Fraška v Británii: Starmer odmítá rezignovat
12. 5. 2026
Více než 100 poslanců za labouristickou stranu podepsalo dopis, v němž uvádějí, že „není čas na souboj o předsednictví“, zatímco Starmer odmítá odstoupit
Keir Starmer sdělil své vládě, že bude jako premiér bojovat dál, s tím, že prahová hodnota pro výzvu k odvolání prý nebyla splněna, zatímco se ministři začali shromažďovat kolem ohroženého lídra.
Starmer nedal kritikům ve vládě čas na reakci, než přesunul rozhovor na Blízký východ, a nikdo ho během úterního zasedání přímo nevyzval k rezignaci.
Zdroje uvedly, že premiér neměl před ani po zasedání kabinetu žádné osobní schůzky, s výjimkou svého blízkého spojence Richarda Hermera, a to navzdory tomu, že několik ministrů mu dříve naznačilo, že by měl zvážit svou pozici.
V komentářích, které v podstatě vyzývaly ministra zdravotnictví Wese Streetinga, aby proti němu zahájil boj o vedení, Starmer ministrům sdělil, že hodlá pokračovat ve vládnutí. Jeden ze zdrojů uvedl, že se Streeting pokusil s premiérem promluvit soukromě po zasedání, ale byl odmítnut.
Krátce po zasedání vlády rezignovala jedna z nejbližších spojenkyň Streetinga, náměstkyně ministryně vnitra Jess Phillipsová, s odůvodněním, že premiér „nevyužil tuto vzácnou příležitost s elánem“, což přispělo ke spekulacím, že se jednalo o součást předem připraveného tahu.
„Chci, aby labouristická vláda fungovala, a budu se jako vždy snažit o její úspěch a popularitu, ale nevidím změnu, kterou podle mě já i země očekáváme, a proto nemohu nadále působit jako ministryně pod současným vedením,“ napsala.
Spojenci uvedli, že Starmerovy komentáře byly zaměřeny také na Andyho Burnhama, starostu Velkého Manchesteru, jehož příznivci premiéra k odchodu vyzývali.
„Jak jsem řekl včera, přebírám odpovědnost za tyto volební výsledky a přebírám odpovědnost za to, že přineseme změnu, kterou jsme slíbili,“ řekl Starmer na zasedání vlády.
Posledních 48 hodin bylo pro vládu destabilizujících a to má reálné ekonomické náklady pro naši zemi a pro rodiny. Labouristická strana má proces pro zpochybnění vůdce a ten nebyl spuštěn.
Země od nás očekává, že budeme pokračovat ve vládnutí. To je to, co dělám a co musíme dělat jako kabinet.“
V řadách kabinetu panoval hněv nad tím, co považovali za Streetingovy pokusy destabilizovat premiéra, poté, co několik jeho nejbližších spojenců vyzvalo Starmera k odstoupení. Ministr zdravotnictví uvedl, že soutěž o post lídra nezačne, ale připojil by se k ní, pokud by již probíhala.
„Wes má drzou tvář,“ řekl jeden z ministrů. „Vešel do místnosti, jako by se nic nestalo, a choval se zcela normálně. Je zřejmé, že někteří kolegové jsou na něj naprosto rozzuření. V jeho směru se objevovaly zlostné pohledy.“
Další dodal: „Wes ukazuje, že navzdory svému ‚plánování, nikoli spiknutí‘ žádný plán neexistuje. V místnosti neřekl ani slovo. Premiér také správně dal najevo, že to není vhodné fórum pro takovou diskusi. Z toho, kdo hned poté podpořil premiéra, je patrné, že [Streeting] nemá pro výzvu podporu kabinetu.“
Starmer svolal kabinet poté, co ho nejméně dalších 10 poslanců vyzvalo, aby stanovil harmonogram svého odchodu, čímž se jejich celkový počet zvýšil na více než 80. Ministryně pro komunity Miatta Fahnbulleh se v úterý ráno stala první ministryní, která odstoupila, a očekávají se další rezignace.
Ministři se po schůzi vlády veřejně postavili za Starmera. Ministr práce a důchodů Pat McFadden uvedl, že na schůzi nikdo Starmera nezpochybnil a že vláda by měla „pokračovat“ ve své práci.
Ministryně pro technologie Liz Kendallová řekla novinářům v Downing Street: „Premiér hovořil o výzvách, kterým jako země čelíme, o krizi na Blízkém východě a o dopadu na životní náklady zde. Tato vláda bude dělat to, k čemu jsme byli zvoleni, a to sloužit britskému lidu. Premiér má v tomto ohledu mou plnou podporu.
„Dovolte mi jen říci toto: existuje proces, jak zpochybnit vůdce, nikdo takovou výzvu nevznesl a to, co by lidé ode mě očekávali, je soustředit se na to, jak můžeme rozvíjet ekonomiku, řešit životní náklady a zajistit jim lepší život.“
Ministr pro podnikání Peter Kyle řekl: „Měli jsme velmi cílevědomé zasedání kabinetu, na kterém jsme hovořili o velkých problémech, kterým čelí naše ekonomika a společnost. Nic se nespustilo.“
John Healey, ministr obrany, napsal na X: „Lidé se obávají současných konfliktů a hrozících globálních krizí. Očekávají, že jejich vláda provede zemi touto situací, jak to dělá premiér.
„Větší nestabilita není v zájmu Británie. Nyní se musíme plně soustředit na řešení bezprostředních ekonomických a bezpečnostních výzev.“
Další člen vlády uvedl, že podle něj panuje úleva mezi „tichou většinou“ poslanců, kteří nepožadovali Starmerovo odstoupení. „Včera si drželi hlavy v dlaních. Nyní se cítí povzbuzeni Keirovými slovy a tím, že se vláda semkla.“
Dříve v úterý Darren Jones, Starmerův hlavní tajemník, uvedl, že premiér „naslouchá kolegům“, kteří ho žádají, aby stanovil harmonogram svého odchodu, ale o dalším postupu se rozhodne sám.
Varoval premiérovy rivaly, že se jedná o „vyčerpávající“ práci. „Kdokoli si myslí, že může jen tak nastoupit do funkce premiéra a jako druhý příchod Mesiáše vyřešit všechny naše problémy, pravděpodobně nepřemýšlel dostatečně pečlivě o tom, jak je to obtížné,“ řekl.
Fahnbulleh, která je blízká ministru pro energetiku Edovi Milibandovi, uvedla, že bude „naléhat na premiéra, aby udělal to, co je správné pro zemi a stranu, a stanovil harmonogram pro řádný přechod“. Poslankyně za Peckham uvedla, že poselstvím při místních volbách bylo, že premiér „ztratil důvěru veřejnosti“.
Mezi těmi, kteří v pondělí hovořili se Starmerem, byli čtyři vysocí ministři – Healeyová, Shabana Mahmoodová, ministryně vnitra; Yvette Cooperová, ministryně zahraničí; a místopředseda vlády David Lammy.
Někteří premiérovi řekli, že by po katastrofálních volbách měl dohlédnout na řádnou změnu premiéra.
Jiní se Starmerem diskutovali o tom, jak by měli zaujmout „zodpovědný, důstojný a řádný“ přístup k tomu, co může následovat. Několik dalších, včetně Hermera a Steva Reeda, ho vyzvalo, aby bojoval dál.
Během noci začali někteří poslanci Labouristické strany veřejně vyjadřovat podporu premiérovi. Jeden z nich, Neil Coyle, řekl, že je „zděšen pastí, do které kolegové padají. Ti, kteří tvrdili, že komunální volby se týkaly Keira, neměli místním komunitám co nabídnout.“
Další, Nick Smith, řekl: „Globální bezpečnostní krize a její ekonomický dopad na naši zemi znamenají, že potřebujeme politickou stabilitu. V jednotě je síla.“
Jestliže labouristé Starmera z premiérské funkce nevyhodí a nenajdou schopnou, charismatickou náhradu, je s Labouristickou stranou konec.
