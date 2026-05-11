Británie: Smrtící pochod labouristů doprava
11. 5. 2026
Kolik voličů je Labour ochotna ztratit při honbě za lidmi, kteří pro ni stejně nikdy nehlasují?
Komunální volby v Anglii a celostátní volby ve Skotsku a Walesu jsou pro Labour naprostým debaklem.
To, co se stalo ve Walesu, je historické. Ne „zklamání“ nebo „neúspěch“, jak by nás jistě chtěl přesvědčit nějaký potící se PR manažer Labouristické strany.
Je to sakra historický.
Plaid Cymru je nyní největší stranou ve Walesu. Přečtěte si tu větu ještě jednou, prosím... Ve Walesu – srdci labouristů, absolutním základu jejich podpory po generace – byli komplexně, rozhodným a důrazným způsobem odmítnuti. Kdokoli se pokouší prezentovat to jako cokoli jiného než naprosto katastrofální selhání, buď se klamou, nebo vám lžou.
A Skotsko? Ach, Labour se tam ani nemusela obtěžovat. Byli prakticky neviditelní, nuloví v soutěži, ve které měli dosáhnout významného průlomu. Místo toho potvrdili to, co mnozí z nás již tušili: mimo Anglii se Labour stává zcela irelevantní.
Skutečný příběh se však odehrává v Anglii, a je to příběh, který by měl labouristické stratégy děsit.
Byli jsme svědky masivního nárůstu počtu křesel v radách obsazených stranou Reform UK. Kdokoli, kdo sledoval komunální rady, které Reform již ovládá, ví, co to znamená: neschopnost, chaos a litanie průšvihů, které by byly komické, kdyby nebyly tak škodlivé pro skutečné komunity.
Je tu však něco, co je mnohem důležitější než nevyhnutelné administrativní katastrofy Reformy: tento nárůst bezpochyby dokazuje, že strategie labouristů prostě nefunguje.
Ano, budu první, kdo uzná, že média byla brutální. Ano, Keir Starmer čelil neúprosné kritice, z níž byla část pravděpodobně nespravedlivá. I když vezmeme v úvahu nepřátelství médií a budeme ve svém hodnocení co nejshovívavější, závěr je nevyhnutelný:
Labour selhává. Katastrofálně.
Říkám to jako někdo, kdo v Keira Starmera upřímně věřil. V roce 2024 jsem volil Labour. Neudělal jsem to neochotně nebo s odporem, ale s opravdovou nadějí, že by mohli některé věci napravit. A abych byl spravedlivý, na papíře jsou některé z jejich politik skutečně dobré nápady.
Reforma práv zaměstnanců? Zoufale potřebná.
Reforma územního plánování a bydlení? Dávno potřebná.
Zelená energie a průmyslová politika? Naprosto nezbytná.
Reforma Sněmovny lordů? Už bylo sakra na čase.
Dokonce i snídaňové kluby pro děti ve škole – možná drobnost, ale významná pro rodiny, které se snaží vyjít s penězi.
Žádná z těchto politik není špatná a brány samostatně jsou to přesně ty politiky, které by progresivní vláda měla provádět. Ale tady je problém – dobré jednotlivé politiky nemohou zachránit celkovou strategii, která je v zásadě nefunkční.
Chci zdůraznit, že tento článek není ideologickou kritikou od někoho, kdo nikdy nebude spokojený. Je to zklamání od někoho, kdo upřímně chtěl, aby uspěli, kdo jim dal šanci, kdo je v průběhu let mnohokrát bránil a kdo sledoval, jak ji spektakulárně promrhali. Upřímně řečeno, díky tomu ta zrada bolí ještě víc.
Labouristická strana se nyní nachází v situaci, kdy ztrácí hlasy na obou křídlech, přichází o mandáty na levici i na pravici, a zatímco média jsou posedlá tím, že severoanglické volební obvody „Red Wall“, historicky vždy labouristické, připadají nyní straně Reform – a ano, samozřejmě, to je významné –, skutečným příběhem, kvůli kterému by Labouristická strana měla každou minutu spánku ztrácet, je kolaps její levicové podpory.
Což si, podle mého upřímného názoru, zaslouží, protože imigrační politika labouristů, organizovaná a prosazovaná ministryní vnitra Shabanou Mahmoodovou, je naprosto, komplexně a neomluvitelně katastrofální.
Vraťme se o patnáct, šestnáct let zpět – tehdy, kdybyste mi ukázali současnou imigrační politiku labouristů, musel bych předpokládat, že pochází od ultrapravicové brexitérské UKIP. Z okraje politického spektra, od těch krajně pravicových stran, které jsme zavrhovali jako extremistické a kruté. Myšlenka, že labouristická vláda – labouristická vláda – by zavedla takovou represivní, nekompromisní, pravicovou imigrační politiku, by se zdála naprosto absurdní. Horečnatý sen. Něco, čemu byste se zasmáli v hospodě, než byste si objednali další rundu a na celou tu směšnou představu zapomněli.
A přesto se ocitáme v roce 2026, kdy se přístup labouristů k imigraci stal k nerozeznání od rétoriky, která kdysi definovala krajní pravici. Otevřené trestání migrantů přicházejících do této země není jen špatná politika – je to naprostý morální bankrot. Je to do očí bijící a banálně krutý přístup.
Je to protiklad všeho, za čím Labour kdysi stála, a Shabana Mahmoodová, architektka této katastrofální situace, musí odejít. Ne až časem, ani po nějakém přeskupení, které by zachránilo tvář. Musí odejít okamžitě.
Je to naprosto nesprávná osoba na naprosto nesprávném místě v naprosto nesprávnou dobu. Její neustálé, směšné pózování a podlézání pravici, její zjevná víra, že dokáže předčit Reformní stranu, není jen strategicky nekompetentní – je to trapné, škodlivé a v celé zemi to působí jako šálek studených zvratků.
Sledovat, jak se labouristická ministryně vnitra snaží dokázat svou tvrdost zaváděním stále represivnějších opatření proti migrantům, je jako sledovat někoho, kdo se snaží vyhrát závod tím, že běží špatným směrem. Ano, pohybujete se, to jistě. Ano, vydáváte energii – ale každým krokem se vzdalujete od cílové čáry a každým krokem zpět naštvete lidi, kteří by vás měli podporovat.
Což nás vlastně přivádí k hlavnímu strategickému selhání, které tyto volební výsledky odhalily: snaha labouristů zalíbit se pravicovým voličům byla naprostou katastrofou. Ve své moudrosti vypočítali, že tím, že budou tvrdí na imigraci, zaujmou tvrdé postoje k právům trans lidí a budou se posouvat stále více doprava, mohou odlákat voliče Reform a upevnit podporu v tradičních labouristických oblastech.
A víte co? Nefungovalo to. Nikdy to nebude fungovat. Nikdy to nemohlo fungovat – a tyto volební výsledky jsou budíčkem, který to dokazuje.
Reformu nelze překonat. Ať už Labour zaujme jakkoli tvrdý postoj, Reform jde prostě ještě dál.
Labour říká, že bude tvrdá v otázce imigrace? Reform říká, že bude tvrdší.
Labour zavádí represivní opatření? Reform slibuje, že bude ještě represivnější.
Labour se snaží uklidnit pravici ohledně výdajů na sociální péči? Reform reaguje požadavkem na ještě tvrdší škrty.
Je to závod ke dnu, který Labour prostě nemůže vyhrát, protože Reform nemá žádné dno. Mohou a budou vždy jít ještě níž, budou vždy krutější, vždy slibovat ještě drakoničtější opatření.
Mezitím – a to je ta část, která by měla labouristické stratégy skutečně děsit – ztrácejí svou levicovou základnu – a ztrácejí ji z toho nejlepšího možného důvodu: protože tito voliči mají zásady, pamatují si, za čím má Labour stát, a kategoricky odmítají podporovat stranu, která opustila své hodnoty ve snaze získat hlasy, které nikdy nezíská.
Harriet Harmanová, bývalá místopředsedkyně Labouristické strany, vyzvala ke změně kurzu a má naprostou pravdu – skutečnou otázkou však je, zda ji někdo poslouchá.
Tato diskuse by také nebyla úplná bez zmínky o vedení, protože hniloba začíná nahoře.
Keir Starmer se obklopil nesprávnými lidmi a učinil katastrofálně špatná rozhodnutí. Už samotný Mandelsonův skandál (Mandelson byl spojený s násilníkem Epsteinem) by měl být důvodem k jeho diskvalifikaci. Jeho zjevná odtrženost od země, neschopnost vycítit náladu v místnosti, hluchost k veřejnému mínění – to nejsou drobné nedostatky – jsou to zásadní selhání politického vedení.
Podívejte se na jeho ministra zdravotnictví, Wese Streetinga – člověka zaměřeného na čísla, který řídí rozpadající se zdravotnictví. Opustil jsem zdravotnictví letos v únoru a když jsem naposledy vyšel z těch dveří, zanechal jsem za sebou službu v krizi.
Komunitní služby, navzdory všem řečem o tom, jak se na ně soustředíme, zůstávají naprostým chaosem.
Zrušení NHS England bylo v zásadě dobrý nápad. V praxi? Špatně provedené, špatně komunikované a nakonec neúčinné.
To je Starmerova vláda v mikrokosmu: buď dobré nápady nekompetentně realizované nesprávnými lidmi, nebo špatné nápady předkládané s nepatřičným elánem těmi nejhoršími lidmi, jaké si lze představit.
Je to však imigrace, kde se pro mě politické stává osobním, kde politika přestává být abstraktní a začíná ovlivňovat skutečné životy. Můj život. Životy mých přátel. Životy lidí jako já, kteří se tu jen snaží něco vybudovat.
Jsem naturalizovaný britský občan. Prošel jsem tím procesem, zaplatil poplatky, překonal všechny překážky a nakonec obdržel to drahocenné potvrzení svého statusu. Mám však přátele – dobré lidi, pracovitých lidí, lidi, kteří každý den přispívají této zemi – kteří se stále potýkají s tímto labyrintovým systémem.
A jsou vyděšení.
Někteří z nich by měli příští rok dosáhnout trvalého pobytu. Podle starého systému by to znamenalo pětileté čekání. Nyní místo toho čelí vyhlídce na desetileté čekání.
Chápete, co to znamená? Nejen dalších pět let nejistoty, dočasného statusu, neustálého pochybování, zda sem opravdu patříte. Jde o peníze. Tisíce a tisíce liber za další víza a poplatky za IHS. Peníze, které by mohly jít na zálohu na dům, na vzdělání jejich dětí, na budování života. Místo toho jdou na ministerstvo vnitra, jako trest za zločin, že si chtějí z Británie udělat svůj domov.
Jsme dobří přátelé s rodinou z Jižní Afriky, která letos, pokud vše půjde dobře, zaplatí téměř dvacet tisíc liber, aby pro všechny získala povolení k trvalému pobytu. To není zanedbatelná částka – a existuje možnost, že v blízké budoucnosti budou rodiny, které budou muset platit ještě více a ještě déle.
Takto vypadá imigrační politika labouristů v praxi – ne v tiskových zprávách vydávaných ministerstvem vnitra, které znějí, jako by je napsal rasista Ralph z hospody, ani v politických dokumentech, které mají posílit představu o silném a stabilním vedení, ale ve skutečném životě skutečných lidí.
Lidé, kteří pracují v našem zdravotnictví, kteří učí naše děti, kteří vedou naše podniky, kteří jsou našimi sousedy a přáteli. Lidé, kterým se prostřednictvím politiky, pokud ne slovy, říká, že nejsou vítáni. Že musí být potrestáni. Že jejich touha vybudovat si zde život musí být co nejobtížnější, nejdražší a co nejvíce ničí duši. Že jsou občany druhé třídy za to, že mají tu drzost, tu naprostou troufalost, že se rozhodli žít v této zemi.
A kvůli čemu? Aby se honily hlasy, které se nikdy neuskuteční? Aby se dokázalo, že Labour může být stejně krutá jako Reform? Aby se obětovaly principy na oltáři politické účelnosti?
V těchto volbách jsem nevolil Labour. Nemohl jsem. Jako imigrant – i když naturalizovaný – jsem nemohl s čistým svědomím podpořit stranu, která učinila trestání lidí jako já, jako moji přátelé, ústředním pilířem svého politického programu. A už pro ni nikdy nebudu hlasovat, pokud nedojde k zásadní, radikální změně.
Nejde tu o to, být přecitlivělý nebo ideologicky čistý, ani o žádné jiné výtky, které na mě jistě čekají, jakmile tento text zveřejním, ale spíše o uznání toho, že politika je osobní záležitost.
Vždycky byla. Každé politické rozhodnutí ovlivňuje skutečné lidi, skutečné životy, skutečnou budoucnost. Když Labouristická strana zavádí represivní imigrační politiku, nehraje jen s figurkami na politické šachovnici. Říká mým přátelům, že jejich přítomnost zde je podmíněná, dočasná a nevítaná. Vybírá tisíce liber od lidí, kteří si to nemohou dovolit. Vytváří nejistotu a strach tam, kde by měla být jistota a naděje.
Tyto volební výsledky musí být budíčkem. Pravicový posun v otázce imigrace musí být zvrácen. Strategie honby za voliči Reformní strany při současném opuštění labouristické základny musí být uznána jako katastrofální selhání, kterým ve skutečnosti je.
Změna není jen potřebná, je nezbytná, naléhavá a, upřímně řečeno, jedinou cestou vpřed, která nevede k úplnému volebnímu zničení.
Na základě volebních výsledků, které jsme právě viděli, se zdá, že zdaleka nejsem sám.
Otázkou nyní je, zda Labour naslouchá voličům, jako jsem já, nebo zda bude pokračovat ve svém smrtelném pochodu doprava, přičemž s každým krokem ztrácí podporu, až nezůstane nic jiného než prázdná skořápka toho, co kdysi bývalo velkou stranou.
