Stanovy Sudetoněmeckého LandsmanNschaftu

16. 5. 2026

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Stanovy Sudetoněmeckého LandsmanNschaftu

Hlava 4. [strana 15-17 souboru sl_grundsatzerklaerung-1.pdf], přijaté na XV. spolkovém sjezdu 28. února 2015 v Sudetoněmeckém domě v Mnichově



XV. Bundesversammlung

Grundsatzerklärung der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bundesverband e. V., beschlossen am 28. Februar 2015 im Sudetendeutschen Haus in München



4. Sudetoněmecké etnikum v budoucnu – Naše úkoly a cíle



Sudetoněmecký svaz se zavazuje k tomu, aby



• sudetoněmecké etnikum i nadále tvořilo pro budoucí generace živé a rozmanité společenství, které si je vědomo svých historických a kulturních kořenů a na základě této odpovědnosti řeší výzvy plynoucí z jeho historie. Za tímto účelem zve mladší generace a všechny zainteresované strany ke spoluúčasti. Čerpá z neocenitelného bohatství zkušeností generací, které tyto události prožily. To zahrnuje i podporu Němců a Čechů, kteří hledají své rodinné, kulturní a historické kořeny v českých zemích, a to prostřednictvím aktivit zaměřených na jejich vlast i přes hranice.

(Připravil doc. Zbyněk Fišer z Masarykovy univerzity v Brně.) Hlava 4. [strana 15-17 souboru sl_grundsatzerklaerung-1.pdf], přijaté na XV. spolkovém sjezdu 28. února 2015 v Sudetoněmeckém domě v Mnichově, Bundesverband e. V., beschlossen am 28. Februar 2015 im Sudetendeutschen Haus in MünchenSudetoněmecký svaz se zavazuje k tomu, aby





• Aby historie sudetoněmeckého etnika – včetně temných kapitol mezi Němci a Čechy v českých zemích – byla zkoumána, dokumentována, pravdivě prezentována a předávána budoucím generacím.

Toho má být dosaženo v úzké spolupráci se všemi sudetoněmeckými a příslušnými německými a českými akademickými a vzdělávacími organizacemi.



• Aby všechny zúčastněné strany uznaly vzájemně páchané křivdy a v maximální možné míře je napravily. Sudetští Němci prostřednictvím svých zástupců opakovaně uznávali svou odpovědnost v souvislosti se zločiny národních socialistů a jsou odhodláni se s touto minulostí i nadále vyrovnávat. Sudetoněmecký svaz usiluje o zrušení dekretů, zákonů a nařízení vydaných prezidentem, vládou nebo parlamentem Československa v letech 1945/1946, které nařizovaly nebo legalizovaly křivdy, jako je kolektivní zbavení práv, vyvlastnění, nucené práce, vyhoštění a vraždy. Za tímto účelem svaz vyzývá k přímým rozhovorům mezi zástupci českého lidu a zástupci sudetoněmeckého etnika s cílem najít řešení, na kterých se obě strany mohou svobodně dohodnout. V tomto úsilí očekává podporu německých politiků.



• Aby bohatá kultura sudetských Němců byla zachována, kultivována a dále rozvíjena. Toto poslání zahrnuje všechny oblasti umění, kultury a vědy, a to jak zde, tak v českých zemích. Rodiny a kulturní instituce v rámci naší etnické skupiny hrají ústřední roli v předávání sudetoněmeckého kulturního dědictví. V tomto úsilí usilujeme o spolupráci s německou etnickou skupinou v České republice a s českými iniciativami, jejichž cílem je zachovat a kultivovat naše společné kulturní dědictví v českých zemích pro budoucnost.



• Že útlak, diskriminace, vyhnání a „etnické čistky“, stejně jako ničení kulturních statků etnických, náboženských nebo sociálních menšin, jsou odsuzovány na celém světě a že jsou zaručena všeobecná lidská a základní práva, stejně jako právo všech národů a etnických skupin na vlast a sebeurčení. Za tímto účelem by měl být ve spolupráci se zástupci ostatních etnických skupin zakotven a implementován evropský zákon o etnických a menšinových právech, pro který sudetoněmecké osobnosti a organizace po desetiletí připravují základy.



Zdroj:



Sudetendeutsche Landsmannschaft

Bundesverband e.V.

Hochstraße 8, 81669 München

Telefon: (089) 48 00 03-70, Telefax: (089) 48 00 03-44

E-Mail: info@sudeten.de, Internet: www.sudeten.de

Zobrazeno: 13. 5. 2026 z https://www.sudeten.de/Satzung-und-Ziele.



[upravený překlad do češtiny AI google translator 14. 5. 2026]









Original:



4.

Die Sudetendeutsche Volksgruppe in der Zukunft –

Unsere Aufgaben und Ziele



Die Sudetendeutsche Landsmannschaft setzt sich dafür ein,



dass die Sudetendeutsche Volksgruppe auch in den kommenden Generationen eine lebendige und vielfältige Gemeinschaft bildet, die sich ihrer historischen sowie kulturellen Wurzeln bewusst ist und sich aus dieser Verantwortung heraus den aus ihrer Geschichte erwachsenen Aufgaben stellt. Auf diesem Weg lädt sie die jungen Generationen und alle Interessierten zur Mitwirkung ein. Sie stützt sich dabei auf den kostbaren Erfahrungsschatz der Erlebnisgenerationen. Dazu gehört auch die Unterstützung von Deutschen und Tschechen, die ihre familiären, kulturellen und historischen Wurzeln in den böhmischen Ländern suchen, durch heimatbezogene und grenzüberschreitende Aktivitäten.





dass die Geschichte der Sudetendeutschen Volksgruppe – einschließlich der dunklen Abschnitte zwischen Deutschen und Tschechen in den Böhmischen Ländern – erforscht, dokumentiert, wahrheitsgemäß dargestellt und an künftige Generationen weitergegeben wird.



Dies soll im engen Zusammenwirken mit allen sudetendeutschen bzw. den dafür geeigneten deutschen und tschechischen wissenschaftlichen und Bildungs Organisationen geschehen.



dass von allen Beteiligten das Unrecht, das beide Seiten einander zugefügt haben, anerkannt und im Rahmen des Möglichen geheilt wird. Die Sudetendeutschen haben sich durch ihre Repräsentanten wiederholt zu ihrer Verantwortung im Zusammenhang mit den Verbrechen der Nationalsozialisten bekannt und sind entschlossen, diese Vergangenheit auch weiterhin aufzuarbeiten. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft arbeitet darauf hin, dass die Tschechische Republik die in den Jahren 1945/1946 vom Präsidenten, der Regierung oder dem Parlament der damaligen Tschechoslowakei erlassenen und fortwirkenden Dekrete, Gesetze und Verordnungen, die Unrechtstatbestände – kollektive Entrechtung, Enteignung, Zwangsarbeit, Vertreibung und Ermordung – anordneten bzw. legalisierten, außer Kraft setzt. Dazu fordert sie direkte Gespräche zwischen den Repräsentanten des tschechischen Volkes und Vertretern der Sudetendeutschen Volksgruppe mit dem Ziel, Lösungen zu finden, denen beide Seiten in freier Willensentscheidung zustimmen können. Sie erwartet dabei die Unterstützung der deutschen Politik.





dass die reiche Kultur der Sudetendeutschen bewahrt, gepflegt und fortentwickelt wird. Dieser Auftrag umfasst alle Bereiche von Kunst, Kultur und Wissenschaft, hier und in den Böhmischen Ländern. Eine zentrale Rolle bei der Weitergabe des sudetendeutschen kulturellen Erbes spielen die Familien und die Kultureinrichtungen unserer Volksgruppe. Dabei suchen wir die Zusammenarbeit mit der deutschen Volksgruppe in der Tschechischen Republik und mit tschechischen Initiativen, die unser gemeinsames kulturelles Erbe in den Böhmischen Ländern für die Zukunft erhalten und fruchtbar machen wollen.



dass Unterdrückung, Diskriminierung, Vertreibung bzw. „ethnische Säuberungen“ sowie die Vernichtung von Kulturgütern ethnischer, religiöser oder sozialer Minderheiten weltweit geächtet und die universalen Menschen und Grundrechte sowie das Recht aller Völker und Volksgruppen auf Heimat und Selbstbestimmung garantiert werden. Dazu soll im Zusammenwirken mit Repräsentanten anderer Volksgruppen ein Europäisches Volksgruppen und Minderheitenrecht verankert und verwirklicht werden, für das sudetendeutsche Persönlichkeiten und Organisationen seit Jahrzehnten wegweisende Vorarbeiten geleistet haben.



[Ende.]

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