Rakousko vyhostilo tři zaměstnance ruského velvyslanectví po odhalení „lesa antén“
5. 5. 2026
Rakouská ministryně zahraničí konstatuje, že ruská diplomatická mise ve Vídni byla využívána k nelegálnímu shromažďování dat
Rakousko vyhostilo tři zaměstnance ruského velvyslanectví pro podezření ze špionáže poté, co zjistilo, že „les antén“ na diplomatické misi ve Vídni, která je od studené války evropskou špionážní metropolí, byl využíván k nelegálnímu sběru dat.
„Je nepřijatelné, aby byla diplomatická imunita využívána k páchání špionáže,“ uvedla v pondělí rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingerová. Dodala, že tito tři zaměstnanci velvyslanectví – jejichž vyhoštění zvyšuje počet ruských diplomatů, které Vídeň od roku 2020 poslala domů, na 14 – již zemi opustili.
„Sdělili jsme to ruské straně zcela jasně, včetně toho, co se týká lesa antén na ruské misi,“ řekla Meinl-Reisingerová. Špionáž je pro Rakousko problémem, pokračovala, ale vláda se vydala na „změnu kurzu“ a „podniká důsledné kroky“.
Ruská ambasáda ve Vídni označila toto rozhodnutí za „pobuřující“, „neopodstatněné“, „politicky motivované“ a „kategoricky nepřijatelné“. Vyhrožuje na oplátku „tvrdou“ odvetu.
Podle zprávy rakouské veřejnoprávní stanice ORF byly údaje od mezinárodních a národních organizací využívajících satelitní internet systematicky odčerpávány zařízením instalovaným na střechách ambasády a diplomatického komplexu.
Mezi přední multilaterální instituce sídlící ve Vídni patří Organizace zemí vyvážejících ropu, Mezinárodní agentura pro atomovou energii a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
Rakouská vláda slíbila, že podnikne kroky k řešení svého dlouhodobého problému se špionáží tím, že uzavře mezeru v rakouském trestním zákoníku, která v podstatě umožňuje špionům volně působit v zemi, pokud jejich činnosti nejsou přímo namířeny proti rakouským zájmům.
Díky této mezeře se Vídeň stala mezinárodním centrem špionáže. Odhady uvádějí, že mezi 17 000 akreditovanými diplomaty ve městě je až 7 000 tajných agentů a mnoho zahraničních ambasád údajně využívá rakouské hlavní město jako základnu pro své evropské tajné operace.
„Velmi omezené právní možnosti boje proti špionáži vedou k extrémně vysokému výskytu zahraničních zpravodajských a tajných služeb v zemi,“ přiznala v jedné ze svých výročních zpráv dnes již bývalá rakouská domácí zpravodajská služba BVT.
Tlak na tvrdší zásahy roste od zatčení Egista Otta v roce 2024, bývalého rakouského důstojníka kontrašpionáže, který stanul před soudem loni v lednu obviněn z předávání informací ruským zpravodajským důstojníkům v jednom z největších špionážních případů v zemi za poslední desetiletí.
Rakouská koaliční vláda tří stran, tvořená konzervativní Lidovou stranou (ÖVP), sociálními demokraty (SPÖ) a liberály Meinl-Reisingerové (Neos), údajně připravila návrh zákona, který by zakázal špionáž proti EU a mezinárodním organizacím se sídlem ve Vídni a rozšířil seznam činností charakterizovaných jako špionáž proti Rakousku.
Ott (63), který řídil několik tajných agentů, je obviněn z toho, že pomáhal Rusku při honbě na odpůrce Vladimira Putina a prodával vládě telefony a zabezpečené notebooky do Moskvy na příkaz Jana Marsalka, uprchlého bývalého provozního ředitele společnosti Wirecard, zkrachovalé německé platební firmy, který se narodil v Rakousku.
Marsalek, který podle všeho uprchl z Německa přes Rakousko do Moskvy, údajně již deset let tajně pracoval pro ruskou vojenskou rozvědku. Mezi jeho údajné špionážní operace patří vedení sítě Bulharů v Londýně – z nichž tři byli loni odsouzeni britským soudem.
Prokurátoři obviňují Otta, který pracoval pro BVT až do jejího zrušení v roce 2021, z neoprávněného prohledávání policejních a jiných databází za účelem vyhledání osob, po nichž Moskva pátrala, a také z předání mobilních telefonů a notebooku obsahujících citlivé vládní a osobní údaje ruské rozvědce. On všechna obvinění popřel.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse