ve svém pokrytectví, obrovské agresi a hlavně v ideologické nechuti popsat skutečně otřesnou společenskou, sociální realitu ČR a její dlouhodobé politické příčiny.
Chovat se jako ultra neoliberální aktivista, který po desetiletí rozkládá veškerou společenskou soudržnost, aby se potom, ze své mocenské bubliny, která si pochopitelně neví rady s důsledky své neoliberální medicíny, tvrdě a nekompromisně vymezil proti všem obětem jejich dlouholeté politiky, kdy zahnali do neŕešitelné situace stovky tisic vlastních občanů v zemi, kde je to pro chudé prakticky k nežití, toť skutečně výkon hodný čecháčkovstvi jednadvacátého století.
Nejprve vydrancovat a rozkrádat veřejné zdroje, což média ignorovala, dostat tak desítky tisíc dětí do chudoby a toxického prostředí a potom pomocí i těchto "ušetřených peněz" právě na těchto rodinách, jim děti fašisticky odebrat a financovat dětskou převýchovu pomocí pěstounské péče...
A vy rodičovské zrůdy chcípněte na ulici! Dobrá práce!
To není jen morální kýč předvádivosti, to je pokračování těžkého sociálního zločinu, který se zde děje desítky let.
