Výstava Umění proti válce pod záštitou Kateriny Demetrashvili přináší do Sněmovny svědectví o současné Ukrajině
3. 3. 2026
Praha 2. března 2026 – V pondělí začala výstava Umění proti válce, která v prostorách sněmovního atria představuje současnou Ukrajinu očima českých i ukrajinských fotografů a umělců. Záštitu nad akcí převzala poslankyně Pirátů Katerina Demetrashvili, která výstavu i zahájila. Výstava propojuje obrazy, fotografie a plastiky, v nichž se prolínají vzpomínky na předválečný svět s dnešní realitou konfliktu i s nadějí, která přetrvává navzdory válce.
„Umění má jedinečnou schopnost promlouvat tam, kde slova často nestačí. Dokáže zachytit bolest, ztrátu i naději způsobem, který se dotýká každého z nás bez ohledu na národnost či politické přesvědčení," uvedla při zahájení poslankyně Demetrashvili. Připomněla, že Ukrajina dnes nebrání jen své území, ale také svou identitu, paměť a právo svobodně vyprávět svůj příběh.
Poslankyně zároveň upozornila, že svět dnes čelí dalšímu nebezpečnému vyostření konfliktů, včetně nové války na Blízkém východě po eskalaci situace kolem Íránu. „O to víc si musíme připomínat, že agrese a normalizace násilí nesmí být přijímány jako běžná součást mezinárodních vztahů. Každý další konflikt znamená konkrétní lidské osudy, konkrétní rodiny a konkrétní ztráty," uvedla.
Piráti dlouhodobě podporují obranu svobody, lidských práv a demokratických hodnot. V době, kdy se Evropa znovu potýká s válkou, je důležité nejen politicky, ale i kulturně stát na straně těch, kdo čelí agresi.
„Češi vždy stáli na straně svobody a lidské důstojnosti. Podpora Ukrajiny pro nás není jen otázkou zahraniční politiky, ale otázkou našich hodnot a lidskosti. I v temných časech existuje světlo a umění může být formou odporu proti normalizaci zla," doplnila Demetrashvili.
Kurátorem výstavy je Mgr. Ondřej Chrást ve spolupráci se zapojenými umělci. Návštěvníci mohou zhlédnout díla umělců Saška Melnyka, Ani Svami (Anny Nadudy), Andrije Maškovce, Majdy Slámové, Serhije Korovajného, Martina Wágnera, Karla Cudlína a Jana Dobrovského. Výstava nabízí mimo jiné aktuální snímky z Kyjeva a Donbasu z přelomu let 2025 a 2026, které zachycují každodennost života uprostřed dlouhotrvajícího konfliktu.
Výstava Umění proti válce je veřejnosti přístupná v prostorách Atria Poslanecké sněmovny do 13.3.2026. Pro vstup do PSP je nutný průkaz totožnosti či eDoklady.
