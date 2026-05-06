Většina Američanů říká, že Trump je mentálně i fyzicky nezpůsobilý
6. 5. 2026
Průzkum Washington Post/ABC News/Ipsos zjistil, že 59 % amerických respondentů uvedlo, že Trump nemá mentální bystrost potřebnou k vedení země. 40 % respondentů uvedlo, že prezident je mentálně vybaven na vedení, a 1 % účastníků otázku přeskočilo.
Ve srovnání s tím 55 % dospělých v USA uvedlo, že Trump není dostatečně fyzicky zdravý na to, aby mohl být prezidentem, zatímco 44 % nesouhlasilo a 1 % účastníků průzkumu otázku přeskočilo.
Více než polovina respondentů, 54 %, uvedla, že nevěří, že prezident je silným lídrem.
67 % účastníků průzkumu také uvedlo, že si nemyslí, že Trump pečlivě zvažuje důležitá rozhodnutí.
Odpovědi odpovídají dalším nedávným průzkumům, které ukazují, že nesouhlas s prezidentem dosáhl nového maxima.
Nesouhlas byl částečně motivován obavami o dostupnost zboží vycházejícími z íránské války a cel.
Hormuzský průliv, klíčový bod lodní dopravy zodpovědný za přepravu pětiny světových ropných tranzitů, zůstává uzavřen pro komerční dopravu, což následně zvyšuje ceny plynu a energií.
Průzkum Washington Post/ABC News/Ipsos zjistil, že 50 % respondentů uvedlo, že věří, že ceny benzínu se v příštím roce zhorší, 21 % věřilo, že ceny se zlepší, 15 % očekávalo, že ceny zůstanou stejné, a 13 % si nebylo jistých budoucími podmínkami.
V neděli ministr dopravy Sean Duffy řekl: "Jakmile se průliv otevře, ceny klesnou a klesnou okamžitě," v rozhovoru pro pořad ABC "This Week".
Později dodal: "Bude chvíli trvat, než se vrátíme do stavu před začátkem tohoto konfliktu, ale myslím, že uvidíte okamžitou úlevu, jakmile se průliv otevře."
Minulý měsíc prezident uvedl, že ceny před midterms "obrovsky klesnou".
Americká námořní blokáda brání komerčním lodím proplout průlivem, protože hrozba Íránu, že plavidla zničí, stále platí.
Americké útoky na Írán od vstupu příměří minulý měsíc do značné míry ustaly; Trump Kongresu oznámil, že válka byla "ukončena".
61 % respondentů uvedlo, že válka v Íránu zvýšila hrozbu terorismu vůči Američanům, 11 % uvedlo, že hrozby snížila, 26 % uvedlo, že to nemá vliv a 2 % respondentů otázku přeskočila.
Průzkum Washington Post/ABC News/Ipsos byl proveden online ve dnech 24.–28. dubna mezi 2 560 dospělými v USA po celé zemi. Směrodatná odchylka činí 2,2 procentního bodu.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse