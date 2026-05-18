Nové íránské plány pro Hormuzský průliv by mohly vést k "digitální katastrofě"
18. 5. 2026
Írán zvažuje nový mechanismus pro generování příjmů z Hormuzského průlivu zaměřený na podmořské internetové kabely. Minulý týden íránský parlament diskutoval o plánu, který by se mohl rozšířit i na kabely spojující arabské země s Evropou a Asií.
"Budeme uvalovat poplatky na internetové kabely," varoval dříve Ibrahim Zulfikari, mluvčí centrálního velitelství ozbrojených sil Chatam al-Anbija, na sociální síti X.
Média spojená s Islámskými revolučními gardami upřesnila, že společnosti jako Google, Microsoft, Meta a Amazon budou muset dodržovat íránské zákony. Kabeloví operátoři budou povinni platit licenční poplatky za pokládku a práva na opravy a údržbu budou udělena výhradně íránským firmám. Některé z těchto společností investovaly do kabelů vedoucích Hormuzským průlivem a Perským zálivem, ale není jasné, zda tyto kabely využívají íránské vody.
Není jasné, jak může íránský režim donutit globální technologické korporace vyhovět jeho požadavkům, protože současné americké sankce přímo zakazují jakékoli finanční převody ve prospěch Íránu. Proto firmy nemusí vnímat íránská prohlášení jako skutečnou politiku.
Přesto íránská státní média nadále šíří skryté hrozby naznačující možnost poškození podmořských kabelů. Takový scénář může ohrozit přenos dat v hodnotě bilionů dolarů a ovlivnit stabilitu internetového připojení na globální úrovni. Podmořské kabely jsou klíčovým základem globální komunikační infrastruktury. Jejich poškození by mělo důsledky daleko přesahující zpomalení rychlosti připojení: byly by ohroženy bankovní systémy, vojenské komunikační kanály, cloudové platformy umělé inteligence i oblasti práce na dálku, online hraní a streamovacích služeb.
Mustafa Ahmad, hlavní výzkumník v Habtur Research Center ve Spojených arabských emirátech, věří, že IRGC představuje hrozbu pro podmořské kabely v Hormuzském průlivu, a zdůrazňuje, že jakýkoli útok na ně by mohl vyvolat kaskádovou "digitální katastrofu" na několika kontinentech. Sousední státy na druhé straně Perského zálivu by mohly čelit vážným narušením provozu internetu, což by mohlo ovlivnit vývoz strategicky důležité ropy a plynu a provoz bankovních systémů. Mimo region je podle odborníků obzvlášť zranitelná Indie. Významné problémy s internetovým provozem by mohly ohrozit její silný outsourcingový průmysl a způsobit miliardové ztráty. Pokud se spojenci Íránu rozhodnou použít podobné taktiky v Rudém moři, důsledky by mohly být ještě horší.
