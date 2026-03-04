Myanmar: Arakanská armáda postupuje k okraji Sittwe, zatímco boje se vyostřují
4. 3. 2026
Výměny palby a dělostřelba pokračují téměř týden kolem Kyay Taw, vesnice oddělené od Sittwe potokem, stejně jako v oblastech do 3 km od Regionálního operačního velení junty a námořní základny Shwe Min Gan. Sittwe je jedním ze tří měst ovládaných juntou v Rakhine.
Obyvatelé uvedli, že bojovníci AA postupovali z říčních toků, aby zaútočili na vojenské pozice. "Boje se v posledních dnech rozšířily do Kyay Taw," řekl obyvatel Sittwe.
Zdroj blízký AA uvedl, že střety zesílily, protože jednotky junty se snaží znovu získat pozice ztracené ve prospěch AA. "Dosud AA jednotky odrazily útoky junty na několika místech."
Místní obyvatelé hlásili denní dávky palby z ručních a těžkých zbraní, která se často v noci zesilovala. "Teď to slyšíme každý den," řekla žena z obvodu Pyi Taw Thar.
AA začala útočit na Sittwe koncem roku 2025 poté, co obsadila 14 ze 17 městských částí ve státě Rakhine. Sittwe je jediné město v severním Rakhine, které je stále pod kontrolou junty. Začátkem ledna jednotky AA postupující z sousedního Ponnagyun Township přemohly desítky vojáků junty v jejich pevnostech Sittwe poblíž Tawkanu a Kantkaw Kyun. Městské části Sittwe a Ponnagyun jsou odděleny potokem.
Junta odpověděla leteckými údery na území ovládané AA, při nichž v posledních týdnech zahynuly desítky civilistů. Mezi 20 lidmi, kteří zemřeli, bylo šest dětí a 12 žen, když letectvo minulé úterý bombardovalo vesnici Yoe Ngu v Ponnagyunu, asi 30 km severně od města Sittwe.
Režim údajně shromáždil asi 2 000 pěšáků a 1 000 námořníků na 10 válečných lodích k obraně Sittwe. Podporují je muslimské milice a spojenecké jednotky Arakanské osvobozenecké strany (ALP).
Jednotky junty také zaminovaly místní vodní cesty a zpřísnily režim kontrolních stanovišť uvnitř Sittwe. Obyvatelé říkají, že bojovníci ALP provádějí denní kontroly domácností a zatýkání.
V polovině roku 2024 režim násilně přesídlil obyvatele z přibližně 20 vesnic kolem Sittwe do města. Místní uvedli, že armáda je používá jako "lidský štít" pro své základny, čímž uvězňuje civilisty v oblasti, kde je těžké sehnat jídlo a základní zásoby.
Coby v sídle správy junty v Rakhine sídlí ve městě Sittwe státní vládní úřady, velitelství Regionálního operačního velení a více než tucet praporů, včetně námořních a dělostřeleckých jednotek. Západní velení armády se také přesunulo do Sittwe poté, co byla Ann Township, kde dříve sídlilo, obsazena AA.
AA také bojuje proti režimu v Kyaukphyu – domově čínských megaprojektů, které jsou součástí Čínsko-myanmarského ekonomického koridoru.
AA, která nyní ovládá 14 městských částí v Rakhine a také Paletwa v sousedním státě Chin, opakovaně oznámila záměr převzít plnou kontrolu nad západním pobřežím Myanmaru.
Zdroj v angličtině: ZDE
