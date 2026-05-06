'Trump je idiot': Kaliforňané se rozčilují kvůli prudce rostoucím cenám benzínu
6. 5. 2026
"Jsem naštvaný kvůli ceně, ale ještě víc mě štve, proč je tak vysoká," řekl osmadvacetiletý hráč agentuře AFP.
Tento týden ceny čerpacích stanic ve Spojených státech vystoupaly na nejvyšší úroveň od začátku roku 2022, kdy ruská plnohodnotná invaze na Ukrajinu spustila celosvětový nárůst cen ropy.
Nepřátelství na Blízkém východě, které začalo, když Izrael a Spojené státy začaly 28. února bombardovat Írán, omezilo dodávky a způsobilo prudký nárůst ceny ropy.
Válka zahájená prezidentem Donaldem Trumpem je nepopulární po celých Spojených státech, přičemž průzkumy jasně ukazují, že většina nesouhlasí s konfliktem, jehož cíle považují za nejasné.
"Nebyla vůbec žádná potřeba této války. Je to jako když jsme napadli Irák, nebyly žádné zbraně hromadného ničení," řekl Thomas.
"Trump je idiot, to je všechno, co to je."
Týdny republikánský miliardář trval na tom, že útok na Írán je nezbytný, aby se zabránilo zemi získat jaderné zbraně, a opakovaně sliboval krátký konflikt.
Navzdory drtivé síle americké armády však islámská republika zablokovala Hormuzský průliv – globální obchodní tepnu, která slouží k přepravě pětiny světové ropy a plynu.
Dominový efekt
Výsledkem tohoto tlaku na nabídku jsou rostoucí ceny, kdy benzín v již tak drahé Kalifornii stojí více než 6 dolarů za galon (1,59 dolaru za litr), zatímco před válkou bylo kolem 4,50 dolaru za galon.
Thomas se obává dominového efektu, který tento ropný krizový problém vyvine na všechno ostatní, co kupuje, protože rostoucí náklady na dopravu zvyšují ceny běžných věcí jako potraviny a oblečení.
"Doufám, že voliči střední třídy, kteří Trumpa zvolili, o tom začnou přemýšlet a uvědomí si, co jim způsobil," řekl o prezidentovi, který vedl kampaň za snižování nákladů pro běžné Američany.
Trumpův volič David Chavez, který čekal mezi desítkami aut čekajících na tankování v Costcu – velkoobchodě, jehož ceny jsou často o něco nižší než průměr – řekl, že to není tak jednoduché.
"Není to hezké; nechceme platit víc za benzín," poznamenal kameraman, když si připravoval kreditní kartu na natankování minivanu.
Nicméně "neznáme všechno, co se děje za zavřenými dveřmi. Je příliš snadné vinit jednoho člověka za všechny problémy."
Potravinová banka
Chavez uvedl, že v minulosti volil demokraty, ale přešel k Trumpovi kvůli "špatnému zacházení s migrací a špatnému řízení ekonomiky" bývalého prezidenta Joea Bidena.
Obvinil ropné giganty, že zneužívají současné situace k umělému nafukování cen, a poukázal na to, že přísnější environmentální pravidla v Kalifornii zvyšují náklady pro řidiče v tomto obrovském státě.
Přesto přiznal, že je z Trumpa zklamaný, ale řekl, že nikdo není dokonalý.
"Trump to stále zvládá o něco lépe," řekl.
Ve stejné plynové řadě třiasedmdesátiletá Flo, která nechtěla sdělit své celé jméno, uvedla, že už neví, čemu nebo komu věřit ohledně důvodů růstu cen benzínu.
Co věděla jistě bylo, že rostoucí náklady na palivo jí život značně ztěžují.
"S takto vysokou hladinou benzínu teď chodím do potravinové banky víc než kdy dřív," řekla důchodkyně agentuře AFP.
"Musela jsem omezit i jízdu autem."
Díky důchodu a brigádě si domů bere asi 3 000 dolarů měsíčně – z toho téměř polovinu pohltí nájem.
"Život už byl těžký," povzdechla si. "Ale teď je to prostě těžší."
