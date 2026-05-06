Ukrajina posiluje obranu na hranici s Podněstřím
6. 5. 2026
DeepState uvádí, že práce jsou prováděny s ohledem na potenciální rizika v tomto směru, stejně jako kvůli přítomnosti ruského vojenského kontingentu v Podněstří.
V regionu budují víceúrovňový systém opevnění, ženijní bariéry a síť cest. To by mělo zvýšit mobilitu ukrajinských jednotek a zajistit schopnost rychlého přesunu sil v případě potřeby.
"Zvláštní pozornost je věnována kontrole bojové připravenosti. Velitelství kontroluje jednotky, hodnotí jejich zásoby, personál a stav opevnění. Schopnost vykonávat úkoly v podmínkách možného zhoršení je také analyzována," informuje DeepState.
Region také kontroluje lékařskou složku – připravenost nemocnic a evakuačních systémů na možné "zvýšení zátěže".
Hlavním cílem těchto opatření je zvýšit odolnost a zajistit, aby obranné síly byly připraveny na jakýkoli vývoj. Ukrajinské velení zdůrazňuje: situace je pod kontrolou, ale přípravy probíhají proaktivně.
