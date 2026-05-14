O ničení lidí
14. 5. 2026
Pavel Veleman
Tušil
jsem dopředu, že první promluví z vedoucích sociálních odborů paní
doktorka Blanka Vildová. Ne, že by neměla pravdu například v chybějících
nástrojích sociální práce, jen ty nástroje vidíme každý někde jinde. Ona v ústavech a dětských domovech, já v daleko širší posílení pomocí
rodinám. Komplexní, širší změna sociální politiky - funkční úřad práce,
důstojné mzdy, dostupné bydlení, tam je základ všeho, jenže to by muselo konečně začít právě v rámci ochrany dětí skutečně "vadit"
politickým šíbrům - a na to upozorňovat, to je opravdu o hubu...
Toto jsou totiž hlavní nástroje sociální práce 21. století, prát se za životní podmínky rodin v naprosto upadajícím sociálním státu, právě proto, abyste je nedostala do těch všech patologií, které vždy mají základ ve stresu, a žít v takové nejistotě, jako naši klienti, to se potom nikdo nemůže divit, že závislosti narůstají.
Sociálně a zdravotně stabilizovaná společnost nevytváří takové těžké problémy, to už věděl třeba profesor Tomeš před sedmdesáti lety nebo paní doktorka Krakešová před sto lety.
Tak zpátky do našeho mládí, paní Blanko, vyndejme pláště ze skříní!
Reforma, která odpovídá legislativě lidských práv 21. století, pracuje opravdu individuálně s rovnocennými partnery jak na straně rodičů, tak na straně dětí. Pochopitelně úměrně svému věku a skutečně se hledá nejlepší zájem dítěte.
Je na to čas a prostor, jelikož nemáte zavalené sociální odbory prekarizovanými lidmi, kteří nemají žádný sociální problém, jen prostě naprosto logicky nedokáží ustát život v zemi, kde nájemní bydlení je dražší než plat nebo mzda, každý z nás by byl v tzv. sociálních problémech...
A o co, že bude další návštěvník u paní Fridrichové? Jo, už to jede, přesně jak jsem čekal...
