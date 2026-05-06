Bývalý izraelský špion z USA volá po etnických čistkách v Gaze, zatímco usiluje o křeslo v Knesetu
6. 5. 2026
Jonathan Pollard, který si odpykal v USA 30 let vězení za prodej amerických vojenských tajemství, prosazuje násilné odstranění Palestinců
Jonathan Pollard, bývalý analytik zpravodajské služby amerického námořnictva odsouzený na 30 let vězení za špionáž pro Izrael, prohlásil, že se letos bude ucházet o místo v Knesetu s programem založeným na etnických čistkách.
V rozhovoru pro televizní stanici Channel 13 Pollard řekl: „Osobně dávám přednost násilnému vysídlení všech současných obyvatel Gazy a anexi Gazy a jejímu znovuosídlení námi.“
Pollard uvedl, že se rozhodl vstoupit do politiky kvůli útoku Hamásu na jižní izraelské obce ze dne 7. října 2023, při kterém zahynulo téměř 1 200 lidí a který vyvolal válku v Gaze. Izraelskou vládu obvinil z toho, že útoku nezabránila, ani po jeho zahájení rychle nezasáhla.
„Do té doby jsem si myslel, že opuštění a zrada, které jsem zažil ze strany vlády, byly výjimkou a ne pravidlem, ale po 7. říjnu jsem si uvědomil, že jsem nebyl výjimkou,“ řekl.
Pollard byl v roce 2015 ve věku 61 let propuštěn na podmínku z amerického vězení poté, co si odpykal 30 let za prodej vojenských tajemství Izraeli za peníze. On a jeho manželka Anne Hendersonová byli zatčeni v roce 1985 poté, co Pollard předal izraelské rozvědce obrovské množství utajovaných dokumentů – podle Pollardova vlastního odhadu tolik, že by zaplnily místnost o rozměrech 3 x 2 x 2 metry. Na oplátku obdržel hotovost a šperky.
Marion Bowman, právník Pentagonu, který posuzoval škody na národní bezpečnosti USA způsobené Pollardovou špionáží, v roce 2014 řekl NBC News, že špiona motivovaly peníze stejně jako loajalita k Izraeli, a tvrdil, že poskytl vysoce utajené materiály i dvěma dalším zemím.
V roce 1986 se přiznal v naději, že se vyhnul doživotnímu trestu, ale v roce 1987 byla dohoda o přiznání viny federálním soudcem zamítnuta. Během svého věznění se ho zastal izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ve vězení mu bylo uděleno izraelské občanství.
Podmínky Pollardova podmínečného propuštění mu nedovolovaly opustit USA po dobu pěti let, ale v roce 2020, po skončení této lhůty, emigroval do Izraele a byl Netanjahuem uvítán jako hrdina.
Navzdory Netanjahuově dřívější podpoře se Pollard stal ostrým kritikem premiéra. V televizním rozhovoru uvedl, že Izrael nevyhrává válku, kterou vede od roku 2023, a vyzval k novému vedení s jasnější a ráznější politikou.
Podle Channel 13 vstoupí Pollard do politiky jako člen nové strany, kterou založil společně s Nissimem Loukem, jehož 22letá dcera Shani byla zavražděna při útoku 7. října, když se účastnila hudebního festivalu poblíž hranic s Gazou.
Navzdory své ostré kritice bezpečnostních selhání, která Izrael vystavila riziku útoku, Pollard uvedl, že pokud Netanjahu z nadcházejících voleb, které se očekávají v říjnu tohoto roku, vyjde stále v čele vládní koalice, „pak ho budeme muset podpořit“.
