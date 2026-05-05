Channel 4 News: Spojené státy ve věci Íránu ustupují
5. 5. 2026
čas čtení 14 minut
Seriozní zpravodajství z USA a z Blízkého východu
“Iran is not going to surrender.”— Channel 4 News (@Channel4News) May 5, 2026
When America tries to use military force to “coerce” Iran into bending to its will, “it tends to backfire more on Trump than on the Iranians”, analyst Trita Parsi says on the latest episode of TrumpWorld. pic.twitter.com/J290R9bNP4
Moderátor, Chanel 4 News, úterý 5. května 2026, 19 hodin: Americký projekt „Project Freedom“ na osvobození lodní dopravy v Hormuzském průlivu riskuje návrat k totální válce, zatímco kombinace konfliktů v zahraničí a nejistoty doma tlačí náklady na půjčky ve Velké Británii na téměř 30letá maxima.
Hegseth: "Jako přímý dar Spojených států světu jsme nad průlivem vybudovali mohutnou červeno-bílo-modrou kopuli."
Moderátor: Možná kopule strýčka Sama, ale funguje to? Dobrý večer. Americký projekt „Freedom“, jehož cílem je otevřít průliv, zatím provokuje Írán, ale nedokáže uklidnit uvízlé lodě, aby riskovaly útěk. Amerika se zdá být neochotná využít plnou sílu svých shromážděných sil, zatímco evropské a asijské vlády se stále zdráhají zasáhnout a pomoci. Mezitím íránský ministr zahraničí dnes v Pekingu lichotí svým spojencům ohledně velmi důležité návštěvy prezidenta Trumpa, která se tam uskuteční příští týden. Washington zahájil něco, co nedokáže ovládat, zatímco ostatní svět je držen jako rukojmí režimem, jehož vlastní ekonomika byla po léta sankcí ochromena. Zde v Británii kombinace raketově rostoucích nákladů na energii a politické nejistoty před čtvrtečními volbami znamená, že nyní budeme platit 100 miliard liber ročně na úroky z našeho dluhu, což je téměř dvakrát tolik, kolik platíme na obranu, a nejvyšší sazba od roku 1998.
Moderátor: Íránské Islámské revoluční gardy nyní varovaly plavidla, aby v Hormuzském průlivu využívala jejich koridory, jinak čelí tomu, co označily za rozhodnou reakci. Americký ministr obrany uvedl, že příměří s Íránem neskončilo, a prezident Trump popsal včerejší přestřelku a pokus Ameriky prorazit íránskou blokádu v průlivu jako jen potyčky. Jak nyní informuje naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsumová, blokády nejen poškozují světový obchod, ale hrozí také vyvoláním nedostatku potravin v nejchudších zemích světa.
Reportérka: Útočný stíhač amerického námořnictva vzlétá z letadlové lodi USS Lincoln poblíž Hormuzského průlivu. Ale navzdory včerejší přestřelce Američané tvrdí, že jejich pokus prolomit íránskou blokádu průlivu není porušením příměří.
Hegseth: Ne, příměří neskončilo. V konečném důsledku se jedná o samostatný a odlišný projekt. Očekávali jsme, že na začátku dojde k určitým nepokojům, což se také stalo. Řekli jsme, že se budeme bránit a bránit se agresivně, a to jsme také bezvýhradně udělali. Írán to ví.
Reportérka: Prezident také bagatelizoval možnost návratu k plnohodnotným bojům.
Trump: Nazývám to pouhou šarvátkou, protože Írán nemá šanci. Nikdy neměl. Oni to vědí. Říkají mi to, když s nimi mluvím. Pak se objeví v televizi a říkají, jak se jim daří. A nemají námořnictvo, je zcela zničeno. Nemají letectvo, je zcela zničeno. Nemají protileteckou obranu, je zcela zničena.
Reportérka: Ale billboardy v ulicích Teheránu vyprávějí jiný příběh. Tvrdí, že na pokraji zhroucení jsou USA, ne Írán. Noviny se vysmívají snu prezidenta Trumpa o znovuotevření průlivu. A v bublině generála Revoluční gardy stojí: „Každý agresor, který vstoupí do Hormuzského průlivu, se stane terčem.“ Ajatolláh Chameneí možná byl zavražděn, ale oficiální poselství zůstává vzdorné. Americký pokus donutit je k otevření průlivu považují za eskalaci, což je pravděpodobně důvod, proč vystřelili rakety a drony na Fudžajru, ropný terminál v SAE, spojenci USA.
Američané to však také bagatelizovali, zřejmě nechtějí zvyšovat sázky.
I když se plnohodnotné boje neobnoví, globální ekonomický dopad patové situace v Hormuzském průlivu přetrvává. Nejvíce to pociťují země, které již byly zasaženy konflikty, chudobou a nedostatkem potravin. Blokáda Hormuzského průlivu téměř zdvojnásobila cenu pohonných hmot, zatímco cena močoviny pro hnojiva vzrostla o 85 %.
Podle organizace Mercy Corps patří mezi nejvíce postižené země Súdán, Somálsko, Etiopie, Pákistán, Myanmar a Libanon. V Súdánu vzrostly ceny benzínu v dubnu během jediného týdne o 66 %. V Somálsku ceny pohonných hmot v březnu vzrostly o 150 %. V Myanmaru se cena nafty zvýšila o 160 %. Farmáři na Filipínách se potýkají s obtížemi, protože nedostatek nafty znamená, že je těžké provozovat čerpadla pro zavlažování a je drahé dopravovat produkty na trh. V mnoha asijských a afrických zemích právě začala sezóna výsadby, ale farmáři nebudou moci používat hnojiva.
"Lidé právě teď sázejí. A nemohou si dovolit 85% nárůst nákladů na hnojivo, které dávají do své půdy. To sníží výnosy. A to v zemích, kde již velká část obyvatelstva trpí akutní potravinovou nejistotou a již nyní se potýká s pěstováním dostatečného množství potravin. Přidejte k tomu i to, že v příštích jednom, dvou, třech letech budeme svědky ještě větší potravinové nejistoty."
Vezměme si Súdán, kde občanská válka donutila miliony lidí opustit své domovy. S menším množstvím místních potravin budou lidé více závislí na mezinárodní pomoci. Ta však často chybí, protože rozpočty západní pomoci byly kráceny. Súdánci již trpěli kvůli rozhodnutí svého vlastního vůdce jít do války. Nyní jsou oběťmi rozhodnutí učiněných ve Washingtonu a Teheránu ohledně vzdálené války, o které nic nevědí.
Moderátor: To byla reportáž Lindsay Hilsumové. Poslechněme si nyní naši americkou redaktorku Anushku Astanovou ve Washingtonu. Anushko, proč Američané bagatelizují eskalaci tohoto konfliktu? Myslím tím, že dnešní rétorika byla opravdu dost odlišná od toho, co jsme slyšeli v posledních týdnech, že?
Reportérka: Ano, myslím, že to bagatelizují, protože zoufale potřebují, aby příměří vydrželo. Chtějí dohodu, kterou Donald Trump může prodat voličům, a pak se odtamtud chtějí dostat pryč. A ano, myslím, že rétorika je velmi odlišná. Viděli jste Petea Hegsetha, ministra války, na tiskové konferenci v reportáži od Lindsay. No, já jsem v té místnosti seděla a obvykle tam panuje macho atmosféra. Vystupuje, jako by se nemohl dočkat boje. A dnešní atmosféra byla úplně jiná. Mluvili o obranném manévru, říkali, že to bude dočasné, že opravdu chtějí dohodu. Stál vedle Dana Caina, který je šéfem armády a který tvrdil, že množství střel, které Íránci vypálili na americké síly a obchodní lodě, bylo pod hranicí pro obnovení velkých bojových operací. A tak se Dana Caina zeptali, jaká je ta hranice?
Generál: Prahová hodnota pro obnovení je politické rozhodnutí, které přesahuje mé pravomoci. Řeknu jen, že v tuto chvíli jde o slabou obtěžující palbu. Vypadá to, že Írán se chytá stébla, aby se pokusil něco podniknout na jižním křídle.
Reportérka: Takže jeho politický šéf stál vedle něj a on dal jasně najevo, že příměří stále platí. Na té tiskové konferenci došlo k několika bizarním momentům. Byli dotázáni na tvrzení, že Íránci mají kamikadze delfíny, delfíny s připevněnou vojenskou výbavou na sobě, kteří plní sebevražedné mise. Pete Hegseth řekl Američanům, že by nepotvrdil ani nevyvrátil, zda je mají, ale že Íránci je nemají. Celkově však tón tam byl méně o vojenské operaci a více o ekonomické krizi.
Moderátor: Jsem rád, že mluví o delfínech. Takže Operace Epic Fury se stala Operací Epic Save the Economy.
Reportérka: Jo, a přiznali to mnohem přímějšími slovy, než jsem od nich kdy předtím slyšela. Dan Cain mluvil o tom, že Íránci drží globální ekonomiku jako rukojmí. Pete Hegseth řekl, že dochází k mezinárodnímu vydírání. Hegseth tvrdil, že Operace, pardon, Projekt Svoboda je darem Ameriky světu. A řekl, že bude časově omezený.´
Hegseth: Pro nás je to dočasná mise. Jak jsem již řekl, svět potřebuje tuto vodní cestu mnohem více než my. Stabilizujeme situaci, aby mohl obchod opět plynout, ale očekáváme, že svět se zapojí. Ve vhodnou dobu a brzy vám předáme odpovědnost zpět.
Reportérka: Podívejte, v reportáži od Lindsay jste slyšeli, jak moc světové ekonomiky právě teď trpí, ale není pravda, že americká ekonomika netrpí. Stačí zajít k benzínové pumpě. Cena benzínu stoupla, cena nafty stoupla ještě více, což je ekonomicky bolestivé pro Američany, ale také politicky bolestivé pro Bílý dům.
Moderátor: Anushko, ve Washingtonu, moc děkuji. No, promluvme si nyní s ekonomem a akademikem Mohamedem Al-Arianem, který v minulosti působil jako zástupce ředitele Mezinárodního měnového fondu a je hlavním ekonomem německé finanční společnosti Allianz. Mohammade, vítejte v pořadu. Rád bych začal poněkud podivnou otázkou: zdá se mi velmi zvláštní, že země jako Írán, která byla ochromená, jejíž ekonomika byla ochromená desetiletími sankcí, je schopna takto vydírat světovou ekonomiku.
Mohamed Al-Arian: Díky za pozvání, Matte. Jde o to úzké hrdlo. Jde o schopnost narušit tok přes velmi úzký úsek moře, a to má dopady, které začínají u cen ropy a cen energie a u úrokových sazeb, kterým všichni čelíme. A čím déle tato narušení trvají, tím více se šok šíří po celé globální ekonomice. A slyšeli jsme, že to nakonec může vést k hladomoru v některých rozvojových zemích.
Moderátor: Ano, viděli jsme to v příspěvku od Lindsay a hlad je v poměrně mnoha zemích, zejména v Africe, kvůli nedostatku hnojiv. Jak vážné to bude, pokud to bude trvat ještě pár měsíců?
Mohamed Al-Arian: Bude to velmi vážné. Šok má čtyři fáze. A my právě prožíváme fázi jedna a fázi dvě. Fáze jedna je, že ceny energií stoupají. Cítíme to, když jedeme na benzínovou stanici. A rostou náklady na půjčky pro vlády, domácnosti i korporace. Fáze dvě nastává, když se tyto dva prvky začnou šířit ekonomikou. Dojde tedy k inflaci. Najednou tedy kamion, který převáží naše jídlo, platí více za naftu. To se nakonec promítne do cen potravin, které platíme. Přejdeme tedy od konkrétního šoku k inflačnímu šoku. Třetí fáze, které čelí některé rozvojové země a začíná čelit i Asie, je fyzický nedostatek. Když prostě nemůžete získat energii, nemůžete získat hnojiva. A pak čtvrtá fáze, ke které, doufám, se nikdy nedostaneme, je finanční rozklad. Můžete tedy vidět, jak se to odehrává. Prošli jsme první fází. Nyní jsme ve druhé fázi. A některé země jsou bohužel již ve třetí fázi.
Moderátor: A předpokládám, že pátou fází by byly politické dopady a otřesy vyvolané tím vším, což jsme viděli například v roce 1997 během asijské finanční krize. Takže pokud to bude pokračovat, budou z toho i politické důsledky, že?
Mohamed Al-Arian: Budou. A probíhá velká hra s využíváním ekonomiky jako zbraně. USA se snaží uškrtit íránskou ekonomiku, aby dosáhly určitých politických výsledků. Íránská vláda se snaží narušit globální ekonomiku, aby dosáhla určitých výsledků. Ekonomika se tedy proměňuje ve zbraň a to povede ke změnám v politice a národní bezpečnosti.
Moderátor: Zmínil jste politiku. U nás v Británii máme politiky dost, ve čtvrtek nás čekají volby. V této zemi tedy panuje politická nejistota a navíc rostou náklady na energii. Jak jsem zmínil na začátku pořadu, naše náklady na půjčky jsou na téměř 30letém maximu. Jak to, že jsme v tak špatné situaci?
Mohamed Al-Arian: A zhoršuje se to. A pocítí to mnoho lidí. Existují dva důvody, proč jsme v této situaci. Jeden je vnější. Jsme na přijímací straně vyšších cen energií. To znamená, že držitelé dluhopisů, ti, kteří půjčují firmám, kteří půjčují vládě, chtějí být placeni více, protože inflace ukrajuje z jejich výnosů. Ale dnes se stalo ještě něco jiného, Matte, co bylo opravdu znepokojivé. Ceny ropy klesly o 4 %. Náklady na vládní půjčky po celém světě klesly. Ale ve Velké Británii vzrostly. A jak jste poukázal, u 30letých dluhopisů vzrostly na úroveň, kterou jsme neviděli 28 let. A to kvůli politice. Velká Británie je tedy zasažena jak vnějším šokem, tak vnitřním vývojem. A to samozřejmě před čtvrtečními volbami.
Moderátor: Velmi stručně, kdy hrozí, že se z toho všeho stane recese?
Mohamed Al-Arian: Blížíme se k tomu. Nejnovější prognóza britské vlády pro britskou ekonomiku předpokládá růst pouze o 0,7 procenta. To je velmi blízko tomu, co ekonomové nazývají kritickou rychlostí. Představte si letadlo. Letadlo musí udržovat určitou rychlost, aby zůstalo ve vzduchu. Ekonomika musí udržovat určitou rychlost. Pokud tedy tato situace bude pokračovat ještě několik týdnů, obávám se, že Spojené království bude čelit velmi vysokému riziku recese.
2058
Diskuse