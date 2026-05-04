Vyhrává myanmarská armáda občanskou válku?
4. 5. 2026
Po pěti letech války ozbrojené odbojové skupiny stále pro myanmarskou armádu představují výzvu ve velké části země. Ale generálové nyní zastavují ztráty a získávají zpět část území, píše Peter Zsombor
Od svržení demokraticky zvolené vlády před více než pěti lety ztratila myanmarská armáda po celé zemi kontrolu nad rozsáhlými územími ve prospěch ozbrojených odbojových skupin.
Vážně poškodila ekonomiku a zanechala režim mezinárodně izolovaný, čelící četným obviněním z válečných zločinů.
Během posledního roku a půl však armáda zvrátila některé územní ztráty a zahájila nové ofenzívy na několika frontách, za pomoci tisíců dronů a nových branců.
Jak vojenský režim získává zpět půdu pod nohama, začal také činit pečlivě vyvážená politická gesta.
Aung San Su-Ťij přešla do domácího vězení
Na tomto pozadí byla bývalá lídryně země Aung San Su-Ťij přemístěna do domácího vězení, oznámily úřady ve čtvrtek. Je zadržována od února 2021, kdy armáda převzala moc od její zvolené vlády.
Šéf OSN Antonio Guterres označil tento krok za "významný krok směrem k podmínkám příznivým pro důvěryhodný politický proces," uvedl jeho mluvčí.
Nicméně ředitel Burma Campaign UK Mark Farmaner uvedl, že přemístění Aung San Su-Ťij "není o změně nebo reformě, ale o public relations zaměřených na zachování vojenské vlády," uvedla agentura The Associated Press. "Nikdo by neměl být oklamán."
Režim si nárokuje větší politickou legitimitu
Nedávné volby v Myanmaru, ačkoliv byly široce odmítány jako zmanipulované, otevřely režimu cestu k návratu na mezinárodní scénu.
"Nevím, jestli bych to označil za vítězství," řekl Steve Ross, hlavní vědecký pracovník Stimson Center, amerického think-tanku. Analytik však dodal, že věří, že "momentum se za posledních zhruba 18 měsíců rozhodně posunulo směrem k armádě".
S desítkami stran, které nemohly kandidovat — včetně ultrapopulární Národní ligy pro demokracii (NLD), jejíž vláda pod vedením Aung San Su-Ťij byla svržena v roce 2021 — zvítězila v prosincových a lednových volbách armádou podporovaná Strana solidarity a rozvoje Unie.
Nový parlament řádně zvolil vůdce převratu Min Aung Hlainga, který právě odstoupil z funkce vrchního velitele armády, prezidentem, čímž naplnil dlouholeté přání bývalého generála.
Mnoho západních zemí odmítlo volby jako podvod a odmítlo novou vládu jako stejný vojenský režim ve všem kromě jména, s malým zájmem vrátit Myanmar zpět na demokratickou cestu, na které byl před převratem.
Přesto některé země stojí ve frontě, aby přivítaly novou vládu v globálním světě.
"Volby umožnily Min Aung Hlaingovi a režimu pomalu se vrátit na mezinárodní scénu způsoby, které by před rokem a půl či dvěma nebyly možné," řekl Ross.
Ministři zahraničí Thajska a Číny již uskutečnili oficiální návštěvy prezidenta Min Aung Hlainga, což Ross popsal jako "kluzký svah", který pravděpodobně povede k opětovnému zapojení dalších zemí.
Thajsko intenzivně lobbuje za to, aby Asociace národů jihovýchodní Asie (ASEAN), která od převratu zakázala Myanmaru účast na vrcholných zasedáních bloku, obnovila plná privilegia.
Měnící se dynamika bojišť
Na bojišti ozbrojené odbojové skupiny stále ovládají nebo bojují o většinu území, které obsadily od převratu, který vyvolal občanskou válku.
Armáda však znovu získává stále větší část území, včetně důležitých obchodních tras se sousedy Čínou a Thajskem, které byly odříznuty.
Čína sehrála roli tím, že vyvíjela tlak na několik větších ozbrojených skupin, aby vrátily část obsazeného území a přestaly bojovat proti armádě nebo prodávat zbraně jiným skupinám, které stále bojují.
Stejně užitečný pro armádu byl "zrychlující se kolaps" Lidových obranných sil (PDFs), argumentuje Amara Thiha z Peace Research Institute Oslo.
PDF se po převratu objevily ve stovkách v komunitách po celé zemi, kde se chopily zbraní proti režimu. Od té doby vedly většinu bojů, často po boku starších a větších armád etnických menšin Myanmaru.
Amara Thiha uvedl, že jeho vlastní terénní výzkum však v posledních měsících odhalil více odchodů z PDF než v posledních letech dohromady, přičemž některé jednotky PDF jsou nyní "příliš malé na koordinované operace".
Dokonce i dvě z armád etnických menšin, které v poslední době dosahovaly některých z největších úspěchů proti armádě – Arakanská armáda a Kačinská armáda nezávislosti – nyní mají problémy, dodal.
Oslabující odporové hnutí
Celkově se podle Amara Thiha zdá, že bezprostřední cesta před Myanmarem je odpor "ve strukturálním úpadku", kterému čelí režim, jenž se "stabilizuje", zejména v etnicky většinově bamarském centru země, tradiční mocenské základně armády.
"Konflikt ještě neskončil a režim čelí vlastním strukturálním zranitelnostem, včetně napětí v vyjednávání elitních sil s USDP, deficitů v oblasti správy mimo jádrové městské oblasti a ekonomiky, která se nezotavila," dodal. "Ale armáda už není jen o přežívání. Prozatím postupně převládá."
Htet Shein Lynn, programová spolupracovnice Institutu pro strategii a politiku Myanmaru, dalšího think-tanku, uvedla, že armáda ani tak nevyhrává, jako spíše neprohrává.
Řekl, že získala zpět jen zlomek území, které za posledních pět let ztratila, a stále ztrácí půdu pod nohama na některých frontách.
"Myanmarská armáda nevyhrává," řekl, ale "dosáhla bodu, kdy už není ve stavu neustálé porážky".
Co přijde dál?
Během operace odbojových skupin 1027 na přelomu roku 2023 a začátkem roku 2024 armáda ztratila dvě regionální velitelství a stovky základen praporů — což byly její největší ztráty v občanské válce.
"Nyní se jim podařilo využít čínské pomoci k zabránění dalším vojenským ztrátám a začít stabilizovat svou pozici," řekl Htet Shein Lynn.
On a Ross uvedli, že nesčetné odbojové skupiny v Myanmaru jsou příliš rozdrobené a rozdělené, aby představovaly smrtelnou hrozbu pro armádu, ale také pravděpodobně v dohledné době nečelí definitivní porážce.
"Základy trvalé protiteroristické operace v Myanmaru jsou zasety po delší dobu," řekl Ross a dodal, že široký přístup ke zbraním a hluboký veřejný hněv nad převratem znamenají, že ozbrojený odpor proti vojenské vládě pravděpodobně přetrvá i v dohledné budoucnosti.
Ačkoliv celková úroveň bojů od převratu mírně poklesla po vrcholu během operace 1027, stále je mnohem vyšší než před vypuknutím občanské války. Desítky tisíc vojáků a civilistů zemřely a více než 3 miliony lidí jsou stále vysídleny.
"Když se podíváte, kde byla země v roce 2020, před převratem, a kde je teď, myslím, že každý upřímný, reflektivní vojenský vůdce by vám řekl, že z vojenského hlediska jsou v mnohem slabší pozici než tehdy," řekl Ross.
"Jsou mnohem sebevědomější než před dvěma lety, ale nemyslím si, že jsou tak sebevědomí, aby upřímně řekli, že vítězí."
