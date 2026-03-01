Channel 4 News izraelskému mluvčímu: Váš premiér je hledaný válečný zločinec. V tomto ohledu nemáte vůbec morální převahu
Moderátorka, Channel 4 News. neděle 1. března 2026: Válka na několika frontách na Blízkém východě. Ajatolláh Chameneí je mrtvý, ale stejně tak i američtí vojáci, a Donald Trump říká, že je připraven jednat s novými íránskými vůdci.
Dobrý večer. Nejvyšší íránský vůdce je mrtvý, ale režim žije dál. A pokud by byl potřeba důkaz, útočí na cíle po celém Středním východě, od Izraele po Spojené arabské emiráty. Tři američtí vojáci byli zabiti, což zdůrazňuje vysoká rizika pro Donalda Trumpa v souvislosti s jeho rozhodnutím zaplést Ameriku do další války.
Prezident řekl jedné americké zpravodajské agentuře, že jeho kampaň probíhá velmi dobře, a tvrdil, že 48 íránských vůdců bylo zabito jediným úderem. Během přestávky v dohledu nad operací Epic Fury, jak byla pojmenována, řekl jinému médiu, že souhlasil s rozhovory s Íránci.
Bombardoval je tedy Trump k jednacímu stolu, nebo zapálil celý region? Donald Trump nešetřil bombastickými výroky ani druhý den své války s Íránem. Prohlásil, že USA potopily 9 íránských válečných lodí, a chlubil se, že zbytek flotily brzy bude na dně moře. Odhaduje se, že bylo zabito asi 200 Íránců a devět lidí přišlo o život v Izraeli po íránském balistickém raketovém útoku. Náš zahraniční korespondent Secunder Kermani je nyní v Tel Avivu.
Reportér: Cathy, tento konflikt se vyvíjí závratným tempem. Jak jste řekla, během posledních několika hodin jsme dostali potvrzení o smrti tří amerických vojáků, což je první ztráta od začátku této války. K smrtícím útokům došlo také v Íránu, Izraeli a zemích Perského zálivu, stejně jako v klíčové Hormuzské úžině. A zatímco prezident Trump prohlásil, že je prozatím ochoten jednat s íránskými vůdci, všechny strany se zdají být připraveny k další eskalaci. Premiér Netanjahu prohlásil, že izraelské vojenské útoky se v příštích dnech zintenzivní.
Obloha nad Teheránem je zaplněna kouřem, zatímco další izraelské a americké útoky pokračují. Pocit síly a rozsahu tohoto útoku. Izraelská armáda uvádí, že kromě nejvyššího vůdce ajatolláha Chameneího bylo zabito 40 íránských vojenských velitelů. Zpráva o jeho smrti byla včera večer mladými Íránci přijata s radostí. Chameneí dohlížel na zabití tisíců protivládních demonstrantů v lednu, a toto bylo vnímáno jako pomsta. Jedna žena nám anonymně popsala, co viděla.
"Slyšela jsem z okna křik, jako by se lidé zbláznili. Vyděsila jsem se. Podívala jsem se a wow, křičeli radostí. Vzrušením jsme nemohli spát."
Ale ráno byli v ulicích také příznivci režimu, kteří dali najevo svůj odpor. Navzdory bezprecedentním ztrátám to zatím nevypadá, že by íránští duchovní vládci měli být svrženi. Jedna komunita v jižním Íránu za to platí nejkrvavější cenu. Holýma rukama kopou a hledají těla více než 100 obětí, které podle zpráv zahynuly při útoku na dívčí školu poblíž zjevného komplexu Revoluční gardy. V Izraeli došlo také k smrtícím útokům. Většina íránských raket je zachycena. Ale tady, v centru země, dnes zahynulo nejméně devět lidí. Další jsou stále pohřešováni. Na jiném místě v Tel Avivu byla včera v noci zabita jedna žena.
Je zřejmé, že Íránci jsou stále schopni proniknout izraelskými systémy protivzdušné obrany, ale zatím to není v takovém měřítku, aby to vedlo Izraelce nebo Američany k přehodnocení svých kalkulací v této válce. Zatímco jsme na místě, znovu zaznívají sirény.
Výbuchy, které slyšíte, jsou balistické rakety, které jsou sestřelovány.
Jejich cílem jsou civilní čtvrti. Mluvili jsme s mluvčím izraelského ministerstva zahraničí.
Reportér: Chomejní, íránský režim, se dopustil jasně hrozných činů, zejména vůči vlastnímu lidu. Ale váš premiér je hledaný válečný zločinec. V tomto ohledu nemáte vůbec morální převahu.
Mluvčí izraelského ministerstva zahraničí to ignoruje: Jedná se o válečný zločin. Jedná se o válečný zločin. Útoky na civilisty. A íránský režim neútočí jen na nás v Izraeli. Útočí na celý region.
Reportér: A co těch asi 100 školaček v Íránu, které byly zabity při útoku tam?
Mluvčí izraelského ministerstva zahraničí to ignoruje: A to musí přestat. To musí být zastaveno. A to se snažíme udělat. Ano, další otázka, prosím.
Reportér: Írán neútočí jen na Izrael. Střílí také drony a rakety přes Perský záliv a útočí na regionální spojence Ameriky. Uzavřel Hormuzský průliv, který je klíčový pro globální dodávky paliva, a zasáhl tento tanker. Všechny tyto taktiky mají za cíl vyvinout tlak na USA, aby ukončily konflikt, zatímco režim, nebo to, co z něj zbylo, je stále neporušený. Americká palebná síla je ohromující a plně účinná. Ale jak daleko je prezident Trump ochoten zajít a jak dlouho se íránští duchovní mohou udržet u moci?
Co se tedy stane dál? Íránský režim bude mít na mysli úspěchy pro ty klíčové vedoucí role, které je třeba obsadit. Mohl by některý z těchto nových vůdců souhlasit s dohodou s USA za podmínek prezidenta Trumpa, například s úplným vzdáním se obohacování uranu? Prozatím se zdá, že si myslí, že to mohou vydržet. Ale zabití nejvyššího vůdce podle mého názoru jen podtrhuje, do jaké míry americké a izraelské zpravodajské služby pronikly do íránského režimu. I v tuto chvíli přicházejí zprávy o dalších silných leteckých úderech v Teheránu.
Moderátorka: Den a půl po zahájení operace Epic Fury, kdy bylo dnes odpoledne oznámeno, že zahynuli tři američtí vojáci, udrží prezident Trump, který prohlásil, že kampaň probíhá velmi dobře, nervy a bude i nadále nařizovat americké armádě, aby zasáhla Írán slíbenou bezprecedentní silou? Naše americká redaktorka Anushka Astana je právě ve Washingtonu. Anushko, jaká je vaše odpověď?
Reportérka: Podívejte, myslím, že pokud posloucháte, co Donald Trump řekl, je jasné, že v důsledku toho se několik věcí nestane. Donald Trump od začátku velmi jasně řekl, že nechce, aby se operace protáhla. Řekl to hned na začátku. V podstatě řekl: „Podívejte, my jsme udělali, co jsme mohli. Teď je to na vás.“ Ale druhá věc je to, co dnes řekl v telefonátech různým americkým sítím. Mluvil s časopisem The Atlantic a naznačil, že íránské vedení, nové vedení, by chtělo jednat, řekl jim, že oni chtějí jednat, a my jsme souhlasili jsme s rozhovory, měli to udělat dříve.
Bílý dům nyní potvrdil, že to je to, co íránské vedení navrhlo, ale trochu to zmírnil tím, že řekl, že prezident nakonec chce jednat, ale prozatím operace Epic Fury pokračuje rychlým tempem.
Myslím si však, že máme náznak toho, co si prezident o tom všem myslí, že to v jistém smyslu vnímá jako ozvěnu toho, co se stalo ve Venezuele. Je zřejmé, že toto je mnohem větší, operace je mnohem rozsáhlejší než to, co jsme viděli ve Venezuele, ale jde o myšlenku, že Amerika zasáhne silně a tvrdě v relativně krátké kampani a pak rozpoutá něco, co jim přinese jejich konečný cíl.
Otázka tedy zní, jaký je jejich konečný cíl? Pokud je to změna režimu, pak někteří lidé, se kterými jsem mluvila, včetně Dr. Alana Mendozy, výkonného ředitele pravicové Henry Jackson Society, velmi jestřábí organizace, si myslí, že je to možné, protože režim byl oslaben, ale vyžadovalo by to, aby protestující opozice byla ozbrojena. Druhá otázka je, zda chce Trump lepší dohodu, zejména pokud jde o jaderné schopnosti Íránu. Existují určité náznaky, že Donald Trump by se díky tomu mohl této situaci přiblížit, ale pokud jde o Írán, je to velmi riskantní.
Moderátorka: Anushko, moc děkuji. Nyní se ke mně ve studiu připojuje íránský expert, profesor Ali Ansari. Pane profesore, ajatolláh, nejvyšší vůdce, je mrtvý, ale režim je zjevně stále velmi živý a útočí po celém Středním východě.
Ali Ansari: Myslím, že slovo „útočí“ je docela výstižné. Myslím, že útočí docela bez rozdílu a zaměřuje se na mnoho lidí, o kterých byste si mysleli, že by je chtěli udržet na své straně a získat jejich sympatie. V tuto chvíli to tedy vypadá, že nemají žádný skutečný plán kromě toho, aby způsobili masivní chaos.
Moderátorka: No, dává to tedy Trumpovi naději, že dojde k dohodě, a to mnohem lepší, než by bylo možné před začátkem této poslední války? Víte, on říká, že nové íránské vedení je připraveno jednat.
Ali Ansari: No, myslím si, že pokud se Íráncům podaří vyprovokovat Saúdy, Spojené arabské emiráty a další, aby se skutečně přidali k Trumpovi, bude to podle mě jakási koalice ochotných, kterou Íránci vytvořili proti sobě. A to je něco, co podle mě nemohou dlouhodobě udržet. Záleží to opravdu na tom, jak dlouho bude Trump pokračovat. Záleží to také na tom, co se stane v Íránu. Je jasné, že Íránci útočí a zdá se, že nemají žádnou smysluplnou strategii, kromě toho, že chtějí způsobit chaos. Ale i to se zdá být, myslím, že škody nejsou tak dramatické, jak tomu určitě bylo během 12denní války. Takže v tuto chvíli se jim podařilo pouze vytvořit koalici proti sobě.
Moderátorka: A jak americké oběti jistě přimějí Trumpa, aby se soustředil na brzké uzavření nějaké dohody? Nebo jen zapálil region s nepředvídatelnými důsledky?
Ali Ansari: Myslím, že už varoval a připravil lidi na to, že budou nějaké oběti. Takže si myslím, že prahová hodnota v USA bude samozřejmě nižší než v Íránu. Ale v tuto chvíli, jak jste již naznačila, si nemyslím, že by existovaly nějaké náznaky, že by chtěli zpomalit. Myslím si, že škody, které jsou v současné době způsobeny íránské vládní infrastruktuře a dalším věcem, jsou opravdu devastující.
Moderátorka: No, Trump se chlubil, kolik íránských vůdců zabil jedinou ranou. Co bude dál? Může to znamenat, že nový nejvyšší vůdce změní taktiku Íránu?
Ali Ansari: Možná ano. Myslím si, že existují jasné náznaky, že v Íránu ztrácejí určitou míru velení a kontroly. Íránský ministr zahraničí prohlásil, že jedním z důvodů, proč zaútočili na Omán, což bylo velmi podivné místo pro útok, bylo to, že neměli skutečnou kontrolu nebo neměli plnou kontrolu nad svými různými vojenskými jednotkami, což je vlastně docela šokující přiznání. Zdá se tedy, že existuje určitý prvek, o kterém by se dalo říci, že jsou v Íránu zmatení. Nejsou si zcela jisti, co dělají. A myslím, že uvnitř systému mohou být hlasy, které budou říkat, že takhle prostě nemůžeme pokračovat.
Moderátorka: Symbolická změna režimu.
Ali Ansari: V jistém smyslu bychom to mohli nazvat přechodem režimu, abychom to vyjádřili trochu mírněji, ale určitě se tam mohou najít hlasy, které budou říkat, že abychom ochránili to, co máme, měli bychom se nějak dohodnout. Nemyslím si, že jsme ještě tak daleko. Ale upřímně řečeno, nemyslím si, že to bude trvat dlouho, než se tam dostaneme.
Moderátorka: Myslím, že otázkou je, jak jste řekl, přechod režimu, ale k čemu? A jsou nějaké známky toho, že íránský lid povstane, jak ho k tomu vyzval Trump?
Ali Ansari: Myslím, že šance, že se tak stane, jsou poměrně vysoké, upřímně řečeno, pokud kampaň bude pokračovat a pokud bude potlačován represivní aparát státu, což už vidíme. Dokud se to bude dít, je pravděpodobné, že dojde k pokračování povstání, k další fázi toho, co se stalo například v lednu. Už jsme viděli protesty studentů a univerzit, takže to už probíhá.
Moderátorka: A myslíte si, že na to budeme vzpomínat jako na klíčový moment, moment, kdy USA a Izrael společně přetvořily Blízký východ a možná i to?
Ali Ansari: Myslím, že to, co se stane v příštích dnech a týdnech, zpochybní mnoho předpokladů. Myslím, že budeme muset přehodnotit mnoho předpokladů a předsudků, které jsme měli předtím, než jsme tam vstoupili. Je zřejmé, že existuje určitá podpora pro to, co se děje v Íránu. A jak jsme viděli na videu, je to v některých ohledech opravdu překvapivé, že jsou lidé, kteří vojenskou intervenci vítají a tleskají. To není to, co bychom očekávali, co nás učili, co nám říkali, že bychom měli očekávat, ale děje se to.
Moderátorka: Nový konflikt na Blízkém východě přichází jen několik měsíců poté, co Donald Trump prohlásil, že zničil íránský jaderný program. Jedním z lidí, kteří byli v té době svědky jednání s Američany i Íránci, je Ben Judah, zvláštní poradce Davida Lammieho, když byl britským ministrem zahraničí, a ten je nyní mým hostem. Bene, byl jste v místnosti, kde se to odehrálo, když USA a Izrael loni zaútočily na Írán. Trvalo to 12 dní. Je možné, že tomu tak bude i tentokrát?
Ben Judah: Myslím, že nejdůležitější je pochopit, že Británie má problém s Amerikou. A tím problémem je, že supervelmoc, na které jsme postavili celou naši bezpečnost, se stala velmi nevyzpytatelnou a bouřlivou. Donald Trump vyhrál volby s příslibem ničeho menšího než světového míru jako protiválečný kandidát, po boku JD Vance, velkého kritika intervencionismu. A podívejte se, kde jsme teď.
Moderátorka: Ano, a je nemožné vědět, jak to dopadne. Mohl by to být velmi krátký konflikt, jako minule? Nebo je to podle vás složitější?
Ben Judah: Myslím, že jsme na pokraji buď významné kapitulace Íránců, nebo velké války. Ale konflikt je tak nepředvídatelný. Nikdo ve vládě, a už vůbec ne já, nemůže v této situaci vystupovat jako prorok.
Moderátorka: Za okamžikse k tomu nepředvídatelnému spojenci vrátím. Ale je Keir Starmer, vzhledem k tomu, co jste právě řekl, oprávněn být opatrný, nebo by měl být ještě opatrnější, nebo by měl spíše přijmout to, co udělaly USA? Mluvil o tom, zda je tento krok legální, a o svých obavách z eskalace. Ale měl by být podle vás nyní otevřenější?
Ben Judah: No, premiér se v tuto chvíli snaží odborně navigovat národní zájmy. V současné době vidíme ve světě dvě politické odpovědi. Vidíte, co se děje, je ve skutečnosti kolaps řádu založeného na pravidlech. A vidíme to všude kolem tohoto konfliktu, proč ani Spojené státy, Izrael, ani Írán nedbají na soubor pravidel, která spojují politiku. Vidím dvě odpovědi pro země podobné té naší. Máte reakci od Sancheze, který se postavil -
Moderátorka: Španělský premiér.
Ben Judah: Španělský premiér, klasický levicový přístup: jsem proti tomu režimu, ale jsem proti válce a bráním řád založený na pravidlech, nebo to, co z něj zbylo. A pak máte přístup Carneyho, který je pro některé lidi v Kanadě, kam odešel, docela překvapivý. Válka je v našem národním zájmu a já stojím za Amerikou, i když dost vzadu.
Moderátorka: Ale Keir Starmer se snažil mít to tak nějak obojí, ale možná by měl být trochu explicitnější. Například, pokud válka bude pokračovat a Donald Trump pak bude muset použít britsko-americkou základnu Diego Garcia, co když to Trump udělá bez... Zatím Keir Starmer řekl ne. Ale co když to udělá bez toho, aby požádal o povolení? Co pak?
Ben Judah: No, to je náš problém s Amerikou, že jsme tak hluboce zapleteni do bezpečnostního systému Spojených států, že když se podíváte, jak jsem se podíval na několik našich základen v Perském zálivu, co to ve skutečnosti jsou, pokud máme být upřímní, jsou to britské zóny na amerických základnách nebo v jejich blízkosti. Ty jsou v současné době pod útokem. Viděli jsme francouzskou základnu, která byla dříve pod útokem. V následujících dnech a hodinách bychom mohli být velmi snadno napadeni Íránci.
Moderátorka: A pak budeme vtaženi do války.
Ben Judah: Rozhodně. Do války, na jejímž plánování jsme se nijak nepodíleli, války, kterou jsme si nevybrali. To se stane, když jste tak úzce svázáni se supervelmocí, která se stala nevyzpytatelnou.
Moderátorka: No, a ta nevyzpytatelná supervelmoc, jak jste dnes napsal, je pro nás problémem. Jak se tato nepředvídatelnost Trumpa a americké politiky projevuje ve Velké Británii? Jak jste to zažil?
Ben Judah: No, jednou jsem byl na schůzce v NATO, na formální schůzce s Marcem Rubiem a ministry zahraničí a poradci, kteří samozřejmě seděli vzadu, a viděl jsem, jak Marco Rubio doslova vyběhl z místnosti, aby přijal hovor od Donalda Trumpa, a pak se vrátil s úplně jinou politikou. Ale řeknu vám, že nemáme jen problém s Amerikou. A myslím, že premiér to v Davosu vyjádřil docela dobře, když mluvil o tom, že máme také evropský problém, a to, že v Evropě nejsme ani zdaleka připraveni na zhroucení řádu založeného na pravidlech. Nedokážeme dostatečně spolupracovat. Neinvestovali jsme dost do obrany a jako Evropané jsme si ve světě nevybudovali dostatečně silnou pozici.
Moderátorka: Starmer jasně řekl, že se chce přiblížit EU, ale znamená to, že se rozcházíme s Amerikou?
Ben Judah: Myslím, že premiér má naprostou pravdu, když se chce přiklonit k Evropě. Myslím, že tam leží náš národní zájem. To, co teď potřebujeme, je mnohem užší spolupráce s Francií a Německem. Německo, a myslím, že v současné době potřebuje trochu britského vedení v Evropě.
Moderátorka: Takže se odklonit od Ameriky.
Ben Judah: Myslím, že do určité míry ano, ale v zahraniční a bezpečnostní politice není nic snadné. Jsme tak hluboce svázáni, že nelze jen tak přestřihnout pouta.
Moderátorka: Bene Judahu, moc děkujeme. Zatímco jsme byli v éteru, britské ministerstvo obrany oznámilo, že stíhačky RAF se zapojily do toho, co označily za obrannou akci, při které sestřelily íránský dron směřující do Kataru. Právě o tom jsme mluvili, o tom, že se Velká Británie zapletla do této války. e chladno, ale teploty.
